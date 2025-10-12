Oljepriset rasar efter två tunga besked som skakar marknaden

Oljepriserna har fallit markant den senaste tiden. Råoljepriset WTI föll under den psykologiskt viktiga gränsen på $60 per fat för första gången sedan maj, en nedgång som drivs av en kombination av geopolitiska framsteg och eskalerande handelspänningar.

Fallet i oljepriset kommer samtidigt som lagren på världshaven är rekordstora.

Genombrott i Gaza och Trump-tullar trycker ned oljepriset

Råoljepriset WTI stängde på fredagen den 10 oktober på 58,90 dollar per fat, en kraftig minskning med 4,24 procent.

Även det internationella riktmärket Brent backade med 3,82 procent och landade på 62,73 dollar per fat.

Detta prisfall, som innebär att WTI-priset landar på cirka 650 svenska kronor per fat (baserat på en omräkning från $58.90), orsakades av två huvudsakliga faktorer, skriver Oilprice.

För det första har de framgångsrika framstegen mot en vapenvila mellan Israel och Gaza snabbt minskat den geopolitiska riskpremie som tidigare stöttat oljepriserna.

Nyhetsbyrån Direkt rapporterar att nyheten om att Israel och Hamas enats om den första fasen av en fredsplan för att avsluta kriget i Gaza bidrog till att sänka de geopolitiska premierna. Avtalet banar väg för eldupphör och ett potentiellt frigivande av gisslan och fångar.

Samtidigt har en skarp upptrappning i handelsspänningarna mellan Kina och USA återupplivat intensiva farhågor om att ett globalt handelskrig skulle strypa den globala ekonomiska tillväxten och i sin tur krossa oljeefterfrågan.

President Donald Trumps hot om nya, massiva tullar på kinesisk import och Pekings motsvarande hamnavgifter och restriktioner för sällsynta jordartsmetaller har skapat stor osäkerhet på marknaden.