Tesla slog Volvo i megaupphandling: Beställer 2500 el-lastbilar

I och med att serieproduktionen kickade igång ordentligt i mitten av september konstaterade man att den långa räckvidden tillsammans med att modellen är förberedd för megawattladdning kommer vara sådant som kraftigt sänker tröskeln för fraktbolag att byta ut sina dieseldrivna lastbilar mot elektriska versioner – också på de längsta och mest krävande rutterna.

På andra sidan Atlanten är det Tesla som flexar musklerna. Rapporter från tidigare i september säger att vi i Europa, i alla fall till en början, endast kommer att få Standard-range-versionen till vår marknad. Jämfört med Volvos 700 kilometer står sig Tesla Semis 550 kilometer sig slätt.

Trots det har det Semin fått stort intresse, bland annat från svenska Einride – de har nämligen lagt en order på 500 Tesla-lastbilar, något Dagens PS skrev om i augusti.

Nykomlingen lägger megaorder

Och återigen har Tesla fått anledning att fira. En ny organisation, Zet Scale, med syftet att samla flera bolags lastbilsbehov har gjort en rekordorder hos Elon Musks bolag. Totalt handlar det om 2500 eldrivna lastbilar som ska köpas in, för att sedan leasas ut till diverse frakt- och logistikbolag. Tesla har valts som huvudleverantör, men exakt hur många av ordrarna som tilldelas dem framgår inte i pressmeddelandet. Från Teslas eget håll låter det dock som att hela ordern väntas gå till dem.

”Hela transportbranschen vill ha renare lastbilar, men hittills har varje företag behövt hantera omställningen – och riskerna med den – på egen hand”, säger Christoph Wolff, vd för Smart Freight Centre. ”Zet Scale samlar transportköpare, åkerier, tillverkare och finansiärer kring en gemensam, faktisk efterfrågan. När risken delas mellan hela kedjan i stället för att hamna på en enskild aktör kan branschen äntligen ställa om i stor skala.”

Den samlade efterfrågan från köparna innebär att priserna har kunnat pressas rejält. En Tesla Semi Standard Range uppskattas kosta från cirka 2,43 miljoner kronor, medan Long Range ligger närmre 2,81 miljoner kronor. Exakt vilket pris den stora beställningen landade på, eller hur fördelningen av modellerna ser ut, framgår inte ur pressmeddelandet.

Volvo blir alternativval

Valet föll på Tesla efter att köparalliansen utvärderat pris, räckvidd, laddkapacitet och produktionskapacitet. Men man skriver också att upphandlingen innebär att flera tillverkare valts ut som sekundära leverantörer – bland annat Volvo, men också Kenworth och RIDE.

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Framgent skriver organisationen att man hoppas utöka den elektriska lastbilsflottan med ytterligare drygt 7500 fordon.