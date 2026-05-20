Högre bränslepriser ger ökad försäljning på elbilar, menar branschexperter i Europa – men i Sverige är vi försiktigare med att dra slutsatser kring de ökande siffrorna.
Elbilarna ökar: "Ett tydligt skifte"
Efter USA:s och Israels attacker på Iran den 28 februari – och de efterföljande motattackerna från båda sidor – har Brentoljepriset höjts från cirka 70 dollar till omkring 110 dollar per fat.
Donald Trumps utspel på sociala medier har visat sig ha viss effekt på oljemarknaden: I måndags hotade han med ond bråd död, och oljepriset steg – senare på eftermiddagen var tonen lugnare och han uppgav att en attack mot Iran hade avstyrts, oljepriset sjönk.
Men den största faktorn i prisökningen är Hormuzsundet, som stora delar av världens råolja transporteras igenom. Oilprice skriver att ungefär 100 oljetankers sitter fast i sundet i dagsläget, sedan första mars har bara cirka 19 fartyg vågat ta sig igenom de Iran-kontrollerade vattnen.
95-procentig ökning i efterfrågan på elbilar
Det höga oljepriset har ökat priserna på drivmedel och nu rapporterar Reuters om hur en ansträngd elbilsmarknad drar viss fördel ur det geopolitiska läget.
”Det här är ingen tillfällig svacka, det är ett tydligt skifte”, säger Gurjeet Grewal, vd för brittiska Octopus Electric Vehicles, som i april såg efterfrågan öka med 95 procent för nya elbilar och 160 procent för begagnade jämfört med året innan.
I Europa har registreringarna av nya elbilar ökat med 34 procent i april jämfört med samma månad året innan.
I sverige stod elbilarna för 41 procent av nyregistreringarna i april – en ökning med 15 procent jämfört med i 2025, enligt siffror från Mobility Sweden. Organisationen är dock mer försiktiga med att dra slutsater kring Irankriget.
”I nuläget syns inga tydliga effekter av kriget i Mellanöstern i de totala nybilsregistreringarna eller för elbilar specifikt. Det beror på att det normalt tar tre till sex månader från köptillfället till registrering. Om konflikten blir långvarig väntas totalvolymerna minska, samtidigt som andelen eldrivna och andra energieffektiva modeller förväntas öka i takt med att fler kunder försöker sänka sina drivmedelskostnader”, säger Sofia Linder, chefekonom på Mobility Sweden i ett uttalande från 8 maj.
Tyskarna vill köpa kinesiskt
Den tyska marknadsplatsen Carwow säger till Reuters att andelen förfrågningar om elbilar har ökat till 75 procent från omkring 40 procent, medan bensinbilar har minskat till 16 procent från 33 procent, sedan krigets start.
Och de kinesiska tillverkarna är populära som aldrig förr. Köpförfrågningar på BYD-bilar ökade med 25 000 procent under årets första kvartal, siffrorna för Leapmotor och Xpeng är 436 procent respektive 153 procent.
I Sverige är det Volvos EX30 respektive EX40 som kniper topplaceringarna för flest registreringar i april, enligt Mobilty Sweden.
Läs mer: EX30 floppade i USA – nu hintar man om ny elbil