Bevisat: Elbilar har lägsta utsläppen under livscykeln

Det är forskare vid University of Michigan som har undersökt sammanlagt 35 system – från olika elbilar och hybrider till bensindrivna bilar.

Teamet bakom analysen satte också upp en online-kalkylator så att bilförare kunde räkna ut hur mycket de släpper ut genom de olika fordonen de kör, var de bor och hur de kör, berättar Earth.com.

Elbilar har lägst utsläpp genom sin livscykel

Forskarna vill nu lägga fram bevis för att elbilar verkligen är det bästa sättet för bilister att hjälpa till att dra ner sina utsläpp.

”Vårt syfte här var att utvärdera minskningen av växthusgaser från vaggan till graven för elektriska fordon jämfört med bensindrivna fordon”, säger Greg Keoleian som ligger bakom studien.

Han pekar på att elektrifiering är en viktig del att dra ner utsläppen, eftersom transporter står för 28 procent av utsläppen av växthusgaser.

“Vi måste minska dessa för att begränsa framtida klimatpåverkan som översvämningar, skogsbränder och torka, som samtliga ökar i intensitet och frekvens.”