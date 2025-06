Experter larmar om ny trend i trafiken

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Oskyddade trafikanter särskilt utsatta

Av de 22 personer som omkom i maj var 8 skyddade trafikanter, nästan alla i personbil. Däremot var 14 oskyddade trafikanter, vilket inkluderar 6 fotgängare som kolliderade med fordon, 4 motorcyklister och lika många cyklister. Antalet omkomna fotgängare är anmärkningsvärt högt.

Med vårens och sommarens intåg ökar antalet oskyddade trafikanter på vägarna. Fler människor går, cyklar och åker motorcykel runt om i landet.

Staffan Berge Holmbom, statistiker på Transportstyrelsen, betonar vikten av ömsesidig hänsyn.

“Oskyddade trafikanter – såsom cyklister, gående och elsparkcyklister – är särskilt sårbara i trafiken. Som förare av motorfordon har du ett stort ansvar att vara uppmärksam, visa hänsyn och anpassa hastigheten, särskilt vid korsningar, övergångsställen och cykelöverfarter. Samtidigt uppmanas oskyddade trafikanter att vara vaksamma och följa trafikregler. En säker trafikmiljö är ett gemensamt ansvar. Använd alltid hjälm vid cykling eller färd med elsparkcykel – den kan vara avgörande vid en olycka”, säger han.

Midsommartrafiken en riskfaktor

Midsommarhelgen innebär traditionellt ett ökat resande och därmed en högre risk för olyckor. Sedan 2010 har i genomsnitt 5 personer omkommit och 170 olyckor med personskador inträffat varje år under midsommarhelgen. Under 2024 omkom 6 personer och polisen rapporterade 129 olyckor med personskador under denna period.

För en säkrare bilresa under den kommande semesterperioden rekommenderar Transportstyrelsen att hålla hastigheten, planera resan och vara uppmärksam på eventuella trafikhinder via Trafikverkets webbplats eller karttjänster. Vidare är det viktigt att undvika stress, hålla avstånd till framförvarande fordon och undvika onödiga omkörningar.

Att alltid köra nykter och drogfri samt att inte rattsurfa är avgörande för att minska olycksrisken, men det vi väl alla.

