Den amerikanska tillverkaren Cadillac tvingas uppdatera mjukvaran i cirka 30 000 bilar efter att det uppdagats att elhissarna inte upptäcker hinder som de ska.
30 000 Cadillac återkallas – kan knäcka fingrarna på föraren
Har du klämt fingrarna i bilrutan någon gång? Visst gör det ont, men inte mer än så. Tack var en en finurlig säkerhetsfunktion som varit standard i både EU och USA de senaste cirka 20 åren: Anti-kläm, eller anti-pinch som det kallas internationellt, tvingar elmotorerna för fönsterhissarna att backa om de möter tillräckligt hårt motstånd – exempelvis ett finger.
Utan säkerhetsfunktionen på plats är elmotorerna starka nog att kraftigt skada fingrar, och till och med bryta benet i dem. Den som är nyfiken på sådana experiment har en uppsjö av videos på exempelvis Youtube att kika på, där allt ifrån gurkor till fingerproteser giljotineras av bilrutor.
Återkallelsen: 29 347 Optiq känner inte av fingrar
I en amerikansk återkallelse framgår det att nästan 30 000 Cadillac av modellen Optiq EV, modellår 25–27, delvis saknar anti-klämfunktioner för rutorna fram.
Car Scoops skriver att problemet specifikt gäller funktionen för automatisk stängning av rutorna med bilnyckeln. När man trycker på knappen på nyckeln för att stänga rutorna finns det en risk att glaset inte stannar och vänder neråt igen när det stöter på ett hinder under de sista 13 millimetrarna av sin rörelse.
Skyller ifrån sig
I återkallelseinformationen pekar GM-ägda Cadillac ut leverantören Kwangjin America som ansvarig för problemet. Enligt tillverkaren har leverantören ställt in den övre gränsen för rutans rörelse fel i mjukvaran som styr anti-klämfunktionen.
Dock verkar det inte som att några allvarligare klämskador skett till följd av felet.
Åtgärdas med en mjukvaruuppdatering
Tack vare att felet sitter i mjukvaran har man en snabblösning på återkallelsen. Dörren ska inte monteras isär och man behöver inte byta ut någon hårdvara. Istället kommer mjukvaran uppdateras på de berörda bilarna. De ägare som aktiverat bilens OTA-uppdateringar, alltså uppdateringar som installeras trådlöst, behöver inte ens besöka en verkstad. Uppdateringen kan göras på distans.
Står sig slätt mot andras problematik
30 000 bilar låter mycket, men i jämförelse med de senaste megaåterkallelserna från exempelvis Chrysler eller Tesla är siffran försvinnande liten.
Chyrsler tvingas nämligen ta in 1,4 miljoner Ram 1500 på grund av att säkerhetsbältena i baksätet inte monterats som de ska från fabrik. Där räcker det inte med trådlösa uppdateringar, utan felet ska kontrolleras och åtgärdas på serviceverkstad.
Tesla å andra sidan har lyckats med konststycket att iscensätta den största återkallelsen i Kinas historia: Tre miljoner bilar, fördelat på Model 3, Y samt ett fåtal Model X och S, ska få nya klisterlappar och uppdaterad mjukvara. Också där är problemet delvis fönsterrelaterat – det har nämligen varit för krångligt att ta sig ur bilen i nödsituationer och ska bli enklare att både öppna dörrar och veva ned rutan om olyckan är framme.