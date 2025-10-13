Glöm elbil - cykeln tar över

Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart.

Glöm elbilen – cykeln tar täten

En tvåhjulig transportrevolution sveper över världens städer. På Saint Denis Street i Montreal i Kanada rullar 132 cyklar förbi på tio minuter, medan 82 bilar kryper fram i bilkön bredvid. Under en enda dag i juni passerar över 14 000 cyklister samma gata. I vissa kvarter sker var femte resa med cykel, nästan lika mycket som med bil.

“Jag cyklade aldrig som vuxen, inte ens som barn”, berättar trebarnsmamman Madeleine Giey för The Economist.

“Men sedan staden började bygga cykelbanor sålde vi vår andra bil. Nu cyklar jag varje dag, lämnar barnen på skolan och åker vidare till jobbet”, tillägger hon.

Och över Atlanten ser man samma utveckling. I London i Storbritannien har cyklisterna tagit över finansdistriktet och är nu dubbelt så många som bilisterna. I Paris i Frankrike har trampandet redan gått om motorljuden, och i Köpenhamn i Danmark står cyklarna för nästan hälften av alla arbetsresor.

Amsterdam – en av världens mest cykeltäta städer.(Foto: AP/Peter Dejong/TT)

Enligt The Economist är det här inte bara en trend utan början på en global omställning. Tidningen beskriver cykeln som den verkliga transportrevolutionen – billig, energisnål och ett effektivt alternativ till trängsel och utsläpp.

“Om du bygger cykelbanor väl och har ett system som kan konkurrera med bilen, kan cyklar minska trängseln avsevärt”, säger Brent Toderian, tidigare stadsplanerare i Vancouver i Kanada till The Economist.

