80 procent av Volvo och Polestar oskyddade mot tjuvarnas knep

I korta drag handlar det om att bilens låssystem luras genom att biltjuvarna förlänger signalen från din nyckel – trots att den ligger till synes säkert i ditt hem.

Tillvägagångssättet har varit känt länge, men trots det verkar tillverkarna dröja med att täppa igen säkerhetshålet – i alla fall i de flesta modellerna.

Tyska bilklubben ADAC menar att en förhållandevis enkel uppgradering till Ultra Wideband-teknik i låssystemen skulle göra dem mer motståndskraftiga mot de kriminellas stöldförsök, tekniken är vedertagen i ett fåtal modeller men i den stora majoriteten av bilar är det fritt fram för tjuvarnas signalförlängare.

ADAC har under tio års tid testat och kartlagt vilka bilmärken som är motståndskraftiga mot inbrottsförsök som utnyttjar keyless-systemet, och även bland de märken som presterat bäst är siffrorna svindlande låga.

De märkena är inte tillräckligt skyddade

Den tyska organisationen har själva använt en signalförlängare på de testade bilarna och sedan försökt att ta sig in i bilen och starta den.

Bilarna som var sämst skyddade tillhörde Aiways, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Chevrolet, DS, Fiat, Honda, Infinity, Isuzu, Jeep, KGM/SsangYong, Lync & Co, MG och Opel.

Majoriteten av Volvo och Polestar är oskyddade

I den kategori av bilar som klarade sig bättre var det ändå 80 procent av respektive märkes modeller som saknade adekvat skydd mot signalförlängaren; här hittar vi både Volvo och Polestar – men också Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat och Toyota.

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Ta saken i egna händer

Slutsatsen är tydlig, stora delar av bilarna på marknaden är oskyddade mot stöldligornas avancerade angrepp. Den som själv vill skydda sig och sin bil mot inbrott behöver ta egna försiktighetsåtgärder:

Dubbelkolla att bilen är låst innan du lämnar den.

Parkera i ett garage om du har möjlighet.

Använd övervakningskamera, på eller runt bilen, samt rörelseaktiverade lampor.

Var försiktig med var du lämnar bilnyckeln.

Om din bil är keyless, förvara din nyckel eller tagg/kort i en metallburk eller i aluminiumfolie för att minska risken att signalen kan läsas av.

Ha larmet aktiverat.

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