Vilken elbil har bäst batteri – och varför det spelar roll

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 02 nov. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

En ny undersökning från KVD Bil visar att batterierna i begagnade elbilar ofta håller betydligt bättre än vad många köpare befarar.

Begagnade elbilar överraskar och säljer bättre än någonsin. När det gäller hållbara batterier sticker flera märken ut.

“Kia EV6 hamnar i topp när det gäller batterihälsa, följt av Kia e-Niro”, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS.

Stora skillnader mellan modellerna

Alla elbilar är inte skapade lika. Enligt Wallenrud varierar batterikvaliteten kraftigt mellan olika märken och årsmodeller – särskilt bland äldre bilar.

“Tekniken har blivit mer likartad de senaste åren, men när man tittar på äldre begagnade modeller så spelar val av batterikemi stor roll”, säger hon.

Solid state förändrar spelplanen

Forskningen går snabbt framåt och nästa tekniksprång väntas bli solid state-batterier – en lösning som lovar färre rörliga delar, högre säkerhet och längre livslängd.

“Det kommer att bli både billigare och bättre”, säger Wallenrud.

Så håller du batteriet i toppskick

Den som planerar att köpa en begagnad elbil gör klokt i att kontrollera batteriets hälsa innan köp.

“Se till att bilen är besiktigad och att batteriet är testat. Och ta hand om det, ladda helst inte över 80 procent och undvik extremkörning”, säger Wallenrud och avslutar:

“Undersökningen visar att batterierna faktiskt håller längre än många tror men det gäller att sköta dem rätt.”

Läs även: Teslas vinst rasar trots nytt rekord i intäkter. Dagens PS

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

