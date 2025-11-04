Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Experten varnar konsumenterna: Köp inte bilen

Det lönar sig mer att ta en Polestar 2 på privatleasing än att köpa en. (Foto: Polestar)
Det lönar sig mer att ta en Polestar 2 på privatleasing än att köpa en. (Foto: Polestar)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Bilexpert avråder från att köpa nytt: Samma elbil är nu billigare att leasa än en tre år gammal begagnad modell.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

På begagnatmarknaden upptäcks nu ett anmärkningsvärt prisfenomen för en populär elbil, vilket gör att en ny bil kan bli ett mer ekonomiskt val än att köpa en tre år gammal modell.

Den kraftiga värdeminskningen för modellen har gjort privatleasing till ett mycket attraktivt alternativ, och bilhandlare avråder från att köpa en ny bil kontant om du inte planerar att behålla den under en mycket lång tid, skriver Ilta-Sanomat.

Experter presenterar nu de beräkningar som ligger bakom det förvånande beskedet.

Värdeminskning skapar unika möjligheter

Den helelektriska Polestar 2, som lanserades för fem år sedan till ett pris långt över 655 000 svenska kronor, upplever nu en betydande värdeminskning.

Biljournalisten Alrik Söderlind har undersökt bilens prisutveckling och gjort en förvånande upptäckt. En ny Polestar 2, årsmodell 2025, kan nu erbjudas via svensk privatleasing till en lägre månadskostnad än en traditionellt köpt, motsvarande begagnad bil av årsmodell 2022.

Detta innebär att den tre år gamla bilen i praktiken blir dyrare sett till månadskostnaderna.

Vilken elbil har bäst batteri – och varför det spelar roll

En ny undersökning från KVD Bil visar att batterierna i begagnade elbilar ofta håller betydligt bättre än vad många köpare befarar. Begagnade elbilar
ANNONS

Senaste nytt

Ekonomiskt val: Att leasa istället för att äga

ANNONS

Söderlinds beräkningar, som presenteras i en video, inkluderar poster som reparationskostnader, kapitalkostnader och beräknad avskrivning.

Experternas analys pekar på att värdet för Polestar 2 sannolikt kommer att fortsätta sjunka kraftigt under de kommande åren, med en förväntad prisnedgång på upp till 14 procent för en begagnad modell under de kommande tre åren.

Detta är ungefär dubbelt så mycket som för en jämförbar bil med förbränningsmotor.

Den billigaste begagnade Polestar 2 kan för närvarande köpas för drygt 218 000 svenska kronor i både Finland och Sverige.

För ett exemplar som är något bättre än genomsnittet får man räkna med att betala ytterligare cirka 109 000 kronor.

Får 180 dagar på sig – kan kastas ut från börsen

Den svenska elbilstillverkaren Polestar har fått en allvarlig varning från den amerikanska Nasdaq-börsen om att bolaget riskerar avnotering. Aktiekursen

Bilhandlarens tydliga rekommendation

Söderlinds slutsats är tydlig, särskilt när den begagnade Polestar 2 inte längre har full fabriksgaranti.

Hans råd till konsumenterna är: “Köp inte dessa bilar nya längre, ta privatleasing – såvida du inte planerar att behålla bilen länge”.

ANNONS

Han menar att privatleasing är “mycket, mycket mer förnuftigt ekonomiskt”.

För de som ändå väljer att köpa begagnat, rekommenderar Söderlind att man tittar på de nyare så kallade facelift-modellerna, eftersom även dessa har förbättrats avsevärt med mjukvaruuppdateringar genom åren.

Juryn har sagt sitt – sju finalister kämpar om titeln

Bilvärldens mest prestigefyllda titel är nära att delas ut. Experterna har sållat bort nästan 30 bilar – bara sju är kvar i finalen. Utmärkelsen Årets Bil

Missa inte:

Jobbat hela livet i Sverige: Nekas pension. News 55

Varning för pensionsfälla: Förmånsbilen kan bli riktigt dyr. E55

Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HyraPolestarPolestar 2
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS