Glöm elbil - cykeln tar över

Cykelbanor i Montreal, Kanada, staden som gått i täten för Nordamerikas cykelboom.
Cykelbanor i Montreal, Kanada, staden som gått i täten för Nordamerikas cykelboom. (Foto: Paul Chiasson/TAP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Elbilen må vara framtidens fordon, men just nu är det cyklarna som leder racet. Över hela världen växer cyklarna i rekordfart.

Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart.

Glöm elbilen – cykeln tar täten

En tvåhjulig transportrevolution sveper över världens städer. På Saint Denis Street i Montreal i Kanada rullar 132 cyklar förbi på tio minuter, medan 82 bilar kryper fram i bilkön bredvid. Under en enda dag i juni passerar över 14 000 cyklister samma gata. I vissa kvarter sker var femte resa med cykel, nästan lika mycket som med bil.

“Jag cyklade aldrig som vuxen, inte ens som barn”, berättar trebarnsmamman Madeleine Giey för The Economist.

“Men sedan staden började bygga cykelbanor sålde vi vår andra bil. Nu cyklar jag varje dag, lämnar barnen på skolan och åker vidare till jobbet”, tillägger hon.

Och över Atlanten ser man samma utveckling. I London i Storbritannien har cyklisterna tagit över finansdistriktet och är nu dubbelt så många som bilisterna. I Paris i Frankrike har trampandet redan gått om motorljuden, och i Köpenhamn i Danmark står cyklarna för nästan hälften av alla arbetsresor.

Amsterdam – en av världens mest cykeltäta städer.
Amsterdam – en av världens mest cykeltäta städer.(Foto: AP/Peter Dejong/TT)

Enligt The Economist är det här inte bara en trend utan början på en global omställning. Tidningen beskriver cykeln som den verkliga transportrevolutionen – billig, energisnål och ett effektivt alternativ till trängsel och utsläpp.

“Om du bygger cykelbanor väl och har ett system som kan konkurrera med bilen, kan cyklar minska trängseln avsevärt”, säger Brent Toderian, tidigare stadsplanerare i Vancouver i Kanada till The Economist.

Från pandemi till cykling

När pandemin slog till förändrades allt. Kollektivtrafiken stod stilla och nya cykelbanor dök upp i vad som kändes som över en natt. I USA köpte nästan var femte person en cykel under pandemin, många för allra första gången.

Sedan kom nästa steg: elcykeln. Den gjorde det möjligt att ta sig fram snabbt utan att dyka upp svettig till mötet. Enligt The Economist har elcyklarna öppnat upp cyklandet för fler och inte minst för dem som tidigare inte känt sig hemma i tajta träningskläder.

Elcyklarna har dessutom gett nytt liv åt stadscykelsystemen. I Chicago i USA används elcyklar 70 procent mer än vanliga cyklar, trots att de kostar mer att hyra. För många familjer har elcykeln blivit ett verkligt alternativ till bilen, både för att handla, hämta barn och pendla till jobbet.

Även i Sverige växer intresset snabbt. Enligt Trafikanalys ökade antalet cykelresor med 12 procent under 2024 jämfört med året innan. Totalt gjordes 480 miljoner cykelresor, visar rapporten Resvanor i Sverige 2024. Cyklandet ökar snabbare än många andra färdsätt, enligt Trafikanalys, särskilt jämfört med bilresorna, som bara ökade med 2 procent under samma period.

Cyklar ett “krig mot bilar”

Men när cyklarna tar plats på vägarna hettar det också till. Butiksägare och bilförare oroar sig för förlorade parkeringsplatser och färre kunder.

I Montreal har cykelfrågan blivit en het politisk fråga. Oppositionen vill pausa nya cykelbanor för att lugna oroade företagare. Samma debatt pågår i London, Berlin i Tyskland och Toronto i Kanada, där vissa politiker pratar om “ett krig mot bilar”.

Ändå fortsätter utvecklingen framåt. I Nederländerna cyklar tidigare premiärministern Mark Rutte till jobbet. Danmarks kung Frederik dök nyligen upp på ett välgörenhetsevent med sina söner i en lastelcykel. Och i Paris är det inte längre bilköer som väcker irritation, utan cykelköer.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

