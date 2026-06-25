En miljon ton elbilsbatterier ska kasseras per år – Kina tar kraftgrepp på den gröna omställningen

På elbilssidan är man än mer ledande. Uppskattningar från International Energy Association (IEA), som Ecoticias refererar till, säger att Kina stod för 70 procent av de producerade elbilarna 2025 – och 80 procent av batterierna.

I en annan rapport från IEA konstaterar man att eldrivna fordon stod för cirka 55 procent av alla sålda bilar i Kina 2025.

Den gröna omställningens baksida

Men den gröna omställningen har en baksida som måste hanteras.

Enligt Ecoticas räknar kinesiska myndigheter med att uppemot en miljon ton elbilsbatterier kommer att nå slutet av sin livslängd per år i Kina, från 2023.

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Elbilsbatterierna innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö, vilket innebär att det är av högsta vikt att gamla batterier samlas in på korrekt sätt.

I vissa fall kan uttjänta batterier leva vidare i mindre krävande miljöer – exempelvis som energilagring i byggnader, i andra fall måste farliga och värdefulla ämnen samlas in och återvinnas.

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