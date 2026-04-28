CATL får megaorder på priskapande batteriteknik

Natrium däremot, som nya natriumjonbatterier behöver, är mycket mer vanligt förekommande.

Historisk batteriaffär

Bara för några dagar sedan gick CATL:s teknikchef, Gao Huan, ut med att företaget hade övervunnit branschens största utmaningar med att kommersialisera natriumjonstekniken.

Och igår avslöjades en historisk affärsuppgörelse mellan CATL och kinesiska HyperStrong – en jätte inom energilagring: Under en treårsperiod ska CATL leverera natriumjonbatterier motsvarande totalt 60 gWh till HyperStrong

För CATL innebär det en rejäl skjuts i orderboken. Siffran motsvarar ungefär hälften av den totala volymen energilagringsbatterier som CATL levererade under hela 2025.

Blir också elbilsbatterier

CATL bygger också batterier till elbilar, och även där händer det spännande grejer. Under förra veckan presenterade bolaget flertalet nyheter, bland annat att man tagit fram ett batteri som väger knappa 525 kg och har en kapacitet om 125 kWh, vilket i teorin ska kunna driva en bil uppemot 1000 kilometer.

En tyngre version av batteriet ska kunna driva en fullstor SUV eller pickup ungefär samma sträcka.

Fabriker ställer om

ANNONS

Att megaordern för natriumjonbatterier går till ett energilagringsbolag och inte en biltillverkare är intressant men inte helt oväntat.

Hög förbrukning på gamla kraftnät är en dålig ekvation, som kan jämnas till med energilagringslösningar. Branschen växer starkt i takt med att fler och större datacenter etableras världen över, och i USA har flera batterifabriker börjat ställa om från att producera bilbatterier till att arbeta med större energilagringssystem för att möta marknadens behov.

