EU skärper kraven på elbilar och deras batterier. Från den 18 februari 2027 blir ett digitalt batteripass obligatoriskt för alla nya elbilsbatterier som sätts på EU-marknaden. Syftet är att göra batterier mer spårbara, öka återvinningen och ge både myndigheter och konsumenter bättre information om batteriets innehåll och skick.
Ny EU-regel för elbilar – batteripass blir obligatoriskt från 2027
Den senaste tiden har diskussionerna gått heta om batterier i elbilar som påverkas negativt i takt med att även klimatet blir allt varmare.
Batteriet står i fokus i takt med att fler svenskar köper elbil.
För många köpare är batteriets skick den absolut viktigaste punkten, särskilt vid köp av begagnad elbil.
Ett batteri tappar dock gradvis kapacitet över tid och det påverkar både räckvidd och andrahandsvärde.
Dagens PS har följt utvecklingen av batterier till en rad elbilar och kommit fram till vilka som är de bästa.
Digitalt batteripass
I djungeln av batterier ska det nu bli lättare för den som tänker köpa en elbil, genom ett digitalt batteripass.
Det digitala batteripasset blir en del av EU batteriförordning och ska innehålla detaljerade uppgifter om bland annat batteriets ursprung, kemiska sammansättning, koldioxidavtryck, kapacitet, återvunnet material och prestanda under hela livscykeln. Informationen ska kunna nås via en QR-kod på batteriet.
Dryga böter i sikte
Om tillverkarna inte följer de nya regelverken kan det bli dryga böter på upp emot 30 000 euro, eller runt 345 000 kronor per elbil, enligt Carup.
För bilköparna är det nya passet samtidigt ett bra verktyg.
Batteriet mäter elbilens värde
När marknaden för begagnade elbilar växer blir batteriets hälsa en avgörande faktor för bilens värde.
Med ett digitalt batteripass blir det enklare att kontrollera batteriets historik, kapacitet och eventuella reparationer, vilket kan minska osäkerheten vid köp av en begagnad elbil.
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