Missa inte: Första bilderna av nya Mercedes GLB

Mercedes visar nu de första bilderna av nya GLB – den kompakta suv:en som även denna gång går att få med sju sittplatser.

Den gamla modellen, särskilt den eldrivna EQB, säljs nu ut till rabatterade priser, medan efterträdaren testas i extrem kyla och hetta inför lansering.

De enda bilderna som är släppta är faktiskt på en insnöad Mercedes GLB. (Foto: Mercedes)

Bekanta linjer och ny teknik

Designen känns igen, men interiören tar kliv mot märkets senaste formspråk. Precis som i nya CLA täcker tre skärmar hela instrumentbrädans bredd, och även passageraren kan få tillgång till sin egen skärm.

Den största skärmen är dock ovanför huvudet – ett panoramatak som kan utrustas med ett himmelsliknande ljusspel.

Insidan är rätt bekant. (Foto: Mercedes)

Takets LED-paneler skapar ett mönster av stjärnor, inspirerat av frontens 142 lysande punkter på CLA. Effekten ska ge en känsla av att åka under en stjärnhimmel – en detalj som lär uppskattas av barnfamiljer på längre resor.

Lyxigt och klassiskt. (Foto: Mercedes)

Första baksätet. (Foto: Mercedes)

Andra baksätet eller tredje raden. (Foto: Mercedes)