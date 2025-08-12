Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Hur det omöjliga blev möjligt

Det som gör denna prestation extra speciell är att Jesko Absolut har bakhjulsdrift och en V8-motor med dubbelturbo, medan Rimac Nevera R är en fyrhjulsdriven elbil. Den kroatiska bilen väger över två ton och har totalt 2 107 hästkrafter, medan den svenska bilen har 1 600 hästkrafter som går ut genom bakhjulen.

ANNONS

Att vinna trots denna skillnad i grepp och kraft blev möjligt tack vare ny teknik. Bilen som användes var densamma som vid förra årets rekordkörning, men den hade fått nya mjukvaruinställningar som Koenigsegg kallar “Absolut Overdrive”.

Dessa uppdateringar gör bilens växellåda och motorstyrning ännu bättre. Dessutom har ett nytt system för vridmoment lagts till, vilket minskar behovet av antispinnkontroll.

Christian von Koenigsegg, företagets vd och grundare, sa om rekordet:

“Att vi gör detta med en bakhjulsdriven bil med bensinmotor och ändå slår alla fyrhjulsdrivna elbilar är nästan magiskt. Det visar att gamla sanningar kan förändras.”

Rekordet bekräftar svensk ingenjörskonst

Rekordet visar att svensk ingenjörskonst kan mäta sig med de bästa i världen. Trots att banan inte var perfekt lyckades Lundh ta bilen från 0 till 400 km/h på bara 16,77 sekunder och sedan stanna helt på 8,44 sekunder.

Den totala tiden på 25,21 sekunder kontrollerades av Racelogics mätutrustning.

Tydligen kommer Koenigsegg att erbjuda denna nya mjukvara även till sina kunder med Jesko Absolut, så att även de får samma prestanda.

ANNONS

Rekordet, som sattes den 7 augusti 2025, understryker inte bara Koenigseggs förmåga att skapa nya lösningar utan också Sveriges plats i bilindustrins framkant.

Prestationen är extra imponerande eftersom Jesko Absolut är godkänd för att köras på vanliga vägar.

Missa inte:

Elpriserna kan skjuta i höjden i vinter. News 55

Är du 50+? Så här sparar du bäst till din pension, enligt experten. E55

Därför protesterar inte fransmän mot massturism. Realtid