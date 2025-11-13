Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Här ersätts varningstriangeln redan vid årsskiftet

Varningstriangeln skrotas
Varningstriangeln skrotas (Foto: TT Images)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Varningstriangeln är på väg bort i delar av EU och ersätts nu av en modernare och säkrare teknik. Den klassiska varningstriangeln har länge varit en självklar del av bilens säkerhetsutrustning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Men flera EU-länder är nu på väg att modernisera reglerna, och utvecklingen rör sig snabbt.

Från och med 2026 ersätts triangeln delvis av en elektronisk varningslampa i Spanien, och förändringen väcker frågor även i Norden. Det skriver Inside-digital.

Många undrar om Sverige är nästa land att följa efter.

Spanien inför nya krav på motorvägar

Från den 1 januari 2026 får varningstriangeln bara användas på landsvägar och inne i städer i Spanien. På motorvägar och större snabbvägar blir den förbjuden.

I stället måste alla spanskregistrerade fordon vara utrustade med en blinkande V16-lampa som placeras direkt på bilens tak vid nödstopp.

Bakgrunden är säkerhet.

I dag behöver bilister lämna fordonet och gå ut i trafiken för att sätta upp triangeln på rätt avstånd.

Den nya lampan aktiveras från förarsätet och syns på upp till en kilometers avstånd.

ANNONS

Den är utformad för att fungera även i regn, dimma och mörker. Lampan ska dessutom vara uppkopplad mot mobilnätet.

När den tänds skickas bilens position automatiskt till trafikmyndigheten och räddningstjänst. Syftet är att korta tiden till hjälp och ge en tydligare bild av situationen på vägen.

Läs om de nya körkortsreglerna: Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

Vad innebär detta för svenska förare?

För turister som kör i Spanien är förändringen inte kritisk.

Ett traditionellt varningstriangeln räcker fortfarande, eftersom kravet endast gäller fordon som är registrerade i landet.

Däremot omfattas hyrbilar. Den som hyr bil i Spanien bör därför kontrollera att bilen är utrustad med V16-lampan och be personalen visa hur den används.

Myndigheterna rekommenderar också att lampan förvaras lättåtkomligt, exempelvis i handskfacket, för att snabbt kunna placeras på taket vid en nödsituation.

Läs också: Nytt trafikljus testas: Bilister kan snart köra även vid rött – Dagens PS

ANNONS

Sverige avvaktar

Sverige planerar i nuläget inga förändringar.

Olika europeiska transportmyndigheter har uttryckt att det saknas tillräckligt underlag för att visa tydliga säkerhetsfördelar.

För svenska bilister innebär det att varningstriangeln består, men att Europas trafiksäkerhetsstandarder kan vara på väg att förändras.

Missa inte:

EU ställer in handelsmöte med Kina: “Inga framsteg”. Realtid

Experter larmar om ny trend i trafiken – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
2026EUTrafikvarningstriangel
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
ANNONS
ANNONS