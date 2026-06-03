Elbilar dominerar på begagnatsidan: "Folkbil"

”När elbilarna för första gången toppade listan förra månaden (reds. anm: april) var det många som undrade om det var en tillfällig topp, men majsiffrorna bekräftar att skiftet är permanent”, säger Jonas Björkman, begagnatexpert på Riddermark Bil.

Elbilspremien, höga oljepriser och elbilarnas unika värdetapp från nyköp är alla faktorer som spelar in på marknaden – men Björkman menar att det är den ökade tillgången som stimulerat marknaden mest.

”Det enorma inflödet av bilar som nu lämnar sina tre- och fyraåriga leasingavtal har skapat en unik köpfest. Det stora utbudet har stabiliserat prisbilden, vilket gör att helt nya kundgrupper och vanliga hushåll nu har råd och vågar ta steget till 100 procent eldrift. Elbilen har officiellt blivit folkbilen”, säger Jonas Björkman.

Volvo i topp

Enligt tidigare rapportering är det Volvo XC40 Recharge som är mest populär bland begagnatköparna.

I april såldes 1193 begagnade XC40 Recharge, marginalen är god ned till den näst mest populära modellen – Volkswagen ID.4 – som det såldes 726 stycken av.

XC40:s galna försäljningsboost på begagnatsidan (600 procent mot 2024) har lett Volvo till toppen av begagnatberget. Tvåan, Volkswagen står dock inte bara och tittar på.

VW:s strategiska drag

I ett strategiskt drag från tidigare i veckan gick den tyska koncernen ut med att batteriförsäkringen förlängs på bilar från Volkswagen, Audi, CUPRA, Skoda eller Porsche – upp till 25 000 mil.

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Tidigare har det dock uppdagats att oron för kass batterikapacitet i begagnade elbilar ofta är överdriven, batterierna slits mindre än vad tillverkarna först trott – men längre försäkring kan driva fler köpare till VW:s märken.

Oavsett vilken tillverkare som toppar listorna är trenden historisk.

”Det vi ser nu är början på en helt ny era för svensk bilhandel”, konstaterar Björkman.