Turkiska yachtbyggaren Turquoise har i dagarna levererat sitt största bygge någonsin. Med sina 288 fot (nästan 88 meter) beskrivs skutan som den största yachten som byggts i Turkiet.
Nya megayachten klar – helikopterplatta OCH basketplan
Båten byggdes tillsammans med det välrenommerade brittiska H2 Design, som även varit med och byggt den 115 meter långa Zephyr med Dörries Yachts.
Angelique blev namnet på Turquoise och H2:s senaste kärleksbarn – till en början gick bygget under namnet Project Vento, skriver Robbreport.
Beach club och infinity pool
Klarblått stålskrov, överbyggnad i mjukt formgiven aluminium och tillräckligt med aktivitetsutrymmen för att hålla den mest bortskämda miljardären sysselsatt i dagar. Angelique, med sina 2 645 GT, är hem till bland annat en beach club som huserar både bar, massagerum och parkering för jetskis.
På huvuddäck har man placerat en pool på cirka 6,5 meter med glasväggar ut mot havet och någon våning upp ligger ”ägardäck” med en öppen terrass som helt kan omslutas till en slags inglasad altan.
I fören har man varit mer sparsam med utrymmet – basketplanen fungerar nämligen också som helikopterplatta.
Bio, gym och spa
Insidan är lika extravagant som utsidan, om inte mer.
Ägarsviten rymmer ett vardagsrum, separata klädkammare för honom och henne, ett kontor, en lounge samt tillgång till en privat terrass med egen jacuzzi och sittmöbler.
Övriga boendeutrymmen inkluderar två VIP-hytter och fyra gästhytter på huvuddäcket, där varje hytt har sitt eget designkoncept.
I andra delar av yachten finns spelbord och biosalong för inomhusunderhållning (det finns ytterligare en bio på en av terrasserna), ett fullt utrustat gym med spa – komplett med bastu, hamam och behandlingsrum.
Under huven
Toppfarten rapporteras vara runt 17 knop, alltså strax över 30 km/h.
Men det krävs en hel del motorkraft för att få upp Angelique i den hastigheten. Hon drivs av två MTU 12V4000 M65L-motorer, högpresterande 12-cylindriga marina dieselmotorer från MTU Friedrichshafen som är konstruerade för effektiv och tillförlitlig drift i stora superyachter.
Finns att hyra
Har du lite mer i semesterbudgeten än väntat? Då kommer här glädjande nyheter! Den sprillans nya lyxyachten Angelique finns faktiskt att hyra via Edmiston, som beskriver sig själva som ett mäklarbolag för just superyachts.
Priset? Från cirka 13 miljoner kronor för en veckas charter – men då ingår också en personalstyrka om 27 personer.