Oväntade avslöjandet: Falska p-biljetter polisanmälda

Falska p-tillstånd vanligare

Falska p-biljetter är i huvudsak ett okänt fenomen i Sverige, möjligen på grund av det begränsade ekonomiska värdet i att bedriva brottslighet på området.

ANNONS

Däremot har det i cykler funnits problem med falska parkeringstillstånd, vilket bland annat SVT uppmärksammat.

SVT noterade att fusket var omfattande och sammanställde uppgifter som visade att det då ”sannolikt” fanns ett tusental falska tillstånd i omlopp.

Ändå var det sällsynt att någon fälldes i domstol, enligt SVT:s granskning. När man sökte i två databaser med juridisk information hittade man endast två domar på tre år.

P-automaten – 75-åringen som ingen firar. Dagens PS

Få domar trots missbruk

En var för övrigt utfärdad mot en civilanställd inom polisen i Malmö som dömdes till dagsböter för att ha använt en annan persons spärrade handikapptillstånd.

I Finland har man just nu problem med parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilka missbrukas allt oftare.

”Allt fler missbrukar så kallade invaparkerings­tillstånd. Inom familjer använder man till och med döda släktingars tillstånd”, skriver Yle.

Statens miljardinkomst – när du parkerar fel. Dagens PS

ANNONS

Falska p-tillstånd är ett problem. Nu handlar det om falska parkeringsbiljetter, något Karlskrona gjort polisanmälan om. Arkivbild. (Foto: Björn Larsson Ask /TT)

P-tillstånd har ”ärvts” i familjen

Päivi Parpala, p-vakt i Karleby berättar att i Karleby har parkeringsövervakarna stött på parkeringstillstånd som ärvts i familjer.

Det har gått till så att dödsboet sålt den bil som den avlidna personen med ”invaparkeringstillstånd” tidigare använt. Därefter har den nye ägaren fortsatt använda p-tillståndet.

”Vi har hört om att parkeringstillstånd för rörelsehindrade cirkulerar i familjer. Till all tur är det här ändå rätt ovanligt”, säger Parpala hos Yle.

Fick p-böter för traktorn – 101 mil hemifrån. Dagens PS