Nya megayachten klar – helikopterplatta OCH basketplan

Bio, gym och spa

Insidan är lika extravagant som utsidan, om inte mer.

Ägarsviten rymmer ett vardagsrum, separata klädkammare för honom och henne, ett kontor, en lounge samt tillgång till en privat terrass med egen jacuzzi och sittmöbler.

ANNONS

Övriga boendeutrymmen inkluderar två VIP-hytter och fyra gästhytter på huvuddäcket, där varje hytt har sitt eget designkoncept.

Läs mer: Marell Boats i konkurs – levererade till polis och militär

I andra delar av yachten finns spelbord och biosalong för inomhusunderhållning (det finns ytterligare en bio på en av terrasserna), ett fullt utrustat gym med spa – komplett med bastu, hamam och behandlingsrum.

Under huven

Toppfarten rapporteras vara runt 17 knop, alltså strax över 30 km/h.

Men det krävs en hel del motorkraft för att få upp Angelique i den hastigheten. Hon drivs av två MTU 12V4000 M65L-motorer, högpresterande 12-cylindriga marina dieselmotorer från MTU Friedrichshafen som är konstruerade för effektiv och tillförlitlig drift i stora superyachter.

Finns att hyra

Har du lite mer i semesterbudgeten än väntat? Då kommer här glädjande nyheter! Den sprillans nya lyxyachten Angelique finns faktiskt att hyra via Edmiston, som beskriver sig själva som ett mäklarbolag för just superyachts.

ANNONS

Priset? Från cirka 13 miljoner kronor för en veckas charter – men då ingår också en personalstyrka om 27 personer.



