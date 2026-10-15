Det är ingen ekobrottslighet i stor skala. Det handlar om falska parkeringsbiljetter. Nu har en kommun gjort en polisanmälan.
Oväntade avslöjandet: Falska p-biljetter polisanmälda
Parkeringsvakterna i Karlskrona har gjort en udda upptäckt. Det handlar om falska parkeringsbiljetter.
P-vakter i kommunen har under en månad sett ett antal förfalskade p-biljetter dyka upp runt om i staden.
Dessutom har vakterna upptäckt flera förfalskade parkeringstillstånd och nu gjort en polisanmälan.
Karlskrona kommun anmälde vad som rubriceras som försök till bedrägeri i slutet av september.
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”Okända gärningsmän”
I polisanmälan skriver kommunen att ”okända gärningsmän har kopierat och förfalskat parkeringsbiljetter som dem sedan försett fordon med i syfte att undvika att betala för parkeringsavgiften”.
Upptäckten gjordes av kommunens parkeringsvakter som sett de falska tillstånden under en period från19 augusti till 23 september i år.
Karlskrona kommuns trafikingenjör Johan Lindh skriver i ett mejl till lokaltidningen BLT att ”vad som händer med ärendena är upp till åklagare”.
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Falska p-tillstånd vanligare
Falska p-biljetter är i huvudsak ett okänt fenomen i Sverige, möjligen på grund av det begränsade ekonomiska värdet i att bedriva brottslighet på området.
Däremot har det i cykler funnits problem med falska parkeringstillstånd, vilket bland annat SVT uppmärksammat.
SVT noterade att fusket var omfattande och sammanställde uppgifter som visade att det då ”sannolikt” fanns ett tusental falska tillstånd i omlopp.
Ändå var det sällsynt att någon fälldes i domstol, enligt SVT:s granskning. När man sökte i två databaser med juridisk information hittade man endast två domar på tre år.
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Få domar trots missbruk
En var för övrigt utfärdad mot en civilanställd inom polisen i Malmö som dömdes till dagsböter för att ha använt en annan persons spärrade handikapptillstånd.
I Finland har man just nu problem med parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilka missbrukas allt oftare.
”Allt fler missbrukar så kallade invaparkeringstillstånd. Inom familjer använder man till och med döda släktingars tillstånd”, skriver Yle.
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P-tillstånd har ”ärvts” i familjen
Päivi Parpala, p-vakt i Karleby berättar att i Karleby har parkeringsövervakarna stött på parkeringstillstånd som ärvts i familjer.
Det har gått till så att dödsboet sålt den bil som den avlidna personen med ”invaparkeringstillstånd” tidigare använt. Därefter har den nye ägaren fortsatt använda p-tillståndet.
”Vi har hört om att parkeringstillstånd för rörelsehindrade cirkulerar i familjer. Till all tur är det här ändå rätt ovanligt”, säger Parpala hos Yle.