Juryn har sagt sitt – sju finalister kämpar om titeln

Utmärkelsen Årets Bil 2026 har tagit ett stort steg närmare sitt avgörande. Från ett initialt fält på 35 nylanserade bilmodeller har juryn nu valt ut de sju lyckliga som går till final.

Juryn består av 59 motorjournalister från 23 europeiska länder, skriver Vi Bilägare, som representeras i panelen av testchef Tommy Wahlström.

Bland de 28 bilar som inte nådde hela vägen fram märks ett flertal modeller från både Audi och BYD. Även etablerade namn som Hyundai Ioniq 9, Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf (som vann utmärkelsen 2011), Volvo ES90 och Zeekr 7X fick se sig slagna i den första omröstningen.

Juryn har röstat fram en blandad skara bestående av två franska, en rumänsk, en italiensk, en sydkoreansk, en tysk och en tjeckisk bil.

Den spännande listan över finalisterna, som alla siktar på den prestigefyllda utmärkelsen, ser ut som följer:

Den rumänska deltagaren, Dacia Bigster, är den enda av de sju finalisterna som inte erbjuds med ren eldrift – modellen är en högbyggd sjusitsig bil som är större än Dacia Duster.

Att Dacia nuförtiden är på listor för årets bil är en häftig resa för varumärket. (Foto: Dacia)

Franska Citroën C5 Aircross säljs däremot med både bensinmotor, laddhybrid och som ren elbil.

Citroën C5 Aircross finns med flertalet drivlinor och är väldigt populär. (Foto: Citroen)

Den eldrivna versionen av Fiat Grande Panda har en unik inbyggd laddkabel placerad bakom en lucka i fronten, men även den erbjuds som en hybrid med bensinmotor.

Fiat Grande Panda är verkligen en bil som gillats, eller älskats, av folket. (Foto: Fiat)

Resterande modeller – Kia EV4, Mercedes CLA och Skoda Elroq – säljs enbart som elbilar på den svenska marknaden (även om Mercedes CLA har bensinmotorer i andra länder).

När avgörs årets bil 2026?

Vilken bil som drar det längsta strået i den slutgiltiga omröstningen och tilldelas titeln Årets Bil 2026 presenteras vid ett högtidligt tillfälle den 9 januari 2026.

Alpine A390

Audi A6

Audi A6 e-tron

Audi Q3

Audi Q5

BYD Atto 2

BYD Dolphin Surf

BYD Seal 6 DM-i

BYD Sealion 7

Citroën C3 Aircross

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

DS N°8

Fiat Grande Panda

Firefly

Hyundai Ioniq 9

Jeep Compass

Kia EV4

Leapmotor B10

Leapmotor C10

Mazda6e

Mercedes-Benz CLA

MG HS

MG MGS5

Mini Aceman

Mitsubishi Outlander

Nissan Leaf

Opel Frontera

Renault 4

Skoda Elroq

Smart #5

Suzuki eVitara/Toyota Urban Cruiser

Toyota C-HR+

Volvo ES90

Zeekr 7X



Tidigare vinnare av årets bil 1964 Rover 2000

1965 Austin 1800

1966 Renault 16

1967 Fiat 124

1968 NSU Ro 80

1969 Peugeot 504

1970 Fiat 128

1971 Citroën GS

1972 Fiat 127

1973 Audi 80

1974 Mercedes 450S

1975 Citroën CX

1976 Simca 1307/1308

1977 Rover 3500

1978 Porsche 928

1979 Simca/Chrysler Horizon

1980 Lancia Delta

1981 Ford Escort

1982 Renault 9

1983 Audi 100

1984 Fiat Uno

1985 Opel Kadett

1986 Ford Scorpio

1987 Opel Omega

1988 Peugeot 405

1989 Fiat Tipo

1990 Citroën XM

1991 Renault Clio

1992 Volkswagen Golf

1993 Nissan Micra

1994 Ford Mondeo

1995 Fiat Punto

1996 Fiat Bravo/Brava

1997 Renault Mégane Scénic

1998 Alfa Romeo 156

1999 Ford Focus

2000 Toyota Yaris

2001 Alfa Romeo 147

2002 Peugeot 307

2003 Renault Mégane

2004 Fiat Panda

2005 Toyota Prius

2006 Renault Clio

2007 Ford S-Max

2008 Fiat 500

2009 Opel/Vauxhall Insignia

2010 Volkswagen Polo

2011 Nissan Leaf

2012 Opel Ampera/Chevrolet Volt

2013 VW Golf

2014 Peugeot 308

2015 Volkswagen Passat

2016 Opel Astra

2017 Peugeot 3008

2018 Volvo XC40

2019 Jaguar I-Pace

2020 Peugeot 208

2021 Toyota Yaris

2022 Kia EV6

2023 Jeep Avenger

2024 Renault Scenic

2025 Renault 5

