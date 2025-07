Nya miljarder till Rivian-kopplat bolag – siktar på ny fordonsklass

En miljardinvestering i framtiden

I juli i år fick Also Inc. ytterligare ett rejält kapitaltillskott.

Riskkapitalbolaget Greenoaks Capital investerade hela 2,1 miljarder svenska kronor, vilket omedelbart lyfte Also Inc:s värdering till svindlande 10,5 miljarder svenska kronor.

Detta är en anmärkningsvärd summa för ett företag som fortfarande arbetar i det tysta och ännu inte har lanserat några produkter. Det visar på ett mycket starkt förtroende från investerarnas sida för bolagets framtidsvision.

Vad kan vi förvänta oss från Also Inc.?

Trots att detaljerna kring produkterna fortfarande är hemliga, har Also Inc:s vd Chris Yu bekräftat att deras teknikplattform kommer att kunna användas för såväl elcyklar som små tre- och fyrhjuliga fordon, tänkta för stadsmiljöer och mikrobilar, skriver Carscoops.

Företaget, som har sitt säte i Palo Alto och planerar att ha ett team på omkring 80 anställda, ser en stor potential på marknader där små, lokala transportmedel redan är en naturlig del av vardagen, som exempelvis golfbilar i vissa amerikanska samhällen.

Man har även siktet inställt på att lansera flera produkter både för konsumenter och kommersiellt bruk i regioner som Asien och Sydamerika.

Rivian (Foto: Clayton Cardinalli på Unsplash)

En strategisk avknoppning för båda parter

Genom att etablera Also Inc. som en separat enhet kan Rivian fortsätta att fokusera på utvecklingen av sina större elfordon utan att behöva sprida ut sina resurser.

Det har länge funnits tankar inom Rivian om att utveckla en elcykel, vilket pekar på att Also Inc. har sina rötter i tidigare interna projekt. Även om Also Inc. nu är oberoende, förväntas det dra nytta av sin koppling till Rivian.

Detta kan innebära tillgång till en etablerad leveranskedja och kanske även delning av vissa komponenter mellan de två företagen, vilket skapar en ömsesidig fördel.

Yu uttryckte det väl när han sade: “

När det gäller små fordon, passar en storlek inte alla”.

Han tillade att de vill ge kunderna ‘förtroende och en varumärkesteknikplattform som kunderna kan lita på, med samma principer och teknik, oavsett hur den slutgiltiga lösningen ser ut.’

Denna filosofi genomsyrar Also Inc:s strategi att möta de skiftande behoven inom urban mobilitet.

