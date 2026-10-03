Missen: 4,8 miljoner i fortkörningsböter tas tillbaka efter kamerafel

Visade fel platsangivelse

Den andra kameran, på N25 i Kilkenny, hade ett annat problem. Inte heller där handlade det om fel i själva hastighetsmätningen. Istället fanns problemet i platsangivelsen på böteslapparna.

Mellan den 30 maj och 30 juni 2025 registrerade kameran 914 fortkörningar. Böterna uppgick till motsvarande cirka 1,6 miljoner kronor, men eftersom platsen på lapparna var felaktigt angiven fick även dessa böter dras tillbaka.

Enligt lokalmedia berodde felet på ett misstag när platsuppgiften matades in i systemet.

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Sammanlagt handlar det alltså om 2 785 fortkörningsärenden och drygt 4,8 miljoner kronor i bötesintäkter som försvann.

Rekord i fartöverträdelse

Att få bilförare att hålla rätt hastighet är ett evigt gytter för myndigheter världen över. Något Dagens PS tidigare rapporterat om är att trots en hastighetshöjning till 150 km/h på en väg i Tjeckien, kör ändå 40 procent av bilarna i vänsterfil alldeles för snabbt.

Förutom att man riskerar säkerheten på vägen för både sig själv och andra kan fortkörningen bli riktigt dyr. Den Schweiziska man som under förra veckan pressade sin Porsche upp till 312 km/h timmen på en 130-väg i Frankrike fick både dryga böter och riskerar att få sin sportbil beslagtagen.

Den absolut dyraste fartboten vi kunnat hitta spår efter är dock inte någon som kört speciellt fort; 57 km/h över fartgränsen. Men boten landade på den astronomiska summan 2,9 miljoner kronor. Anledningen? Den schweiziska domstolen delade ut böter beroende på förmögenhet – och fortköraren var god för drygt 200 000 miljoner kronor.