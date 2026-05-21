Xpeng utmanar Tesla – visar upp förarlös bil

Målet är att lansera helt förarlösa taxitjänster redan i början av 2027.

Det handlar inte längre bara om en teknisk demonstration eller futuristisk vision.

För Xpeng är det här ett strategiskt försök att positionera sig som en global teknikaktör snarare än en traditionell biltillverkare.

Bakom satsningen finns märkets egen GX plattform och de egenutvecklade Turing chippen som ska ge bilen tillräcklig datorkraft för att hantera komplex stadstrafik utan mänsklig hjälp.

Samtidigt arbetar XPeng redan vidare med betydligt mer futuristiska projekt.

Bolaget har tidigare visat upp sina planer på flygande bilar och ser tydligt självkörande teknik som en del av ett mycket större ekosystem kring framtidens mobilitet där både bilar, robotaxi och lufttransporter ska kopplas samman.

Samma väg som Tesla

Det mest intressanta är kanske att Xpeng väljer nästan exakt samma strategi som Tesla.

I stället för dyra Lidar sensorer bygger systemet på kameror och artificiell intelligens där bilen analyserar omgivningen på ett sätt som ska efterlikna mänsklig syn.

ANNONS

Den så kallade vision only strategin har länge varit kontroversiell men samtidigt lockande eftersom tekniken blir billigare och enklare att skala globalt.

Samtidigt är det tydligt att XPeng börjar vinna respekt långt utanför Kina.

Volkswagen har redan ingått ett strategiskt samarbete med bolaget och köpt tillgång till delar av tekniken bakom den nya plattformen.

För många i branschen ses det som ett viktigt kvitto på att kinesiska tillverkare inte längre bara konkurrerar med pris utan även med avancerad mjukvara och utvecklingstakt.