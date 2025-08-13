Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9.
Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter
I en aggressiv jakt på att överträffa europeiska prestandamärken, har man skapat en version som utklassar det mesta på marknaden. Med fyra motorer och nästan 3000 hästkrafter skapas ett elmonster som utmanar hastighetsrekord.
Den kinesiska utmanaren mot europeiska jättar
För drygt 20 år sedan omdefinierade Bugatti Veyron superbilssegmentet med en motoreffekt som tidigare ansetts osannolik. Nu, två decennier senare, har den elektriska revolutionen skapat en ny era av prestandabilar där kinesiska tillverkare tar ledningen.
Yangwang U9, som är en del av BYD:s lyxmärke, har redan imponerat med sina prestanda. Den tidigare versionen av U9, som har en systemeffekt på 1 287 hästkrafter från fyra elmotorer, lyckades nå en topphastighet på 391,91 km/h.
Detta placerade den som den tredje snabbaste elbilen i världen, endast slagen av Rimac Nevera och Aspark Owl.
För att slå dessa rekord har Yangwang nu tagit fram en ny version kallad U9 Track Edition.
I en ansökan till det kinesiska industri- och informationsteknologiministeriet (MIIT), framkommer det att den nya versionen kommer att vara utrustad med fyra elmotorer, där varje motor har en effekt på 555 kW, motsvarande 744 hästkrafter.
Den totala systemeffekten uppgår till hisnande 2 220 kW, vilket ger 3 019 hästkrafter. Enligt källan Carscoops är detta “en vansinnig siffra för en gatbil, än mindre en som lagligen kan köras på allmänna vägar”.
Superbilen – slår sin egen hastighetsgräns
Yangwang, BYD:s superexklusiva sub-brand, släpper nu en grym video på deras rykande färska, helt elektriska superbil, U9. Den här bilen debuterade redan i
Tekniken bakom monstret
Den nya modellen behåller i stort sett samma yttre utseende som den “vanliga” Yangwang U9, men med vissa viktiga uppgraderingar. För att hantera den enorma kraften har Yangwangs ingenjörer lagt till en ny splitter i fronten för att öka downforce över framhjulen.
Bilen har också ett lättviktstak i kolfiber, nya 20-tumsfälgar och 325-sektionsdäck både fram och bak. För att ytterligare öka aerodynamiken har den en bakre vinge i ‘svanhals-stil’ och en stor diffusor.
MIIT-dokumenten anger en topphastighet på 350 km/h för U9 Track Edition. Många spekulerar dock i att den verkliga topphastigheten är högre. Den tidigare versionen av U9, med betydligt lägre effekt, har redan testats till närmare 392 km/h.
Lyxmärket Yangwang redo för europeisk satsning
BYD bekräftar nu officiellt att deras exklusiva lyxmärke Yangwang, som lanserades i Kina 2023, är på väg till Europa. Denna strategiska expansion
Pris och tillgänglighet
Den vanliga versionen av Yangwang U9, som lanserades förra året, har ett pris på omkring 1,68 miljoner yuan, vilket motsvarar ungefär 2,3 miljoner svenska kronor (baserat på dåtidens växelkurs). Den nya Track Edition förväntas bli betydligt dyrare.
Den basala U9 kan accelerera från noll till 100 km/h på 2,36 sekunder. Med den kraftigt ökade motoreffekten förväntas den nya Track Edition att kapa denna tid ytterligare, troligtvis till under två sekunder.
Medan den första versionen av U9 prisades som ett mer tillgängligt alternativ jämfört med lyxmärken som Ferrari och Bugatti, sätter den nya Track Edition press på hela industrin.
Enligt Forbes är U9 Track Edition “en signal till Europa att Kina är en kraft att räkna med på marknaden för supersportbilar”. Många experter undrar dock om denna hästkraftsspiral är hållbar och nödvändig för den genomsnittlige bilentusiasten. De menar att en mer balanserad inställning med lägre vikt och effekt hade kunnat resultera i en mer körglad bil till ett lägre pris.
Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken
En forskning visar att moderna säkerhetssystem i bilar kan ha en oväntad baksida. Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner,
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
