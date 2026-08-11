Värst bakom ratten – landet som är mest aggressiva

Vid första anblick verkar regelverken hårda. Men med nya perspektiv från en stor undersökning som kartlägger vilka länder som har mest aggressiva förare, låter det inte så dumt att de italienska nybörjarna får hålla sig till extra snälla bilar.

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Italienarna kör mest aggressivt

I undersökningen som hyrbilsföretaget Discover Cars gjort framgår det nämligen att italienarna är de mest aggressiva förarna i världen.

De tillfrågade ombads att uppskatta på en skala 1–5 hur aggressiva förarna är i det egna landet, där 1 motsvarar lugna och 5 motsvarar väldigt aggressiva. Snittet på hur de italienska svarandena skattade sina landsmäns körning blev 3,5.

I rapporten råds man att vara redo för höga hastigheter, aggressiva omkörningar och korta avstånd till andra fordon när man kör i Italien.

När de svarande fick ranka vilka städer i världen som de upplevde körningen som värst i, knep Italien både andra- och tredjeplats med Neapel respektive Rom. Värst rankad blev London.

Sett till länder följs Italien av Nya Zeeland, USA och Storbritannien. De lugnaste förarna hittar man istället i Australien och Kanada.

Detta hatar vi i trafiken

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I undersökningen har man också kikat på vilka beteende hos våra medtrafikanter som vi stör oss allra mest på. I enkäten kunde de svarande välja fler än ett alternativ, varför procentsatsen överstiger 100.

Att inte använda blinkersarna ordentligt toppade listan på irriterande beteende i trafiken (56 procent), följt av att ligga för nära bilen framför (46 procent), samt att köra för långsamt i omkörningsfilen (43 procent).

Distraherade förare, exempelvis personer som använder mobilen bakom ratten, irriterade 39 procent av de svarande. Ytterligare 20 procent störde sig mest på plötsliga inbromsningar. Bland övriga svar nämndes bland annat fortkörning, aggressiv körning och förare som kör mot rött.

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