Kinas elbilsboom väntas snart innebära extrema mängder kasserade elbilsbatterier. Nu vidtar man åtgärder för att se till så varje batteri tas om hand på rätt sätt när de blivit gamla.
En miljon ton elbilsbatterier ska kasseras per år – Kina tar kraftgrepp på den gröna omställningen
Kina har vuxit fram till att bli en auktoritet som biltillverkare. Under förra året byggde landet 30 miljoner bilar, enligt Dagens PS tidigare rapportering.
På elbilssidan är man än mer ledande. Uppskattningar från International Energy Association (IEA), som Ecoticias refererar till, säger att Kina stod för 70 procent av de producerade elbilarna 2025 – och 80 procent av batterierna.
I en annan rapport från IEA konstaterar man att eldrivna fordon stod för cirka 55 procent av alla sålda bilar i Kina 2025.
Den gröna omställningens baksida
Men den gröna omställningen har en baksida som måste hanteras.
Enligt Ecoticas räknar kinesiska myndigheter med att uppemot en miljon ton elbilsbatterier kommer att nå slutet av sin livslängd per år i Kina, från 2023.
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Elbilsbatterierna innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö, vilket innebär att det är av högsta vikt att gamla batterier samlas in på korrekt sätt.
I vissa fall kan uttjänta batterier leva vidare i mindre krävande miljöer – exempelvis som energilagring i byggnader, i andra fall måste farliga och värdefulla ämnen samlas in och återvinnas.
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Varje batteri ska spåras
Fram tills nu har det dock varit en utmaning att säkerställa att varje elbilsbatteri möter ett värdigt slut. Olaglig dumpning och bristfällig återvinning har varit stora problem som inneburit miljörisker, men från och med i april får myndigheterna bättre kontroll på de kinesiska elbilsbatterierna.
Kinas myndighet för industri och informationsteknologi har beslutat att från och med 1 april i år ska varje drivande batteri i elfordon ges en digital identitet.
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Den digitala identiteten, en slags kod, ska användas för att spåra batteriet längs dess levnadscykel. Den som hanterar batteriet – tillverkare, säljare, montörer, reparatörer och till sist återvinnare – ska notera eller registrera respektive batteri. Och på så sätt ska det gå att spåra var elbilsbatterierna tar vägen när de uppnått sin tekniska livslängd.