Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen

Jesko Absolut WR-02459 (Foto: Koenigsegg)
Jesko Absolut WR-02459 (Foto: Koenigsegg)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Det svenska företaget Koenigsegg har återigen visat att de är i världsklass när det kommer till hastighet.

De har slagit ett nyligen satt rekord och utmanat vad som är möjligt med en bakhjulsdriven bil.

Den otroliga prestandan är ett bevis på svensk ingenjörskonst på högsta nivå.

Svenska Koenigsegg tar tillbaka förstaplatsen med otrolig tid

Koenigseggs bilmodell Jesko Absolut har tagit tillbaka världsrekordet för att köra från stillastående till 400 kilometer i timmen och sedan stanna igen.

Med en tid på 25,21 sekunder slog man det kroatiska företaget Rimacs rekord på 25,79 sekunder med deras elbil Nevera R.

Rekordkörningen gjordes på Örebro flygfält med testföraren Markus Lundh bakom ratten. Värt att notera är att banan var fuktig efter regn.

Testföraren Markus Lundh i en Jesko Absolut WR-02476 (Foto: Koenigsegg)
Testföraren Markus Lundh i en Jesko Absolut WR-02476 (Foto: Koenigsegg)
Hur det omöjliga blev möjligt

Det som gör denna prestation extra speciell är att Jesko Absolut har bakhjulsdrift och en V8-motor med dubbelturbo, medan Rimac Nevera R är en fyrhjulsdriven elbil. Den kroatiska bilen väger över två ton och har totalt 2 107 hästkrafter, medan den svenska bilen har 1 600 hästkrafter som går ut genom bakhjulen.

Att vinna trots denna skillnad i grepp och kraft blev möjligt tack vare ny teknik. Bilen som användes var densamma som vid förra årets rekordkörning, men den hade fått nya mjukvaruinställningar som Koenigsegg kallar “Absolut Overdrive”.

Dessa uppdateringar gör bilens växellåda och motorstyrning ännu bättre. Dessutom har ett nytt system för vridmoment lagts till, vilket minskar behovet av antispinnkontroll.

Koenigsegg gör det igen – slår fyra världsrekord

Koenigsegg Jesko Absolut har åter skrivit om rekordböckerna genom att sätta ett nytt världsrekord för 0-400-0 km/h, och det med fyra nya hisnande rekord.

Christian von Koenigsegg, företagets vd och grundare, sa om rekordet:

“Att vi gör detta med en bakhjulsdriven bil med bensinmotor och ändå slår alla fyrhjulsdrivna elbilar är nästan magiskt. Det visar att gamla sanningar kan förändras.”

Rekordet bekräftar svensk ingenjörskonst

Rekordet visar att svensk ingenjörskonst kan mäta sig med de bästa i världen. Trots att banan inte var perfekt lyckades Lundh ta bilen från 0 till 400 km/h på bara 16,77 sekunder och sedan stanna helt på 8,44 sekunder.

Den totala tiden på 25,21 sekunder kontrollerades av Racelogics mätutrustning.

Tydligen kommer Koenigsegg att erbjuda denna nya mjukvara även till sina kunder med Jesko Absolut, så att även de får samma prestanda.

Rekordet, som sattes den 7 augusti 2025, understryker inte bara Koenigseggs förmåga att skapa nya lösningar utan också Sveriges plats i bilindustrins framkant.

Prestationen är extra imponerande eftersom Jesko Absolut är godkänd för att köras på vanliga vägar.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

