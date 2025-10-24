Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Hackerattack kan vara den dyraste i historien

Hackerattacken mot Jaguar kan vara en av historiens dyraste. (Foto: KeepCoding/ Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

En cyberattack mot brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover (JLR) i augusti har blivit den mest kostsamma i Storbritanniens historia.

Attacken, som tvingade JLR att stänga ner sin produktion i fem veckor från den 1 september, beräknas kosta den brittiska ekonomin 1,9 miljarder pund, motsvarande cirka 23,8 miljarder kronor, enligt den oberoende cybersäkerhetsorganisationen Cyber Monitoring Centre (CMC), skriver Reuters.

Utöver skadan för JLR har över 5 000 företag i värdekedjan kopplad till bolaget drabbats av attackens. En full återhämtning väntas in förrän i januari 2026.

Bilindustrin jublar: Produktionsstoppet hävs

Fabriksarbetare hos JLR får glädjande besked: Motortillverkningen återupptas snart efter cyberattack. Regeringen ger ekonomiska garantier.

Omfattande produktionsstopp

Hackningen inleddes i slutet av augusti och orsakade ett IT-stopp som fick JLR att stänga ner sin globala tillverkning, inklusive de stora brittiska anläggningarna i Solihull, Halewood och Wolverhampton.

Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Enligt BBC var återförsäljarsystem periodvis otillgängliga och leverantörer fick beställningar inställda eller försenade.

JLR, som ägs av indiska Tata Motors, började återuppta produktionen tidigare i oktober efter nästan sex veckors stillestånd.

Företagets tre fabriker i Storbritannien producerar tillsammans cirka 1 000 bilar per dag under normala förhållanden.

Störst ekonomisk påverkan på Jaguar

CMC uppskattar att mer än hälften av de totala kostnaderna kommer att bäras av JLR själv, inklusive förlorade intäkter och återställningskostnader.

Resten av den ekonomiska skadan uppskattas drabba de 5 000 företagen i JLR:s leverantörskedja samt den lokala ekonomin, inklusive hotell- och restaurangbranschen.

“Med en kostnad på nästan 2 miljarder pund ser denna incident ut att med god marginal vara den enskilt mest ekonomiskt skadliga cyberhändelsen som någonsin drabbat Storbritannien”, säger Ciaran Martin, ordförande för CMC:s tekniska kommitté och före detta chef för Storbritanniens National Cyber Security Centre till BBC.

Osäkerhet kring attacktyp

CMC medger att deras uppskattningar baseras på antaganden, eftersom JLR inte offentligt har bekräftat vilken typ av cyberattack det rör sig om.

En datastöld med utpressning är betydligt enklare att återhämta sig från än en ransomware-attack som krypterar offerets datornätverk. En så kallad “wiper-attack” som förstör data utan möjlighet till återställning är ännu allvarligare.

Reuters rapporterar att JLR tilldelades en lånegaranti på 1,5 miljarder pund av den brittiska regeringen i slutet av september för att hjälpa företaget stödja sina leverantörer.

Inte den värsta sortens attack på skalan

Analytiker uppskattade att JLR förlorade cirka 50 miljoner pund per vecka under produktionsstoppet.

CMC klassificerar JLR-incidenten som en kategori 3-händelse på en skala där 5 är den allvarligaste nivån.

Organisationen varnar för att de verkliga kostnaderna kan bli ännu högre om det uppstår oväntade förseningar i återställningen av produktionen till nivåer från före attacken.

