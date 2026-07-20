Hånad Ferrari – världens dyraste elbil kostar över 11 miljoner

Det allra första serieproducerade exemplaret av Ferrari Luce säljs nu på auktion – och väntas inbringa över 11 miljoner kronor.

Urholkar identiteten?

Övergången till eldrift har skapat starka känslor bland Ferraris trogna fans. En av de skarpaste kritikerna är den tidigare Ferrari-chefen Luca di Montezemolo, som ledde företaget mellan 1991 och 2014. I en intervju med italienska medier varnade han för att en eldriven Ferrari riskerar att urholka märkets identitet.

”Vi riskerar att förstöra en myt, och jag är väldigt ledsen över det. Jag hoppas att de åtminstone tar bort den stegrande hästen från den bilen”, sa Luca di Montezemolo.

Foto: RM Sotheby’s Foto: RM Sotheby’s Foto: RM Sotheby’s

Trots kritiken står Ferrari fast vid sin strategi.

Nu auktioneras det allra första produktionsbyggda exemplaret av Ferrari Luce ut hos RM Sotheby’s under Monterey Car Week i Kalifornien – en av världens mest prestigefyllda bilauktioner.