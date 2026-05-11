Från sommaren blir avancerade övervakningssystem obligatoriska i nya bilar för att upptäcka trötta och distraherade förare.
EU inför nya krav i alla bilar – föraren ska övervakas från juli
EU tar nu ännu ett stort steg mot mer övervakande och tekniskt avancerade bilar.
Från och med juli måste alla nya bilar som säljs inom EU vara utrustade med system som övervakar förarens uppmärksamhet bakom ratten.
Tekniken ska kunna upptäcka om föraren är trött, distraherad eller tittar bort från vägen för länge.
Bakgrunden är EU:s ambition att minska antalet trafikolyckor som orsakas av mänskliga misstag och ouppmärksamhet.
Samtidigt väcker de nya reglerna redan debatt bland både bilister och experter som menar att systemen riskerar att bli för påträngande i vardagen.
Samtidigt växer övervakningen på Europas vägar snabbt.
Tidigare rapporter har visat hur vissa fartkameror redan idag fångar hundratals fortkörare varje dag, där en enda kamera i Spanien uppges registrera över 400 överträdelser dagligen.
Nu menar kritiker att nya övervakningssystem i bilar riskerar att flytta kontrollen direkt in i kupén.
Bilen ska analysera ögon och huvudrörelser
Det nya systemet kallas ADDW, vilket står för Advanced Driver Distraction Warning.
Tekniken använder kameror och sensorer för att analysera bland annat ögonrörelser, huvudposition och hur länge föraren tittar bort från vägen.
Om bilen bedömer att föraren är för distraherad kan både ljud och ljusvarningar aktiveras direkt i kupén.
Systemet ska exempelvis reagera om föraren tittar för länge på mobilen, gäspningar registreras upprepade gånger eller om blicken stannar för länge på bilens infotainmentskärm.
De nya reglerna gäller personbilar, transportbilar, bussar och lastbilar som säljs inom EU från och med den 7 juli.
Kritiken växer mot övervakningen
Trots att syftet är ökad trafiksäkerhet har tekniken redan mött kritik.
Flera bilister upplever att systemen reagerar för känsligt och varnar även vid normala rörelser under körning, exempelvis när föraren tittar i backspeglar eller kontrollerar döda vinkeln vid omkörningar.
Kritiker menar också att moderna bilar själva bidrar till problemet.
Allt fler funktioner styrs idag via stora touchskärmar vilket tvingar föraren att ta blicken från vägen för att justera navigation, klimat eller musik.
Det kan i sin tur aktivera varningssystemen nästan omedelbart.
Samtidigt tror flera experter att tekniken snabbt kommer utvecklas och bli mer träffsäker under de kommande åren.
För bilindustrin markerar förändringen ytterligare ett steg mot allt mer uppkopplade och självanalyserande fordon.
För Europas bilister innebär det däremot att framtidens bil inte bara hjälper till att köra – utan också håller ständig koll på föraren bakom ratten.
Missa inte:
Därför kunde du inte ställa på bilen i helgen: ”Beklagar verkligen” – Dagens PS
Så står sig den urbilliga pickupen mot begagnatmarknaden – Dagens PS