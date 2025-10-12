Dagens PS
Oljepriset rasar efter två tunga besked som skakar marknaden

Oljepriserna sjunker och olja finns i överflöd. (Foto: Clyde Thomas och Gabriel Xavier on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 okt. 2025Publicerad: 12 okt. 2025

En oväntad kombination av geopolitiska framsteg och hot om nya, massiva tullar har fått oljepriset att rasa. Prisfallet drivs av stor oro för global efterfrågan.

Oljepriserna har fallit markant den senaste tiden. Råoljepriset WTI föll under den psykologiskt viktiga gränsen på $60 per fat för första gången sedan maj, en nedgång som drivs av en kombination av geopolitiska framsteg och eskalerande handelspänningar.

Fallet i oljepriset kommer samtidigt som lagren på världshaven är rekordstora.

Genombrott i Gaza och Trump-tullar trycker ned oljepriset

Råoljepriset WTI stängde på fredagen den 10 oktober på 58,90 dollar per fat, en kraftig minskning med 4,24 procent.

Även det internationella riktmärket Brent backade med 3,82 procent och landade på 62,73 dollar per fat.

Detta prisfall, som innebär att WTI-priset landar på cirka 650 svenska kronor per fat (baserat på en omräkning från $58.90), orsakades av två huvudsakliga faktorer, skriver Oilprice.

För det första har de framgångsrika framstegen mot en vapenvila mellan Israel och Gaza snabbt minskat den geopolitiska riskpremie som tidigare stöttat oljepriserna.

Nyhetsbyrån Direkt rapporterar att nyheten om att Israel och Hamas enats om den första fasen av en fredsplan för att avsluta kriget i Gaza bidrog till att sänka de geopolitiska premierna. Avtalet banar väg för eldupphör och ett potentiellt frigivande av gisslan och fångar.

Samtidigt har en skarp upptrappning i handelsspänningarna mellan Kina och USA återupplivat intensiva farhågor om att ett globalt handelskrig skulle strypa den globala ekonomiska tillväxten och i sin tur krossa oljeefterfrågan.

President Donald Trumps hot om nya, massiva tullar på kinesisk import och Pekings motsvarande hamnavgifter och restriktioner för sällsynta jordartsmetaller har skapat stor osäkerhet på marknaden.

Opec+ och rekordstora oljelager påverkar oljepriset

Det fortsatta prisfallet flyttar fokus tillbaka till ett kommande överskott på oljemarknaden, eftersom oljekartellen Opec+ fortsätter att fasa ut sina produktionsnedskärningar.

Dessutom pekar den nuvarande situationen på en marknad i obalans. Enligt Dagens PS finns det för närvarande cirka 1,2 miljarder fat råolja på världshaven, vilket är den största mängden på nästan ett årtionde.

Denna enorma mängd till havs signalerar att efterfrågan sjunker kraftigt i förhållande till utbudet. Istället för att transportera olja från säljare till en avtalad köpare, flyttas lasten runt i jakten på nya köpare.

Kina hamstrar billig olja – trots nedgång

Mitt i prisfallet och det stora utbudet passar Kina, världens största importör av råolja, på att hamstra billig olja. Landet har byggt upp sina reserver med 1 miljon fat råolja om dagen sedan början av året.

Denna hamstring har drivit på importen, trots att den faktiska efterfrågan i Kina har varit relativt låg. Kina bygger snabbt ut 11 nya lagringsplatser för råolja i år och nästa år, vilket gör att landet kan lagra betydligt mer än tidigare.

Enligt Bloombergs Alex Longley har “mycket av överskottet av råolja i år absorberats av Kina, som har hamstrat fat sedan början av 2025”.

Stora oljelager – priset på väg ner?

Behovet av olja är fortsatt starkt, framför allt i Asien. Samtidigt är många oljelager fortsatt stora så priset kan vara på väg ner ytterligare framöver.

Råvaror och ädelmetaller

Även andra råvaror har påverkats. Basmetallerna har generellt rört sig nedåt. Samtidigt har silverpriset skjutit i höjden till rekordnivåer.

Silverpriset steg till 49,55 dollar per uns, vilket motsvarar cirka 546 svenska kronor per uns (baserat på en omräkning från $49.76), och överträffade därmed det tidigare rekordet från 1980.

Ökningen drivs av investerare som söker trygga hamnar, centralbankers köp och en robust efterfrågan från sektorn för förnybar energi.

Även guldpriset uppvisade små förändringar och låg på cirka 3 974 dollar per uns, motsvarande cirka 43 800 svenska kronor per uns.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

