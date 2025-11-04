Experten varnar konsumenterna: Köp inte bilen

På begagnatmarknaden upptäcks nu ett anmärkningsvärt prisfenomen för en populär elbil, vilket gör att en ny bil kan bli ett mer ekonomiskt val än att köpa en tre år gammal modell.

Den kraftiga värdeminskningen för modellen har gjort privatleasing till ett mycket attraktivt alternativ, och bilhandlare avråder från att köpa en ny bil kontant om du inte planerar att behålla den under en mycket lång tid, skriver Ilta-Sanomat.

Experter presenterar nu de beräkningar som ligger bakom det förvånande beskedet.

Värdeminskning skapar unika möjligheter

Den helelektriska Polestar 2, som lanserades för fem år sedan till ett pris långt över 655 000 svenska kronor, upplever nu en betydande värdeminskning.

Biljournalisten Alrik Söderlind har undersökt bilens prisutveckling och gjort en förvånande upptäckt. En ny Polestar 2, årsmodell 2025, kan nu erbjudas via svensk privatleasing till en lägre månadskostnad än en traditionellt köpt, motsvarande begagnad bil av årsmodell 2022.

Detta innebär att den tre år gamla bilen i praktiken blir dyrare sett till månadskostnaderna.