Bilindustrin jublar: Produktionsstoppet hävs

Biljätten Jaguar Land Rover (JLR) har meddelat att delar av tillverkningen kommer att återupptas ‘inom de närmaste dagarna’ efter den lamslående cyberattack som tvingade företaget att ställa in all produktion, skriver BBC.
Stoppet har pågått sedan attacken natten mot den 1 september, och har påverkat alla tre brittiska anläggningar i West Midlands och Merseyside.
Enligt uppgifter till BBC kommer produktionen att starta först vid motorfabriken i Wolverhampton den 6 oktober, följt av en successiv återgång i de andra fabrikerna.
Trots det glädjande beskedet varnar källor inom industrin för att det kan dröja flera veckor innan produktionslinjerna är i full gång igen.
I ett meddelande till JLR-personalen under måndagen sade företaget att det ‘grundläggande arbetet med vårt återhämtningsprogram är i full gång’ och att den fasade återstarten sker för att säkerställa att it-systemen återinförs på ett ‘säkert och tryggt sätt’.
Tidigare hade JLR inte förväntat sig att produktionen skulle återupptas förrän tidigast den 1 oktober, skriver BBC.
Statliga garantier ska rädda leverantörskedjan
Nyheten om den planerade återstarten välkomnas av företagen i JLR:s leverantörskedja, som har varit under enorm ekonomisk press. Många av de mindre företagen riskerade konkurs som en direkt följd av stoppet, vilket Dagens PS tidigare har rapporterat.
Enligt The Guardian har JLR cirka 33 000 anställda direkt, och ytterligare cirka 100 000 personer arbetar hos underleverantörer, varav vissa exklusivt levererar till JLR.
Regeringen har nu agerat för att mildra krisen genom att under helgen utlova lånegarantier till ett värde av 1,5 miljarder pund, vilket motsvarar nästan 19,8 miljarder svenska kronor.
Enligt The Guardian är garantierna avsedda att stödja just leverantörskedjan. Finansministern Rachel Reeves bekräftade stödet vid Labourpartiets konferens i Liverpool och sade att lånet skulle ‘skapa visshet’ och ‘stödja jobben i företaget och dess leverantörskedja’, skriver BBC.
Lånegarantin innebär att privata banker står för lånen, men att den statliga exportkreditmyndigheten, UK Export Finance, garanterar att den täcker eventuella förluster om JLR inte kan betala tillbaka.
Samtidigt har JLR separat kommit överens om ytterligare ett skuldpaket på 2 miljarder pund, vilket är ungefär 26,4 miljarder svenska kronor, med Standard Chartered Bank, Citigroup och Mitsubishi UFJ Financial Group, rapporterar The Guardian.
Pengarna inte direkt till underleverantörerna
Källor inom JLR har dock klargjort att de statliga medlen främst kommer att användas för att stötta de leverantörer som företaget har direkta affärsrelationer med. Syftet är att underlätta deras kassaflöde och betala för reservdelsbeställningar.
Det blir sedan upp till dessa företag att i sin tur betala sina egna underleverantörer, skriver BBC.
Vissa leverantörer har uttryckt frustration över regeringens upplägg att hjälpa JLR i stället för att direkt stötta leverantörskedjan. En källa till The Guardian menar att lånegarantin ‘inte nödvändigtvis får pengar och likviditet in i leverantörskedjan’.
En annan leverantör ifrågasatte hur ett företag med skör balans skulle kunna ta på sig mer skuld för att finansiera förluster.
JLR, som ägs av det indiska konglomeratet Tata, har tackat alla inblandade för deras ‘fortsatta tålamod, förståelse och stöd’, skriver BBC.
Företagets talesperson betonade att även om mycket återstår att göra är ‘det grundläggande arbetet med vår återhämtning i full gång’.
Denna cyberattack är bara en av flera som har drabbat brittiska företag i år, inklusive varuhuset Harrods, tillägger BBC.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
