Jaguars nya strategi kritiseras – men vd:n vägrar backa

JLR:s vd vägrar backa från löftet om elbilar. (Foto: JLR)
JLR:s vd vägrar backa från löftet om elbilar. (Foto: JLR)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Den brittiska biltillverkaren Jaguar har presenterat en djärv plan för sin framtid. De lämnar den gamla modellen bakom sig för att satsa helt på elbilar i lyxsegmentet, men möts av hård kritik.

Trots detta håller den nya vd:n P.B. Balaji fast vid strategin som ska rädda företaget.

Får hård kritik från oväntat håll

Jaguars nya inriktning mot en helt eldriven fordonsflotta har varit omdiskuterad. Nyligen fick den nye vd:n Balaji, som tar över ledarskapet i november, svara på kritik från USA:s tidigare president Donald Trump.

Han hävdade att Jaguar Land Rover (JLR), moderbolaget, befann sig i “absolut kaos” och riktade in sig på den nya profilen som vissa kallar för woke. Men Balaji har varit tydlig med att företaget inte kommer att ändra sin strategi, rapporterar Automotive News.

Han förklarar att de får positiv respons från kunderna och att den nya inriktningen därför ligger fast. Detta trots att den nya profilen även har kritiserats av andra offentliga personer, som till exempel Elon Musk.

Vem hade inte stannat och filmat den här skapelsen. (Foto: BEAST OF THE ROAD på Youtube)
Vem hade inte stannat och filmat den här skapelsen. (Foto: BEAST OF THE ROAD på Youtube)
Fokuserar på lyx och prestanda

En central del av den nya strategin är att kliva uppåt i premiumsegmentet. De vill inte längre konkurrera i samma klass som tidigare utan har ambitionen att utmana tillverkare som Aston Martin och Bentley.

Den första modellen i denna nya era, som baseras på det tidigare konceptet “Type 00”, har ett startpris som ligger på cirka 1,5 miljoner svenska kronor. Enligt uppgifter kommer den att ha cirka 600 hästkrafter och en räckvidd på nästan 70 mil.

Denna bil förväntas gå i produktion under nästa höst och vara redo för försäljning i slutet av år 2026.

Bilen kommer att vara en av tre nya modeller som alla ska byggas på en ny plattform, JEA (Jaguar Electric Architecture), som är unik för Jaguar.

Wow... Vilken rak linje. (Foto: Jaguar)
Wow… Vilken rak linje. (Foto: Jaguar)

En något svår övergångsperiod

Att ställa om en hel verksamhet är en stor utmaning. Den tidigare vd:n, Adrian Mardell, lämnade sin post under en period av stor förändring för företaget. Flera källor har spekulerat i om det fanns en koppling mellan hans avgång och den kontroversiella omprofileringen, men den nye vd:n Balaji menar att Mardell uttryckt en önskan om att gå i pension.

Samtidigt som man ställer om har Jaguar byggt upp ett lager av befintliga modeller innan produktionen av de flesta bilar upphörde under förra året. Det enda undantaget är suven F-Pace.

Den nya satsningen kommer samtidigt som JLR nyligen redovisade en vinstminskning. Vinsten före skatt för perioden fram till den 30 juni föll med 49 procent till 351 miljoner pund (cirka 4,8 miljarder svenska kronor) på grund av lägre efterfrågan på vissa modeller, amerikanska tullar och valutakurseffekter.

Vinstmarginalen minskade också från 8,9 procent till 4,0 procent under samma kvartal året innan.

Dags att börja spara så man kan lägga en beställning. (Foto: BEAST OF THE ROAD på Youtube)
Dags att börja spara så man kan lägga en beställning. (Foto: BEAST OF THE ROAD på Youtube)
Lite nya modeller på väg

Efter den första nya elbilen kommer ytterligare två modeller att presenteras. Informationen om dessa är knapp, men de kommer att dela den nya plattformen. Jaguars nya inriktning är en riskfylld men nödvändig satsning för att möta den allt mer elektrifierade bilmarknaden.

Den nya vd:n verkar fast besluten att driva igenom omvandlingen, oavsett vilka hinder som dyker upp längs vägen.

ElbilelbilarJaguarJaguar Land Rover
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

