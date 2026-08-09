Smarta dubbar, utfällbar husvagn och Audis comeback

Audi väcker A2 till liv efter 21 år i graven

Det tog 21 år, men Audi gör om experimentet. Nya A2 e-tron avtäcks i höst och Auto Bild har redan kört en serienära prototyp.

Instegsversionen kostar motsvarande cirka 418 000 kronor i Tyskland, ger 170 hästkrafter och rullar på 18-tumshjul.

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Snabbladdning från 10 till 80 procent tar 26 minuter vid 105 kW. Brittiska Carwow räknar med ett pris kring 450 000 kronor och leveranser där tidigt 2027.

Audi A2 gör comeback. Foto: Audi

Det verkligt intressanta sitter i luftmotståndet. Cw-värdet 0,24 kommer från täckta länkarmar och hjulspoilers fram och bak, aerofälgar och något Audi kallar gap reducer, en aerodynamisk detalj framför framhjulen.

Dörrhandtagen är ersatta av ”klädkrokar” av samma typ som Ford Mach-E och Volvo EX60 använder. Auto Bilds testförare låg runt 11,5 kWh per hundra kilometer och kom tidvis ned till 10,9. Då var det 22,5 grader varmt och lugn svensk landsvägstrafik, så ta siffran med en nypa salt.

Husvagnen som fyrdubblar sin yta på 60 sekunder

Franska Beauer har löst husvagnens grundproblem, att den antingen är för liten att bo i eller för stor att bogsera. Med gigogne-tekniken expanderar vagnen elektriskt på ungefär en minut.

De utfällbara husvagnarna leveras med modulärt möblemang för bekvämt boende. Bild: Beauer.

Modellen 3X är 195 centimeter bred, mäter 3,85 meter hopfälld och 4,6 meter utfälld. Boytan växer från 4 till 12 kvadratmeter och det franska listpriset motsvarar omkring 438 000 kronor.

Storebror 3XPlus når 28 kvadratmeter och har sovplats för sex personer, men då kostar den cirka 1,2 miljoner kronor. Kök, dusch och modulmöbler ingår.

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Prislappen gör den till ett fritidshus på hjul, bokstavligen.

Mercedes GLA laddar 270 kilometer på tio minuter

Tredje generationen GLA går primärt elektriskt och Mercedes har flyttat fram positionerna rejält. GLA 250+ EQ ger 272 hästkrafter, 85 kWh batteri och 657 kilometer WLTP till motsvarande cirka 600 000 kronor i Tyskland.

Instegsmodellen GLA 200 kostar omkring 530 000 kronor och har bakhjulsdrift och 224 hästkrafter. Toppmodellen GLA 350 4Matic tar cirka 640 000 kronor för 354 hästkrafter. Leveranserna startar i november.

Hela elserien bygger på 800-voltsteknik med upp till 320 kW laddeffekt, vilket enligt Mercedes ger 270 kilometer räckvidd efter tio minuter i snabbladdaren.

Elbilens grill har 602 små kvadrater upplysta av 180 lysdioder. Från början av 2027 kommer även mildhybrider med 163 till 190 hästkrafter, för dem som ännu inte släppt bensinen.

Fartkamerorna som känner igen din mobil

Det blir svårare att komma undan med fortkörning. I Grekland fångade åtta kameror 29 000 hastighetsöverträdelser på tre veckor, och nu utvecklar amerikanska Leonardo LLC en teknik som skannar digitala enheter i bilen.

Signal Trace läser av det digitala fingeravtrycket från mobiler, smartklockor och bilens egna system, vilket gör att en gömd registreringsskylt inte längre räddar föraren.

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Signal Trace-teknologin kan skanna dina digitala enheter i bilen, och sedan kartlägga ditt körmönster. Bild: Montage/Leonardo LLC / Unsplash Dan Gold

Tillverkaren betonar att personuppgifterna lämnas orörda vid skanningen. Trafikverket satsar samtidigt på smartare kameraplacering.

Comeback för Smart Fortwo och kallar den #2

Efter en rad eldrivna crossovers går Smart tillbaka till rötterna. Nya #2 avtäcks på bilsalongen i Paris i oktober, men muralmålningar runt om i världen har redan avslöjat designen. Den behåller de stubbiga proportionerna, får ilskna strålkastare och rundade bakljus.

