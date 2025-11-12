De första bilderna av nya GLB avslöjar att Mercedes blandar familjekomfort med en oväntad dos himmelsk lyx.
Missa inte: Första bilderna av nya Mercedes GLB
Mest läst i kategorin
Tysk ekonom varnar: BMW, Mercedes och Volkswagen kan snart försvinna
Den tyske ekonomen Moritz Schularick varnar för att Tysklands största biltillverkare riskerar att gå mot en dramatisk omvandling. De tyska biljättarna står inför sin största prövning på årtionden. Enligt den framstående ekonomen Moritz Schularick, chef för Institutet för Världsekonomi i Kiel, kan BMW, Mercedes och Volkswagen upphöra att existera i sin nuvarande form redan före …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Försäljningen av nya Audi går i taket: 10 000 beställningar på bara 30 minuter
Audi väcker rekordintresse i Kina med sin nya elbil – ett genombrott som kan stärka märkets ställning på världens största bilmarknad. Audi har fått en flygande start på sitt nya elbilsprojekt i Kina. Den nya Audi E5 Sportback, framtagen i samarbete med den kinesiska biltillverkaren SAIC, har redan blivit en försäljningssuccé. Enligt den tyska tillverkaren …
Varning: Populär bilbarnstol återkallas omedelbart på grund av strypningsrisk
EU kräver att bilbarnstolen tas bort från försäljning, men flera butiker fortsätter sälja den. En uppblåsbar bilbarnstol som säljs under namnet Hiccapop UberBoost måste nu återkallas omedelbart. Produkten, som tillverkas i Kina och bland annat säljs via e-handelsplattformen Amazon, uppfyller inte grundläggande säkerhetskrav. Enligt EU:s varningssystem för farliga produkter finns risk att barnet inte hålls …
Dacia Hipster – elbilen som luktar nyrostat kaffe och självrespekt
Dacia Hipster Concept är elbilen som hyllar enkelhet och glädje – en modern folkbil med charm, hjärta och smarta idéer. Dacia har gjort det igen – utmanat bilvärlden med en bil som vågar gå sin egen väg. Den nya Dacia Hipster Concept är en kärleksfull blinkning till den klassiska folkbilen, men tolkad för en tid …
Mercedes visar nu de första bilderna av nya GLB – den kompakta suv:en som även denna gång går att få med sju sittplatser.
Den gamla modellen, särskilt den eldrivna EQB, säljs nu ut till rabatterade priser, medan efterträdaren testas i extrem kyla och hetta inför lansering.
Bekanta linjer och ny teknik
Designen känns igen, men interiören tar kliv mot märkets senaste formspråk. Precis som i nya CLA täcker tre skärmar hela instrumentbrädans bredd, och även passageraren kan få tillgång till sin egen skärm.
Den största skärmen är dock ovanför huvudet – ett panoramatak som kan utrustas med ett himmelsliknande ljusspel.
Takets LED-paneler skapar ett mönster av stjärnor, inspirerat av frontens 142 lysande punkter på CLA. Effekten ska ge en känsla av att åka under en stjärnhimmel – en detalj som lär uppskattas av barnfamiljer på längre resor.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Testad i is och hetta
De första bilderna visar GLB under tuffa tester i en klimattunnel där Mercedes kan återskapa allt från arktisk kyla till ökenhetta.
Temperaturen växlar mellan minus 40 och plus 40 grader, och snöstormar kan simuleras med vindhastigheter på upp till 200 kilometer i timmen.
Än så länge är mycket höljt i is och hemligheter, men klart är att GLB även kommer som helelektrisk modell – troligen med prestanda nära den nyligen lanserade CLA Electric. Lanseringen väntas under 2025.
Mercedes tar ett jättekliv bakåt – men framåt
Mercedes har presenterat ett koncept som hyllar en svunnen era samtidigt som det sätter en ny standard för framtidens elektriska fordon. Med inspiration
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Vindkraftsmotståndet breder ut sig i fler länder
Donald Trump har gått till storms mot förnybar energi, och allt fler hakar på. Det menar två av vindkraftens kändaste forskare och ingenjörer. Dansken Henrik Stiesdal och britten Andrew Garrad är två av Europas mest inflytelserika vindkraftspionjärer. Nu uttrycker de stark oro över den amerikanska regeringens kursändring i klimatpolitiken. De menar att president Donald Trumps …
Missa inte: Första bilderna av nya Mercedes GLB
De första bilderna av nya GLB avslöjar att Mercedes blandar familjekomfort med en oväntad dos himmelsk lyx. Mercedes visar nu de första bilderna av nya GLB – den kompakta suv:en som även denna gång går att få med sju sittplatser. Den gamla modellen, särskilt den eldrivna EQB, säljs nu ut till rabatterade priser, medan efterträdaren …
Fords vd skruvade isär konkurrenternas bilar: "Chockerande"
När Jim Farley, vd på Ford, tittade under huven på konkurrenterna fick han en chock. Upptäckten ledde till stora förändringar i tillverkningen. Ford Motor Companys vd Jim Farley har beslutat om omfattande förändringar i bolagets elbilsstrategi efter interna analyser av konkurrenters fordon. Genom att plocka isär modeller från Tesla och flera kinesiska tillverkare upptäckte Ford …
Den är elegant, tyst och helt genial – Årets Pryl 2026
Något litet, runt och nästan osynligt har fångat teknikvärldens uppmärksamhet. En pryl som lovar lugn i en tid när allt snurrar snabbare. Branschorganisationen ElektronikBranschen har korat den smarta ringen till Årets Pryl 2026 – ett pris som varje år lyfter fram teknik som fångar sin samtid och pekar mot framtiden. I år föll valet på …
Tusentals svenska bilister drabbade: Riskerar böter och ombesiktning
Felaktiga extraljus blir dyrt nöje. Tusentals bilägare riskerar både böter och ombesiktning om de inte följer reglerna. Allt fler bilägare i Sverige får oönskad uppmärksamhet från trafiksäkerhetsmyndigheterna. En växande användning av så kallade “glimmers”, positionsljus integrerade i extraljus som lyser trots att helljuset är avstängt, sätter bilister i ett juridiskt och säkerhetsmässigt riskfack skriver flera …