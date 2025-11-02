Får 180 dagar på sig – kan kastas ut från börsen

Aktiekursen har sjunkit till en nivå under börsens minimikrav, vilket tvingar företaget att agera snabbt för att rädda kvar sin notering, skriver Reuters.

Situationen väcker oro då den har kusliga likheter med vad som nyligen ledde till konkurrenten Fiskers kollaps.

Varning om avnotering skapar stor oro

Polestar har bekräftat att man mottagit ett formellt meddelande från Nasdaq om att företaget inte längre uppfyller börsens krav på minimipris för sina aktier, skriver bland annat Reuters.

Reglerna föreskriver att en aktie måste stänga på minst 1,00 dollar, vilket motsvarar cirka 9,50 svenska kronor med aktuell växelkurs, under en viss period. Polestars aktie stängde nyligen på 84 cent, vilket är ungefär 7,98 svenska kronor.

Varningen ger Polestar en tidsfrist på 180 dagar, fram till den 29 april 2026, för att åtgärda bristen.

För att undvika en avnotering måste aktiekursen överstiga 1,00 dollar och hålla sig över den nivån i minst tio sammanhängande handelsdagar. Misslyckas Polestar med detta riskerar aktien att suspenderas och avlägsnas från börsen.

Detta är inte första gången Polestar får denna typ av varning, men den nuvarande ekonomiska situationen ökar allvaret.