Fullt batteri på 99 sekunder – CATL öppnar första stationen i Europa

CATL figurerar ofta i rubriker där laddtiden på nya batterityper sänkts till några få minuter. I våras berättade de om sitt nya ”superbatteri” som ska kunna ladda 10–80 procent på högst sex minuter – och sedan leverera upp till 100 mils körning.

Men i en stressig värld räknas varje minut, även om de är få. Därför planerar tillverkaren nu att dra ned tiden från tomt till fullt batteri till 99 sekunder, i alla fall för elbilsägarna i Paris.

I mars nästa år ska CATL där nämligen öppna sin första europeiska station för batteribyten. Tanken är att man där med kompatibla bilar ska kunna rulla in, få sitt batteri utbytt mot ett fulladdat och sedan rulla ut – på drygt en och en halv minut.

Har tusentals batteristationer i Kina

Batteribyten är inte något nytt. Idag kom nyheten att CATL har 2 520 batteribytarstationer, med över 20 000 batterier, i Kina. Och nätverket ska byggas ut med omkring 1000 ytterligare stationer under 2027.

Inte heller i Europa är batteribytarstationer någon nyhet. Kinesiska Nio har strax över 61 stationer i Europa, varav åtta i Sverige, där kompatibla Nio-bilar kan få sina batterier bytta helt automatiskt.

Men relationen mellan CATL och Nio är mer komplicerad än att de skulle vara konkurrenter. I en intervju med Electric Vehicles förklarar CATL:s vd, Bruce Li, att 80 procent av Nio-bilar har CATL-batterier. Samtidigt investerar CATL också i Nios batteribytarstationer.

Skillnaden mellan stationerna är att CATL vill kunna erbjuda tjänsten till flera märken, inte bara Nio.

Tidigare har även israeliska Better Place försökt lansera tekniken i Europa. Företaget gick senare i konkurs, skriver danska Hvilken bil.