Det svenska företaget Koenigsegg har återigen visat att de är i världsklass när det kommer till hastighet.
Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen
Mest läst i kategorin
Ny rapport avslöjar: Så pressas Europas största bilföretag
En av Europas största industrier står inför en tuff period. Nu visar de senaste rapporterna på en oväntad utveckling som kan få stora konsekvenser. Flera faktorer har lett till en svajig marknad. Tysklands biljättar i oväntad motvind De tyska biltillverkarna, länge betraktade som symboler för ekonomisk framgång och precision, har drabbats av en rad motgångar …
Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock
En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla. Han hade köpt den för cirka 673 000 svenska kronor, men fick ett erbjudande som inte ens var i närheten av den summan. Harley Perkins, en populär youtuber känd för sitt innehåll om bilar, motorcyklar …
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga processen med en förlikningsklagan har hon krävt och beviljats rätten att ta arrest i bilförsäljarens tillgångar, vilket är ett ytterst ovanligt juridiskt verktyg. Istället för att bara göra …
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …
Lyxlirarnas bluff uppdagades – nu säljs den superunika samlingen
En exklusiv Koenigsegg Regera, som beslagtagits av polisen i USA, ska nu säljas på auktion. Bilen är en av endast 80 exemplar i världen och har endast rullat drygt 16 kilometer. Det rör sig om en del av en större samling som konfiskerats efter en omfattande bedrägerihärva där ett par lockat investerare att finansiera köp …
De har slagit ett nyligen satt rekord och utmanat vad som är möjligt med en bakhjulsdriven bil.
Den otroliga prestandan är ett bevis på svensk ingenjörskonst på högsta nivå.
Svenska Koenigsegg tar tillbaka förstaplatsen med otrolig tid
Koenigseggs bilmodell Jesko Absolut har tagit tillbaka världsrekordet för att köra från stillastående till 400 kilometer i timmen och sedan stanna igen.
Med en tid på 25,21 sekunder slog man det kroatiska företaget Rimacs rekord på 25,79 sekunder med deras elbil Nevera R.
Rekordkörningen gjordes på Örebro flygfält med testföraren Markus Lundh bakom ratten. Värt att notera är att banan var fuktig efter regn.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Hur det omöjliga blev möjligt
Det som gör denna prestation extra speciell är att Jesko Absolut har bakhjulsdrift och en V8-motor med dubbelturbo, medan Rimac Nevera R är en fyrhjulsdriven elbil. Den kroatiska bilen väger över två ton och har totalt 2 107 hästkrafter, medan den svenska bilen har 1 600 hästkrafter som går ut genom bakhjulen.
Att vinna trots denna skillnad i grepp och kraft blev möjligt tack vare ny teknik. Bilen som användes var densamma som vid förra årets rekordkörning, men den hade fått nya mjukvaruinställningar som Koenigsegg kallar “Absolut Overdrive”.
Dessa uppdateringar gör bilens växellåda och motorstyrning ännu bättre. Dessutom har ett nytt system för vridmoment lagts till, vilket minskar behovet av antispinnkontroll.
Koenigsegg gör det igen – slår fyra världsrekord
Koenigsegg Jesko Absolut har åter skrivit om rekordböckerna genom att sätta ett nytt världsrekord för 0-400-0 km/h, och det med fyra nya hisnande rekord.
Christian von Koenigsegg, företagets vd och grundare, sa om rekordet:
“Att vi gör detta med en bakhjulsdriven bil med bensinmotor och ändå slår alla fyrhjulsdrivna elbilar är nästan magiskt. Det visar att gamla sanningar kan förändras.”
Rekordet bekräftar svensk ingenjörskonst
Rekordet visar att svensk ingenjörskonst kan mäta sig med de bästa i världen. Trots att banan inte var perfekt lyckades Lundh ta bilen från 0 till 400 km/h på bara 16,77 sekunder och sedan stanna helt på 8,44 sekunder.
Den totala tiden på 25,21 sekunder kontrollerades av Racelogics mätutrustning.
Tydligen kommer Koenigsegg att erbjuda denna nya mjukvara även till sina kunder med Jesko Absolut, så att även de får samma prestanda.
Rekordet, som sattes den 7 augusti 2025, understryker inte bara Koenigseggs förmåga att skapa nya lösningar utan också Sveriges plats i bilindustrins framkant.
Prestationen är extra imponerande eftersom Jesko Absolut är godkänd för att köras på vanliga vägar.
Lyxlirarnas bluff uppdagades – nu säljs den superunika samlingen
En exklusiv Koenigsegg Regera, som beslagtagits av polisen i USA, ska nu säljas på auktion. Bilen är en av endast 80 exemplar i världen och har endast
Missa inte:
Elpriserna kan skjuta i höjden i vinter. News 55
Är du 50+? Så här sparar du bäst till din pension, enligt experten. E55
Därför protesterar inte fransmän mot massturism. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
USA:s storbolag darrar – retar upp Trump
Många av USA:s storbolag försöker hålla sig på rätt kant med Trump och inte reta upp presidenten. Det är dock inte en lätt uppgift när världens mäktigaste man vill vara med och styra i bolagen allt mer. Bråken mellan Donald Trump och Fed-chefen Jerome Powell har blivit vardagsmat i medierna. Trump vill se att Fed …
Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen
Det svenska företaget Koenigsegg har återigen visat att de är i världsklass när det kommer till hastighet. De har slagit ett nyligen satt rekord och utmanat vad som är möjligt med en bakhjulsdriven bil. Den otroliga prestandan är ett bevis på svensk ingenjörskonst på högsta nivå. Svenska Koenigsegg tar tillbaka förstaplatsen med otrolig tid Koenigseggs …
Musk anklagar Apple för fusk – Altman slår tillbaka
Elon Musk säger att Apple manipulerar App Store till OpenAIs fördel och hotar med rättsliga åtgärder. Sam Altman avfärdar anklagelsen och svarar med en syrlig pik på X. Elon Musk, grundare av AI-bolaget xAI och ägare av X, anklagar Apple för att manipulera App Store-rankningar till fördel för OpenAIs chatbot ChatGPT. Han planerar att stämma …
Europa förlorar AC-kriget mot USA – det kan kosta rejält
Den varma sommaren i Europa är en plåga för många och orsakar en mängd olika problem. Ett av dessa är bristen på luftkonditionering där kontinenten ligger hopplöst efter. Europa tampas just nu med en omfattande extremvärme. Den orsakar problem som bränder och överhettade medborgare som lider. I vissa fall får de allvarliga hälsoproblem i hettan, …
Kina stoppar Nvidia – efter Trumps miljardkrav
Kinas myndigheter uppmanar nu landets teknikjättar att undvika Nvidias H20-chip, med hänvisning till säkerhetsrisker. Beskedet kommer efter att president Donald Trump hävt exportförbudet mot chipet – mot en avgift på 15 procent av försäljningen i Kina. Kinesiska myndigheter uppmanar inhemska företag att undvika att använda Nvidias H20-chip, särskilt inom statliga och säkerhetsrelaterade verksamheter, rapporterar Bloomberg. …