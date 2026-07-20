Kritiken mot Ferraris första elbil har varit massiv. Nu säljs det allra första exemplaret på auktion – och priset väntas landa på över 11 miljoner kronor.
Hånad Ferrari – världens dyraste elbil kostar över 11 miljoner
Ferraris första elbil har blivit en av årets mest omdiskuterade bilnyheter. Kritiken från märkets mest hängivna entusiaster har varit massiv, men nu tar den italienska sportbilstillverkaren nästa steg i sin elektriska satsning.
Det allra första serieproducerade exemplaret av Ferrari Luce säljs nu på auktion – och väntas inbringa över 11 miljoner kronor.
Urholkar identiteten?
Övergången till eldrift har skapat starka känslor bland Ferraris trogna fans. En av de skarpaste kritikerna är den tidigare Ferrari-chefen Luca di Montezemolo, som ledde företaget mellan 1991 och 2014. I en intervju med italienska medier varnade han för att en eldriven Ferrari riskerar att urholka märkets identitet.
”Vi riskerar att förstöra en myt, och jag är väldigt ledsen över det. Jag hoppas att de åtminstone tar bort den stegrande hästen från den bilen”, sa Luca di Montezemolo.
Trots kritiken står Ferrari fast vid sin strategi.
Nu auktioneras det allra första produktionsbyggda exemplaret av Ferrari Luce ut hos RM Sotheby’s under Monterey Car Week i Kalifornien – en av världens mest prestigefyllda bilauktioner.
Väntas kosta 11 miljoner dollar
Bilen, som bär det unika chassinumret ”0”, är det första serieproducerade exemplaret och har dessutom specialutformats genom Ferraris exklusiva Tailor Made-program.
Något reservationspris finns inte, men auktionshuset bedömer att bilen kommer att säljas för mer än 1,1 miljoner dollar, motsvarande omkring 11 miljoner kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som Ferraris ordinarie amerikanska listpris på Luce, som ligger runt 645 000 dollar.
Hela köpesumman skänks till The Ferrari Foundation, där pengarna ska finansiera framtida utbildningsinitiativ.
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