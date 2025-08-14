Experten ifrågasätter det kinesiska superlöftet

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Experten pekar på batteriets begränsningar

Rimac pekar på flera tekniska hinder som gör det svårt att uppnå en sådan effekt. Han menar att de flesta kinesiska elbilar använder LFP-batterier (litiumjärnfosfat), och tvivlar på att dessa celler kan leverera den höga urladdningshastighet som krävs.

Rimac Nevera R, som anses vara en av världens mest avancerade elbilar, använder den senaste och bästa battericellstekniken och är begränsad till cirka 1,5 megawatt, motsvarande 2 107 hästkrafter.

Enligt Rimac skulle batteriet i Nevera kunna leverera mer kraft under ett par sekunder, men då skulle resten av drivlinan behöva uppgraderas.

Det kinesiska ministeriet MIIT har uppgett att varje av de fyra elmotorerna i YangWang U9 Track Edition levererar 744 hästkrafter. Det finns dock inga bekräftelser på att alla fyra motorer kan arbeta på full effekt samtidigt under verklig körning.

YangWang U9 Track Edition (Foto: MIIT/BYD)

Blir effekten bara en siffra utan prestanda?

En annan utmaning är att omsätta den enorma kraften till verklig prestanda. Enligt Rimac är Rimac Nevera R ‘redan över dragkraftsgränsen för de högsta prestandadäcken på marknaden upp till 160 kilometer i timmen’.

Han menar att om YangWang U9 Track Edition skulle ha nästan 1 000 hästkrafter mer, skulle den troligen inte kunna få ner kraften i marken förrän vid 240 kilometer i timmen.

Rimac underströk att toppeffekt bara är en siffra, och att det är mycket viktigare hur kraften levereras och bibehålls. Den tidigare versionen av YangWang U9 har dock redan visat imponerande prestanda med sina 1 287 hästkrafter.

Den nådde en topphastighet på nästan 392 kilometer i timmen, vilket gjorde den till den tredje snabbaste elbilen i världen, efter Rimac Nevera och Aspark Owl.

För att hantera den enorma kraften har YangWang U9 Track Edition utrustats med en ny splitter i fronten, lättviktstak i kolfiber, nya fälgar och 325-sektionsdäck. Den har även en svanhals-vinge bak och en stor diffusor för ökad aerodynamik. Denna aggressiva satsning signalerar en tydlig ambition från YangWang att utmana de europeiska jättarna på marknaden för supersportbilar.

