Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter

I en aggressiv jakt på att överträffa europeiska prestandamärken, har man skapat en version som utklassar det mesta på marknaden. Med fyra motorer och nästan 3000 hästkrafter skapas ett elmonster som utmanar hastighetsrekord.

Den kinesiska utmanaren mot europeiska jättar

För drygt 20 år sedan omdefinierade Bugatti Veyron superbilssegmentet med en motoreffekt som tidigare ansetts osannolik. Nu, två decennier senare, har den elektriska revolutionen skapat en ny era av prestandabilar där kinesiska tillverkare tar ledningen.

Yangwang U9, som är en del av BYD:s lyxmärke, har redan imponerat med sina prestanda. Den tidigare versionen av U9, som har en systemeffekt på 1 287 hästkrafter från fyra elmotorer, lyckades nå en topphastighet på 391,91 km/h.

YangWang U9 Track Edition (Foto: MIIT/BYD)

Detta placerade den som den tredje snabbaste elbilen i världen, endast slagen av Rimac Nevera och Aspark Owl.

För att slå dessa rekord har Yangwang nu tagit fram en ny version kallad U9 Track Edition.

I en ansökan till det kinesiska industri- och informationsteknologiministeriet (MIIT), framkommer det att den nya versionen kommer att vara utrustad med fyra elmotorer, där varje motor har en effekt på 555 kW, motsvarande 744 hästkrafter.

Den totala systemeffekten uppgår till hisnande 2 220 kW, vilket ger 3 019 hästkrafter. Enligt källan Carscoops är detta “en vansinnig siffra för en gatbil, än mindre en som lagligen kan köras på allmänna vägar”.