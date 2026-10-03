Irland går miste om över 4,8 miljoner kronor i böter efter problem med två fartkameror. Totalt har 2 785 fortkörningsböter fått dras tillbaka, detsamma gäller prickar i registret som utfärdats.
Missen: 4,8 miljoner i fortkörningsböter tas tillbaka efter kamerafel
Det handlar om två fasta fartkameror, en på N17 i Mayo och en på N25 i Kilkenny. Problemen upptäcktes under 2025 och gjorde att samtliga fortkörningsböter som kamerorna utfärdat under de berörda perioderna blev ogiltiga.
Den första kameran, på N17 nära den lilla staden Claremorris, togs i bruk i december 2024. Den fungerade och registrerade fortkörning korrekt – men hade inte ett giltigt kalibreringscertifikat.
Prickarna ströks
Mellan den 20 december 2024 och 12 februari 2025 registrerade kameran 1 871 fortkörningar. Det motsvarade böter på omkring 3,3 miljoner kronor.
Problemet var att den nya kameran hade installerats utan att den nödvändiga kalibreringen hade certifierats. När felet upptäcktes stoppades användningen tills certifikatet var på plats.
Av de 1 871 böterna hade 800 redan betalats och gett förarna prickar i körkortsregistret, vilka dock ska ha strukits efter att felet uppdagats.
Visade fel platsangivelse
Den andra kameran, på N25 i Kilkenny, hade ett annat problem. Inte heller där handlade det om fel i själva hastighetsmätningen. Istället fanns problemet i platsangivelsen på böteslapparna.
Mellan den 30 maj och 30 juni 2025 registrerade kameran 914 fortkörningar. Böterna uppgick till motsvarande cirka 1,6 miljoner kronor, men eftersom platsen på lapparna var felaktigt angiven fick även dessa böter dras tillbaka.
Enligt lokalmedia berodde felet på ett misstag när platsuppgiften matades in i systemet.
Sammanlagt handlar det alltså om 2 785 fortkörningsärenden och drygt 4,8 miljoner kronor i bötesintäkter som försvann.
Rekord i fartöverträdelse
Att få bilförare att hålla rätt hastighet är ett evigt gytter för myndigheter världen över. Något Dagens PS tidigare rapporterat om är att trots en hastighetshöjning till 150 km/h på en väg i Tjeckien, kör ändå 40 procent av bilarna i vänsterfil alldeles för snabbt.
Förutom att man riskerar säkerheten på vägen för både sig själv och andra kan fortkörningen bli riktigt dyr. Den Schweiziska man som under förra veckan pressade sin Porsche upp till 312 km/h timmen på en 130-väg i Frankrike fick både dryga böter och riskerar att få sin sportbil beslagtagen.
Den absolut dyraste fartboten vi kunnat hitta spår efter är dock inte någon som kört speciellt fort; 57 km/h över fartgränsen. Men boten landade på den astronomiska summan 2,9 miljoner kronor. Anledningen? Den schweiziska domstolen delade ut böter beroende på förmögenhet – och fortköraren var god för drygt 200 000 miljoner kronor.