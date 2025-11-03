Bilvärldens mest prestigefyllda titel är nära att delas ut. Experterna har sållat bort nästan 30 bilar – bara sju är kvar i finalen.
Juryn har sagt sitt – sju finalister kämpar om titeln
Utmärkelsen Årets Bil 2026 har tagit ett stort steg närmare sitt avgörande. Från ett initialt fält på 35 nylanserade bilmodeller har juryn nu valt ut de sju lyckliga som går till final.
Juryn består av 59 motorjournalister från 23 europeiska länder, skriver Vi Bilägare, som representeras i panelen av testchef Tommy Wahlström.
Bland de 28 bilar som inte nådde hela vägen fram märks ett flertal modeller från både Audi och BYD. Även etablerade namn som Hyundai Ioniq 9, Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf (som vann utmärkelsen 2011), Volvo ES90 och Zeekr 7X fick se sig slagna i den första omröstningen.
Juryn har röstat fram en blandad skara bestående av två franska, en rumänsk, en italiensk, en sydkoreansk, en tysk och en tjeckisk bil.
Den spännande listan över finalisterna, som alla siktar på den prestigefyllda utmärkelsen, ser ut som följer:
-
- Citroën C5 Aircross
Den rumänska deltagaren, Dacia Bigster, är den enda av de sju finalisterna som inte erbjuds med ren eldrift – modellen är en högbyggd sjusitsig bil som är större än Dacia Duster.
Franska Citroën C5 Aircross säljs däremot med både bensinmotor, laddhybrid och som ren elbil.
Den eldrivna versionen av Fiat Grande Panda har en unik inbyggd laddkabel placerad bakom en lucka i fronten, men även den erbjuds som en hybrid med bensinmotor.
Resterande modeller – Kia EV4, Mercedes CLA och Skoda Elroq – säljs enbart som elbilar på den svenska marknaden (även om Mercedes CLA har bensinmotorer i andra länder).
När avgörs årets bil 2026?
Vilken bil som drar det längsta strået i den slutgiltiga omröstningen och tilldelas titeln Årets Bil 2026 presenteras vid ett högtidligt tillfälle den 9 januari 2026.
De 35 ursprungliga kandidaterna till årets bil 2026
-
- Alpine A390
-
- Audi A6
-
- Audi A6 e-tron
-
- Audi Q3
-
- Audi Q5
-
- BYD Atto 2
-
- BYD Dolphin Surf
-
- BYD Seal 6 DM-i
-
- BYD Sealion 7
-
- Citroën C3 Aircross
-
- Citroën C5 Aircross
-
- Dacia Bigster
-
- DS N°8
-
- Fiat Grande Panda
-
- Firefly
-
- Hyundai Ioniq 9
-
- Jeep Compass
-
- Kia EV4
-
- Leapmotor B10
-
- Leapmotor C10
-
- Mazda6e
-
- Mercedes-Benz CLA
-
- MG HS
-
- MG MGS5
-
- Mini Aceman
-
- Mitsubishi Outlander
-
- Nissan Leaf
-
- Opel Frontera
-
- Renault 4
-
- Skoda Elroq
-
- Smart #5
-
- Suzuki eVitara/Toyota Urban Cruiser
-
- Toyota C-HR+
-
- Volvo ES90
-
- Zeekr 7X
Tidigare vinnare av årets bil
-
- 1964 Rover 2000
-
- 1965 Austin 1800
-
- 1966 Renault 16
-
- 1967 Fiat 124
-
- 1968 NSU Ro 80
-
- 1969 Peugeot 504
-
- 1970 Fiat 128
-
- 1971 Citroën GS
-
- 1972 Fiat 127
-
- 1973 Audi 80
-
- 1974 Mercedes 450S
-
- 1975 Citroën CX
-
- 1976 Simca 1307/1308
-
- 1977 Rover 3500
-
- 1978 Porsche 928
-
- 1979 Simca/Chrysler Horizon
-
- 1980 Lancia Delta
-
- 1981 Ford Escort
-
- 1982 Renault 9
-
- 1983 Audi 100
-
- 1984 Fiat Uno
-
- 1985 Opel Kadett
-
- 1986 Ford Scorpio
-
- 1987 Opel Omega
-
- 1988 Peugeot 405
-
- 1989 Fiat Tipo
-
- 1990 Citroën XM
-
- 1991 Renault Clio
-
- 1992 Volkswagen Golf
-
- 1993 Nissan Micra
-
- 1994 Ford Mondeo
-
- 1995 Fiat Punto
-
- 1996 Fiat Bravo/Brava
-
- 1997 Renault Mégane Scénic
-
- 1998 Alfa Romeo 156
-
- 1999 Ford Focus
-
- 2000 Toyota Yaris
-
- 2001 Alfa Romeo 147
-
- 2002 Peugeot 307
-
- 2003 Renault Mégane
-
- 2004 Fiat Panda
-
- 2005 Toyota Prius
-
- 2006 Renault Clio
-
- 2007 Ford S-Max
-
- 2008 Fiat 500
-
- 2009 Opel/Vauxhall Insignia
-
- 2010 Volkswagen Polo
-
- 2011 Nissan Leaf
-
- 2012 Opel Ampera/Chevrolet Volt
-
- 2013 VW Golf
-
- 2014 Peugeot 308
-
- 2015 Volkswagen Passat
-
- 2016 Opel Astra
-
- 2017 Peugeot 3008
-
- 2018 Volvo XC40
-
- 2019 Jaguar I-Pace
-
- 2020 Peugeot 208
-
- 2021 Toyota Yaris
-
- 2022 Kia EV6
-
- 2023 Jeep Avenger
-
- 2024 Renault Scenic
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
