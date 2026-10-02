30 000 Cadillac återkallas – kan knäcka fingrarna på föraren

Skyller ifrån sig

I återkallelseinformationen pekar GM-ägda Cadillac ut leverantören Kwangjin America som ansvarig för problemet. Enligt tillverkaren har leverantören ställt in den övre gränsen för rutans rörelse fel i mjukvaran som styr anti-klämfunktionen.

Dock verkar det inte som att några allvarligare klämskador skett till följd av felet.

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Tack vare att felet sitter i mjukvaran har man en snabblösning på återkallelsen. Dörren ska inte monteras isär och man behöver inte byta ut någon hårdvara. Istället kommer mjukvaran uppdateras på de berörda bilarna. De ägare som aktiverat bilens OTA-uppdateringar, alltså uppdateringar som installeras trådlöst, behöver inte ens besöka en verkstad. Uppdateringen kan göras på distans.

Står sig slätt mot andras problematik

30 000 bilar låter mycket, men i jämförelse med de senaste megaåterkallelserna från exempelvis Chrysler eller Tesla är siffran försvinnande liten.

Chyrsler tvingas nämligen ta in 1,4 miljoner Ram 1500 på grund av att säkerhetsbältena i baksätet inte monterats som de ska från fabrik. Där räcker det inte med trådlösa uppdateringar, utan felet ska kontrolleras och åtgärdas på serviceverkstad.

Tesla å andra sidan har lyckats med konststycket att iscensätta den största återkallelsen i Kinas historia: Tre miljoner bilar, fördelat på Model 3, Y samt ett fåtal Model X och S, ska få nya klisterlappar och uppdaterad mjukvara. Också där är problemet delvis fönsterrelaterat – det har nämligen varit för krångligt att ta sig ur bilen i nödsituationer och ska bli enklare att både öppna dörrar och veva ned rutan om olyckan är framme.