Chrysler återkallar 1,4 miljoner pickups – säkerhetsbältena sitter löst

De som sitter i RAM-pickupsen ska dock vara bättre skyddade, men en gigantisk återkallelse pekar nu på att känslan av trygghet kan ha varit falsk – i alla fall för de som kört RAM 1500.

Återkallar 1,4 miljoner fordon

Flera nyhetskällor, bland andra danska Boosted, rapporterade under helgen om hur Stellantis, som äger Chrysler (som äger RAM-serien) återkallat 1,4 miljoner bilar i främst USA och Kanada.

Det eventuella felet som RAM 1500 från 2019 och framåt lider av kan visa sig livsfarligt – det handlar nämligen om att säkerhetsbältena på andra sätesraden inte fästs i karossen ordentligt.

Enligt rapporteringen beror felet på en miss vid produktion, och uppgifter som offentliggjorts via National Highway Traffic and Safety Association (NHTSA) säger att tillverkaren uppskattar att cirka 0,1 procent av de återkallade bilarna har bristfällig infästning till säkerhetsbältena.

”I vissa typer av kollisioner kan detta påverka bältesystemets funktion i andra sätesraden och öka risken för att passagerarna skadas”, säger en talesperson för Stellantis till FOX Business.

Samtliga bilar ska kontrolleras

RAM 1500-ägare uppmanas nu att besöka sin närmsta återförsäljare, där infästningarna till bälteslåsen i andra sätesraden ska kontrolleras. I de fall fästningen är bristfällig ska det åtgärdas utan kostnad för bilägaren.

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