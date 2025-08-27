Diskussionerna går heta om elbilar verkligen är bäst för klimatet under hela sin livscykel. Enligt en ny analys i USA slår dock de eldrivna alternativen sina bensindrivna motsvarigheter med råge.
Bevisat: Elbilar har lägsta utsläppen under livscykeln
Det är forskare vid University of Michigan som har undersökt sammanlagt 35 system – från olika elbilar och hybrider till bensindrivna bilar.
Teamet bakom analysen satte också upp en online-kalkylator så att bilförare kunde räkna ut hur mycket de släpper ut genom de olika fordonen de kör, var de bor och hur de kör, berättar Earth.com.
Elbilar har lägst utsläpp genom sin livscykel
Forskarna vill nu lägga fram bevis för att elbilar verkligen är det bästa sättet för bilister att hjälpa till att dra ner sina utsläpp.
”Vårt syfte här var att utvärdera minskningen av växthusgaser från vaggan till graven för elektriska fordon jämfört med bensindrivna fordon”, säger Greg Keoleian som ligger bakom studien.
Han pekar på att elektrifiering är en viktig del att dra ner utsläppen, eftersom transporter står för 28 procent av utsläppen av växthusgaser.
“Vi måste minska dessa för att begränsa framtida klimatpåverkan som översvämningar, skogsbränder och torka, som samtliga ökar i intensitet och frekvens.”
Geografin spelar in
Geografin spelar givetvis in i ett stort land som USA, där kyla på vissa håll exempelvis minskar den elektriska räckvidden.
Dessutom varierar det stort hur elen har producerats i olika delstater, genom fossila källor på vissa håll och genom hållbar el på andra håll.
När teamet har räknat med alla dessa förhållanden kommer de ändå fram till ett elbilar slår fossila alternativ under hela livscykeln.
Värst i klassen är bensindrivna pickuper som är de största utsläpparna med 486 gram koldioxidekvivalenter per mil.
Hybrider hjälper en bit på vägen
Den som istället väljer en hybridpickup drar ner sina utsläpp med runt en fjärdedel.
Väljer man istället en elektrisk pickup drar man ner utsläppen med hela 75 procent – jämfört med en bensindriven pickup.
Släpper fler elbilar
Även om det går trögt med försäljningen av elbilar på sina håll, särskilt i USA, så vill de flesta bolagen nu få ut elbilsmodeller på marknaden.
“Elbilar blir den dominerande drivlinan i andra delar av världen och tillverkare inser att det är framtiden även för USA”, klargör Greg Keoleian vidare.
Många undrar hur man på egen hand kan minska sina utsläpp, och att byta bil är en stor pusselbit i vägen mot ett hållbarare liv.
Välj efter dina behov
Det gäller dock samtidigt att välja en bil som passar för just ditt behov.
“Om du arbetar som hantverkare kan du självklart behöva en pickup. Men du kan skaffa en batteridriven pickup. Om du bara pendlar till jobbet själv skulle jag rekommendera en elbils-sedan istället.”
