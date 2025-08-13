Jaguars nya strategi kritiseras – men vd:n vägrar backa

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Fokuserar på lyx och prestanda

En central del av den nya strategin är att kliva uppåt i premiumsegmentet. De vill inte längre konkurrera i samma klass som tidigare utan har ambitionen att utmana tillverkare som Aston Martin och Bentley.

Den första modellen i denna nya era, som baseras på det tidigare konceptet “Type 00”, har ett startpris som ligger på cirka 1,5 miljoner svenska kronor. Enligt uppgifter kommer den att ha cirka 600 hästkrafter och en räckvidd på nästan 70 mil.

Denna bil förväntas gå i produktion under nästa höst och vara redo för försäljning i slutet av år 2026.

Bilen kommer att vara en av tre nya modeller som alla ska byggas på en ny plattform, JEA (Jaguar Electric Architecture), som är unik för Jaguar.

Wow… Vilken rak linje. (Foto: Jaguar)

En något svår övergångsperiod

Att ställa om en hel verksamhet är en stor utmaning. Den tidigare vd:n, Adrian Mardell, lämnade sin post under en period av stor förändring för företaget. Flera källor har spekulerat i om det fanns en koppling mellan hans avgång och den kontroversiella omprofileringen, men den nye vd:n Balaji menar att Mardell uttryckt en önskan om att gå i pension.

Samtidigt som man ställer om har Jaguar byggt upp ett lager av befintliga modeller innan produktionen av de flesta bilar upphörde under förra året. Det enda undantaget är suven F-Pace.

Den nya satsningen kommer samtidigt som JLR nyligen redovisade en vinstminskning. Vinsten före skatt för perioden fram till den 30 juni föll med 49 procent till 351 miljoner pund (cirka 4,8 miljarder svenska kronor) på grund av lägre efterfrågan på vissa modeller, amerikanska tullar och valutakurseffekter.

Vinstmarginalen minskade också från 8,9 procent till 4,0 procent under samma kvartal året innan.

Dags att börja spara så man kan lägga en beställning. (Foto: BEAST OF THE ROAD på Youtube)

Lite nya modeller på väg

Efter den första nya elbilen kommer ytterligare två modeller att presenteras. Informationen om dessa är knapp, men de kommer att dela den nya plattformen. Jaguars nya inriktning är en riskfylld men nödvändig satsning för att möta den allt mer elektrifierade bilmarknaden.

Den nya vd:n verkar fast besluten att driva igenom omvandlingen, oavsett vilka hinder som dyker upp längs vägen.

