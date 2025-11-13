Varningstriangeln är på väg bort i delar av EU och ersätts nu av en modernare och säkrare teknik. Den klassiska varningstriangeln har länge varit en självklar del av bilens säkerhetsutrustning.
Här ersätts varningstriangeln redan vid årsskiftet
Men flera EU-länder är nu på väg att modernisera reglerna, och utvecklingen rör sig snabbt.
Från och med 2026 ersätts triangeln delvis av en elektronisk varningslampa i Spanien, och förändringen väcker frågor även i Norden. Det skriver Inside-digital.
Många undrar om Sverige är nästa land att följa efter.
Spanien inför nya krav på motorvägar
Från den 1 januari 2026 får varningstriangeln bara användas på landsvägar och inne i städer i Spanien. På motorvägar och större snabbvägar blir den förbjuden.
I stället måste alla spanskregistrerade fordon vara utrustade med en blinkande V16-lampa som placeras direkt på bilens tak vid nödstopp.
Bakgrunden är säkerhet.
I dag behöver bilister lämna fordonet och gå ut i trafiken för att sätta upp triangeln på rätt avstånd.
Den nya lampan aktiveras från förarsätet och syns på upp till en kilometers avstånd.
Den är utformad för att fungera även i regn, dimma och mörker. Lampan ska dessutom vara uppkopplad mot mobilnätet.
När den tänds skickas bilens position automatiskt till trafikmyndigheten och räddningstjänst. Syftet är att korta tiden till hjälp och ge en tydligare bild av situationen på vägen.
Vad innebär detta för svenska förare?
För turister som kör i Spanien är förändringen inte kritisk.
Ett traditionellt varningstriangeln räcker fortfarande, eftersom kravet endast gäller fordon som är registrerade i landet.
Däremot omfattas hyrbilar. Den som hyr bil i Spanien bör därför kontrollera att bilen är utrustad med V16-lampan och be personalen visa hur den används.
Myndigheterna rekommenderar också att lampan förvaras lättåtkomligt, exempelvis i handskfacket, för att snabbt kunna placeras på taket vid en nödsituation.
Läs också: Nytt trafikljus testas: Bilister kan snart köra även vid rött – Dagens PS
Sverige avvaktar
Sverige planerar i nuläget inga förändringar.
Olika europeiska transportmyndigheter har uttryckt att det saknas tillräckligt underlag för att visa tydliga säkerhetsfördelar.
För svenska bilister innebär det att varningstriangeln består, men att Europas trafiksäkerhetsstandarder kan vara på väg att förändras.
