EU inför nya krav i alla bilar – föraren ska övervakas från juli

Tekniken ska kunna upptäcka om föraren är trött, distraherad eller tittar bort från vägen för länge.

Bakgrunden är EU:s ambition att minska antalet trafikolyckor som orsakas av mänskliga misstag och ouppmärksamhet.

Samtidigt väcker de nya reglerna redan debatt bland både bilister och experter som menar att systemen riskerar att bli för påträngande i vardagen.

Samtidigt växer övervakningen på Europas vägar snabbt.

Tidigare rapporter har visat hur vissa fartkameror redan idag fångar hundratals fortkörare varje dag, där en enda kamera i Spanien uppges registrera över 400 överträdelser dagligen.

Nu menar kritiker att nya övervakningssystem i bilar riskerar att flytta kontrollen direkt in i kupén.

Bilen ska analysera ögon och huvudrörelser

Det nya systemet kallas ADDW, vilket står för Advanced Driver Distraction Warning.

Tekniken använder kameror och sensorer för att analysera bland annat ögonrörelser, huvudposition och hur länge föraren tittar bort från vägen.

Om bilen bedömer att föraren är för distraherad kan både ljud och ljusvarningar aktiveras direkt i kupén.

Systemet ska exempelvis reagera om föraren tittar för länge på mobilen, gäspningar registreras upprepade gånger eller om blicken stannar för länge på bilens infotainmentskärm.

De nya reglerna gäller personbilar, transportbilar, bussar och lastbilar som säljs inom EU från och med den 7 juli.