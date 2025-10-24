Hackerattack kan vara den dyraste i historien

Attacken, som tvingade JLR att stänga ner sin produktion i fem veckor från den 1 september, beräknas kosta den brittiska ekonomin 1,9 miljarder pund, motsvarande cirka 23,8 miljarder kronor, enligt den oberoende cybersäkerhetsorganisationen Cyber Monitoring Centre (CMC), skriver Reuters.

Utöver skadan för JLR har över 5 000 företag i värdekedjan kopplad till bolaget drabbats av attackens. En full återhämtning väntas in förrän i januari 2026.

Omfattande produktionsstopp

Hackningen inleddes i slutet av augusti och orsakade ett IT-stopp som fick JLR att stänga ner sin globala tillverkning, inklusive de stora brittiska anläggningarna i Solihull, Halewood och Wolverhampton.

Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Enligt BBC var återförsäljarsystem periodvis otillgängliga och leverantörer fick beställningar inställda eller försenade.

JLR, som ägs av indiska Tata Motors, började återuppta produktionen tidigare i oktober efter nästan sex veckors stillestånd.

Företagets tre fabriker i Storbritannien producerar tillsammans cirka 1 000 bilar per dag under normala förhållanden.