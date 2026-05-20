Elbilarna ökar: "Ett tydligt skifte"

Donald Trumps utspel på sociala medier har visat sig ha viss effekt på oljemarknaden: I måndags hotade han med ond bråd död, och oljepriset steg – senare på eftermiddagen var tonen lugnare och han uppgav att en attack mot Iran hade avstyrts, oljepriset sjönk.

Men den största faktorn i prisökningen är Hormuzsundet, som stora delar av världens råolja transporteras igenom. Oilprice skriver att ungefär 100 oljetankers sitter fast i sundet i dagsläget, sedan första mars har bara cirka 19 fartyg vågat ta sig igenom de Iran-kontrollerade vattnen.

95-procentig ökning i efterfrågan på elbilar

Det höga oljepriset har ökat priserna på drivmedel och nu rapporterar Reuters om hur en ansträngd elbilsmarknad drar viss fördel ur det geopolitiska läget.

”Det här är ingen tillfällig svacka, det är ett tydligt skifte”, säger Gurjeet Grewal, vd för brittiska Octopus Electric Vehicles, som i april såg efterfrågan öka med 95 procent för nya elbilar och 160 procent för begagnade jämfört med året innan.

I Europa har registreringarna av nya elbilar ökat med 34 procent i april jämfört med samma månad året innan.

I sverige stod elbilarna för 41 procent av nyregistreringarna i april – en ökning med 15 procent jämfört med i 2025, enligt siffror från Mobility Sweden. Organisationen är dock mer försiktiga med att dra slutsater kring Irankriget.

”I nuläget syns inga tydliga effekter av kriget i Mellanöstern i de totala nybilsregistreringarna eller för elbilar specifikt. Det beror på att det normalt tar tre till sex månader från köptillfället till registrering. Om konflikten blir långvarig väntas totalvolymerna minska, samtidigt som andelen eldrivna och andra energieffektiva modeller förväntas öka i takt med att fler kunder försöker sänka sina drivmedelskostnader”, säger Sofia Linder, chefekonom på Mobility Sweden i ett uttalande från 8 maj.