Missa inte: Första bilderna av nya Mercedes GLB

Ja det är kanske inte den bästa bilden men det är en bil på en Mercedes GLB. (Foto: Mercedes)
Ja det är kanske inte den bästa bilden men det är en bil på en Mercedes GLB. (Foto: Mercedes)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

De första bilderna av nya GLB avslöjar att Mercedes blandar familjekomfort med en oväntad dos himmelsk lyx.

Mercedes visar nu de första bilderna av nya GLB – den kompakta suv:en som även denna gång går att få med sju sittplatser.

Den gamla modellen, särskilt den eldrivna EQB, säljs nu ut till rabatterade priser, medan efterträdaren testas i extrem kyla och hetta inför lansering.

De enda bilderna som är släppta är faktiskt på en insnöad Mercedes GLB. (Foto: Mercedes)
De enda bilderna som är släppta är faktiskt på en insnöad Mercedes GLB. (Foto: Mercedes)

Bekanta linjer och ny teknik

Designen känns igen, men interiören tar kliv mot märkets senaste formspråk. Precis som i nya CLA täcker tre skärmar hela instrumentbrädans bredd, och även passageraren kan få tillgång till sin egen skärm.

Den största skärmen är dock ovanför huvudet – ett panoramatak som kan utrustas med ett himmelsliknande ljusspel.

Insidan är rätt bekant. (Foto: Mercedes)
Insidan är rätt bekant. (Foto: Mercedes)

Takets LED-paneler skapar ett mönster av stjärnor, inspirerat av frontens 142 lysande punkter på CLA. Effekten ska ge en känsla av att åka under en stjärnhimmel – en detalj som lär uppskattas av barnfamiljer på längre resor.

Lyxigt och klassiskt. (Foto: Mercedes)
Lyxigt och klassiskt. (Foto: Mercedes)
Första baksätet. (Foto: Mercedes)
Första baksätet. (Foto: Mercedes)
Andra baksätet eller tredje raden. (Foto: Mercedes)
Andra baksätet eller tredje raden. (Foto: Mercedes)
Stjärnhimlen som kan bli cool. (Foto: Mercedes)
Stjärnhimlen som kan bli cool. (Foto: Mercedes)
Testad i is och hetta

De första bilderna visar GLB under tuffa tester i en klimat­tunnel där Mercedes kan återskapa allt från arktisk kyla till ökenhetta.

Temperaturen växlar mellan minus 40 och plus 40 grader, och snöstormar kan simuleras med vindhastigheter på upp till 200 kilometer i timmen.

Än så länge är mycket höljt i is och hemligheter, men klart är att GLB även kommer som helelektrisk modell – troligen med prestanda nära den nyligen lanserade CLA Electric. Lanseringen väntas under 2025.

Tror den kommer klara svensk vinter i alla fall. (Foto: Mercedes)
Tror den kommer klara svensk vinter i alla fall. (Foto: Mercedes)

Mercedes tar ett jättekliv bakåt – men framåt

Mercedes har presenterat ett koncept som hyllar en svunnen era samtidigt som det sätter en ny standard för framtidens elektriska fordon. Med inspiration
elbilarMercedesMercedes-Benz
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

