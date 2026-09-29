Kinesiska CATL satsar på batteribyten för elbilar och ellastbilar. Nästa år ska företagets första station i Europa öppna i Paris.
Fullt batteri på 99 sekunder – CATL öppnar första stationen i Europa
Den kinesiska jätten CATL är ledande på batterimarknaden sett till produktion. Och Europa är nu en större del av tillverkarens affärsplan. Förra veckan kunde vi rapportera om att CATL:s nya fabrik i Ungern blygsamt startar sin produktion, där är tanken att omkring 100 GWh per år ska levereras till de europeiska elbilsmakare som har sina fabriker i landet.
CATL figurerar ofta i rubriker där laddtiden på nya batterityper sänkts till några få minuter. I våras berättade de om sitt nya ”superbatteri” som ska kunna ladda 10–80 procent på högst sex minuter – och sedan leverera upp till 100 mils körning.
Men i en stressig värld räknas varje minut, även om de är få. Därför planerar tillverkaren nu att dra ned tiden från tomt till fullt batteri till 99 sekunder, i alla fall för elbilsägarna i Paris.
I mars nästa år ska CATL där nämligen öppna sin första europeiska station för batteribyten. Tanken är att man där med kompatibla bilar ska kunna rulla in, få sitt batteri utbytt mot ett fulladdat och sedan rulla ut – på drygt en och en halv minut.
Har tusentals batteristationer i Kina
Batteribyten är inte något nytt. Idag kom nyheten att CATL har 2 520 batteribytarstationer, med över 20 000 batterier, i Kina. Och nätverket ska byggas ut med omkring 1000 ytterligare stationer under 2027.
Inte heller i Europa är batteribytarstationer någon nyhet. Kinesiska Nio har strax över 61 stationer i Europa, varav åtta i Sverige, där kompatibla Nio-bilar kan få sina batterier bytta helt automatiskt.
Men relationen mellan CATL och Nio är mer komplicerad än att de skulle vara konkurrenter. I en intervju med Electric Vehicles förklarar CATL:s vd, Bruce Li, att 80 procent av Nio-bilar har CATL-batterier. Samtidigt investerar CATL också i Nios batteribytarstationer.
Skillnaden mellan stationerna är att CATL vill kunna erbjuda tjänsten till flera märken, inte bara Nio.
Tidigare har även israeliska Better Place försökt lansera tekniken i Europa. Företaget gick senare i konkurs, skriver danska Hvilken bil.
Optimalt för lastbilar
Elektrifieringen tar fart även på lastbilssidan. Både Volvo och Tesla har lanserat nya modeller med respektingivande räckvidd, och båda tillverkarna hoppas fraktbolagen vågar ersätta dieselmodeller med eldrivna ekipage även för de mest krävande sträckorna.
Volvos FH Aero Electric har en räckvidd på upp till 700 kilometer per laddning. Men när en lastbil står still, exempelvis för att ladda, kostar det pengar för fraktbolaget.
Att CATL även siktar in sig på lastbilar och kommersiella fordon låter därför som en smart strategi.
Tillverkaren planerar tillsammans med energibolaget Octopus Energy att bygga de första stationerna för ellastbilar i Storbritannien under 2027.
I intervjun med Electric Vehicles ska Li ha sagt att ingen europeisk tillverkare just nu använde batteribytesteknik i sina lastbilar, och att det inte heller finns några sådana stationer – men att man för dialog med bland annat Volvo och Daimler.