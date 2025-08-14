Den kinesiska biltillverkaren YangWang, ett lyxmärke från BYD, utmanar nu etablerade europeiska prestandamärken med en ny hyperbil som påstås ha nästan 3 000 hästkrafter.
Experten ifrågasätter det kinesiska superlöftet
Men alla är inte övertygade om att kraften är så stor, skriver Carscoops.
Har den nya hyperbilen verkligen 3 000 hästkrafter?
En ny spelare har äntrat arenan för prestandabilar, och den här gången kommer utmaningen från Kina. Lyxmärket YangWang, som ägs av BYD, har presenterat sin nya hyperbil U9 Track Edition.
Enligt data från det kinesiska industri- och informationsteknologiministeriet (MIIT) ska bilen ha en total systemeffekt på 2 220 kW, vilket motsvarar 3 019 hästkrafter. Denna uppgift har snabbt fått stor spridning och har positionerat U9 Track Edition som en av de mest kraftfulla elbilarna i världen, potentiellt starkare än Rimac Nevera R.
Den imponerande effekten kommer från fyra elmotorer, där varje motor uppges leverera 555 kW, eller 744 hästkrafter. Men frågan som många experter nu ställer sig är om denna siffra verkligen är realistisk.
Den kroatiska ingenjören och grundaren av Rimac, Mate Rimac, har uttryckt stor skepsis kring YangWang-bilens påstådda effekt. I en kommentar på sociala medier ifrågasatte han uppgifterna och antydde att siffran kan ha blivit felaktigt tolkad eller annonserad.
Experten pekar på batteriets begränsningar
Rimac pekar på flera tekniska hinder som gör det svårt att uppnå en sådan effekt. Han menar att de flesta kinesiska elbilar använder LFP-batterier (litiumjärnfosfat), och tvivlar på att dessa celler kan leverera den höga urladdningshastighet som krävs.
Rimac Nevera R, som anses vara en av världens mest avancerade elbilar, använder den senaste och bästa battericellstekniken och är begränsad till cirka 1,5 megawatt, motsvarande 2 107 hästkrafter.
Enligt Rimac skulle batteriet i Nevera kunna leverera mer kraft under ett par sekunder, men då skulle resten av drivlinan behöva uppgraderas.
Det kinesiska ministeriet MIIT har uppgett att varje av de fyra elmotorerna i YangWang U9 Track Edition levererar 744 hästkrafter. Det finns dock inga bekräftelser på att alla fyra motorer kan arbeta på full effekt samtidigt under verklig körning.
Blir effekten bara en siffra utan prestanda?
En annan utmaning är att omsätta den enorma kraften till verklig prestanda. Enligt Rimac är Rimac Nevera R ‘redan över dragkraftsgränsen för de högsta prestandadäcken på marknaden upp till 160 kilometer i timmen’.
Han menar att om YangWang U9 Track Edition skulle ha nästan 1 000 hästkrafter mer, skulle den troligen inte kunna få ner kraften i marken förrän vid 240 kilometer i timmen.
Rimac underströk att toppeffekt bara är en siffra, och att det är mycket viktigare hur kraften levereras och bibehålls. Den tidigare versionen av YangWang U9 har dock redan visat imponerande prestanda med sina 1 287 hästkrafter.
Den nådde en topphastighet på nästan 392 kilometer i timmen, vilket gjorde den till den tredje snabbaste elbilen i världen, efter Rimac Nevera och Aspark Owl.
För att hantera den enorma kraften har YangWang U9 Track Edition utrustats med en ny splitter i fronten, lättviktstak i kolfiber, nya fälgar och 325-sektionsdäck. Den har även en svanhals-vinge bak och en stor diffusor för ökad aerodynamik. Denna aggressiva satsning signalerar en tydlig ambition från YangWang att utmana de europeiska jättarna på marknaden för supersportbilar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
