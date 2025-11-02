Dagens PS
Får 180 dagar på sig – kan kastas ut från börsen

Det är svajigt för Polestar på börsen. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Det är svajigt för Polestar på börsen. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 02 nov. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

Den svenska elbilstillverkaren Polestar har fått en allvarlig varning från den amerikanska Nasdaq-börsen om att bolaget riskerar avnotering.

Aktiekursen har sjunkit till en nivå under börsens minimikrav, vilket tvingar företaget att agera snabbt för att rädda kvar sin notering, skriver Reuters.

Situationen väcker oro då den har kusliga likheter med vad som nyligen ledde till konkurrenten Fiskers kollaps.

Varning om avnotering skapar stor oro

Polestar har bekräftat att man mottagit ett formellt meddelande från Nasdaq om att företaget inte längre uppfyller börsens krav på minimipris för sina aktier, skriver bland annat Reuters.

Polestar: Framgångsrecept trots miljonförlust

Polestar, den omtalade biltillverkaren, har publicerat sitt finansiella resultat för den första halvan av 2025. Siffrorna visar en stark intäktsökning,

Reglerna föreskriver att en aktie måste stänga på minst 1,00 dollar, vilket motsvarar cirka 9,50 svenska kronor med aktuell växelkurs, under en viss period. Polestars aktie stängde nyligen på 84 cent, vilket är ungefär 7,98 svenska kronor.

Varningen ger Polestar en tidsfrist på 180 dagar, fram till den 29 april 2026, för att åtgärda bristen.

För att undvika en avnotering måste aktiekursen överstiga 1,00 dollar och hålla sig över den nivån i minst tio sammanhängande handelsdagar. Misslyckas Polestar med detta riskerar aktien att suspenderas och avlägsnas från börsen.

Detta är inte första gången Polestar får denna typ av varning, men den nuvarande ekonomiska situationen ökar allvaret.

Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko

Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå
Spökar Fisker-kollapsen i bakgrunden

Flera bedömare pekar på att Polestars kamp liknar den som Fisker Inc. stod inför. Även Fisker fick samma varning från Nasdaq innan bolagets aktie suspenderades och kort därefter ansökte om konkurs.

Utöver aktiekursens problem kämpar Polestar med stora ekonomiska utmaningar, inklusive en enorm skuldbörda på 32 miljarder svenska kronor.

Nyligen tvingades företaget även säga upp 100 medarbetare vid sin utvecklingsavdelning i Göteborg.

Samtidigt pressas elbilstillverkaren av intensifierad konkurrens från större rivaler som Tesla och BYD, trots att man har försökt öka försäljningen med rabatter och leasingincitament.

Raseriet mot nya bonusen – "Bara för lantisar"

54 000 kronor i elbilspremie kan bli din 2026. Men stödet kritiseras som alldeles för snävt – är du en av få som får pengarna? Regeringen lanserar en ny,

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

