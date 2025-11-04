Bilexpert avråder från att köpa nytt: Samma elbil är nu billigare att leasa än en tre år gammal begagnad modell.
Experten varnar konsumenterna: Köp inte bilen
På begagnatmarknaden upptäcks nu ett anmärkningsvärt prisfenomen för en populär elbil, vilket gör att en ny bil kan bli ett mer ekonomiskt val än att köpa en tre år gammal modell.
Den kraftiga värdeminskningen för modellen har gjort privatleasing till ett mycket attraktivt alternativ, och bilhandlare avråder från att köpa en ny bil kontant om du inte planerar att behålla den under en mycket lång tid, skriver Ilta-Sanomat.
Experter presenterar nu de beräkningar som ligger bakom det förvånande beskedet.
Värdeminskning skapar unika möjligheter
Den helelektriska Polestar 2, som lanserades för fem år sedan till ett pris långt över 655 000 svenska kronor, upplever nu en betydande värdeminskning.
Biljournalisten Alrik Söderlind har undersökt bilens prisutveckling och gjort en förvånande upptäckt. En ny Polestar 2, årsmodell 2025, kan nu erbjudas via svensk privatleasing till en lägre månadskostnad än en traditionellt köpt, motsvarande begagnad bil av årsmodell 2022.
Detta innebär att den tre år gamla bilen i praktiken blir dyrare sett till månadskostnaderna.
Ekonomiskt val: Att leasa istället för att äga
Söderlinds beräkningar, som presenteras i en video, inkluderar poster som reparationskostnader, kapitalkostnader och beräknad avskrivning.
Experternas analys pekar på att värdet för Polestar 2 sannolikt kommer att fortsätta sjunka kraftigt under de kommande åren, med en förväntad prisnedgång på upp till 14 procent för en begagnad modell under de kommande tre åren.
Detta är ungefär dubbelt så mycket som för en jämförbar bil med förbränningsmotor.
Den billigaste begagnade Polestar 2 kan för närvarande köpas för drygt 218 000 svenska kronor i både Finland och Sverige.
För ett exemplar som är något bättre än genomsnittet får man räkna med att betala ytterligare cirka 109 000 kronor.
Bilhandlarens tydliga rekommendation
Söderlinds slutsats är tydlig, särskilt när den begagnade Polestar 2 inte längre har full fabriksgaranti.
Hans råd till konsumenterna är: “Köp inte dessa bilar nya längre, ta privatleasing – såvida du inte planerar att behålla bilen länge”.
Han menar att privatleasing är “mycket, mycket mer förnuftigt ekonomiskt”.
För de som ändå väljer att köpa begagnat, rekommenderar Söderlind att man tittar på de nyare så kallade facelift-modellerna, eftersom även dessa har förbättrats avsevärt med mjukvaruuppdateringar genom åren.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
