Ny EU-regel för elbilar – batteripass blir obligatoriskt från 2027

För många köpare är batteriets skick den absolut viktigaste punkten, särskilt vid köp av begagnad elbil.

Ett batteri som klarar snabbladdning hela tiden och ändå håller längre än du kommer leva. (Foto: CATL)

Ett batteri tappar dock gradvis kapacitet över tid och det påverkar både räckvidd och andrahandsvärde.

Dagens PS har följt utvecklingen av batterier till en rad elbilar och kommit fram till vilka som är de bästa.

Digitalt batteripass

I djungeln av batterier ska det nu bli lättare för den som tänker köpa en elbil, genom ett digitalt batteripass.

Det digitala batteripasset blir en del av EU batteriförordning och ska innehålla detaljerade uppgifter om bland annat batteriets ursprung, kemiska sammansättning, koldioxidavtryck, kapacitet, återvunnet material och prestanda under hela livscykeln. Informationen ska kunna nås via en QR-kod på batteriet.