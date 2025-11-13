Här ersätts varningstriangeln redan vid årsskiftet

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Men flera EU-länder är nu på väg att modernisera reglerna, och utvecklingen rör sig snabbt.

Från och med 2026 ersätts triangeln delvis av en elektronisk varningslampa i Spanien, och förändringen väcker frågor även i Norden. Det skriver Inside-digital.

Många undrar om Sverige är nästa land att följa efter.

Spanien inför nya krav på motorvägar

Från den 1 januari 2026 får varningstriangeln bara användas på landsvägar och inne i städer i Spanien. På motorvägar och större snabbvägar blir den förbjuden.

I stället måste alla spanskregistrerade fordon vara utrustade med en blinkande V16-lampa som placeras direkt på bilens tak vid nödstopp.

Bakgrunden är säkerhet.

I dag behöver bilister lämna fordonet och gå ut i trafiken för att sätta upp triangeln på rätt avstånd.

Den nya lampan aktiveras från förarsätet och syns på upp till en kilometers avstånd.

Den är utformad för att fungera även i regn, dimma och mörker. Lampan ska dessutom vara uppkopplad mot mobilnätet.

När den tänds skickas bilens position automatiskt till trafikmyndigheten och räddningstjänst. Syftet är att korta tiden till hjälp och ge en tydligare bild av situationen på vägen.