Enligt läckta specifikationer sitter ett 35,7 kWh LFP-batteri från CATL i botten. Räckvidden landar på 300 kilometer WLTP och laddning från 10 till 80 procent tar under 20 minuter.

Produktionsbilen mäter mellan 2 751 och 2 764 millimeter beroende på utförande, vilket gör den till den kortaste elbilen på marknaden, nästan en meter kortare än en Fiat 500e. Vändcirkeln stannar på 6,95 meter.

Till skillnad från föregångaren står den på en egen elplattform, Electric Compact Architecture, framtagen av Geely. Kai Sieber, designchef på Smart, säger att en stadsbil ska göra mer än att lösa problem, den ska väcka glädje.

Kanada släckte kamerorna, sedan small det

Att fartkameror faktiskt fungerar fick kanadensiska Ontario lära sig den hårda vägen. I Ontario kallades de för en kassako för kommunerna och de monterades ner i november 2025.

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Därefter exploderade fortkörningarna. Andelen förare som körde 11 till 15 kilometer i timmen för fort ökade från 3,9 till 12 procent. På en väg i Ottawa gick andelen fortkörare från 14 till 80 procent.

Torontos egen rapport visar samma mönster. Andelen bilar som körde minst 11 kilometer i timmen över gränsen steg till 8,1 procent från 2 procent, och hastigheterna ökade på 101 av 104 mätpunkter.

Enligt den forskning som Dagens PS refererar till minskar fartkameror olyckorna med omkring 14 procent.

I Sverige planeras det ännu fler fartkameror. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)

Sverige gör tvärt emot Kanada och planerar cirka 1 000 nya kameror på väg mot målet 4 000.

Tejpbiten som stoppar bränder i sopbilen

Ibland är den bästa tekniken en rulle tejp. Den brittiske sophämtaren Ashley delar ett enkelt knep mot batteribränder.

Tejpa över polerna på uttjänta litiumjonbatterier innan de lämnas till återvinning, så kan de inte kortslutas under transporten. Gamla batterier orsakar hundratals bränder om året i sopbilar och återvinningsanläggningar.

Förvara dem separat hemma, gärna i en glasburk. Batterier från mobiler, hörlurar och elverktyg är de farligaste.

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Mazda ger oss en riktigt snygg el-SUV

Mazda har envist stått vid sidan av elbilstrenden med wankelmotorer och den udda MX-30. Nu kommer CX-6e, byggd tillsammans med kinesiska Changan, och den siktar rakt in i mitten av marknaden.

258 hästkrafter, 290 newtonmeter, bakhjulsdrift och ett 78 kWh LFP-batteri ger 484 kilometer WLTP. Priset börjar på motsvarande cirka 540 000 kronor

En stor och riktigt snygg suv för hela familjen. (Foto: Mazda)

Snabbladdning sker med upp till 200 kW och tar 24 minuter från 10 till 80 procent. I kupén sitter en skärm på 26,45 tum över instrumentbrädan, den största Mazda byggt, med head-up display som standard.

Bilen mäter 4,85 meter, väger 2 205 kilo och sväljer 468 till 1 434 liter plus en frunk på 80 liter. Egensinnet finns kvar i detaljerna, bland annat geststyrning för att byta låt.

Hispano Suiza gömmer datorn och låter föraren köra

Medan resten av branschen tävlar om den största pekskärmen går spanska Hispano Suiza motsatt väg. Filosofin heter Invisible Technology och sitter i eldrivna Carmen Sagrera. Fyra elmotorer ger 1 115 hästkrafter och 1 160 newtonmeter, vilket skickar kolfiberbilen till 100 kilometer i timmen på 2,6 sekunder.

Poängen är att styrsystemet HSDD läser över 100 sensorer och gör mer än 200 miljoner beräkningar i sekunden utan att föraren märker det. ”Tekniken ska förstärka körglädjen, inte ersätta den”, säger teknikchefen Juan Fernández. Ett välkommet motgift mot skärmhysterin.

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