Big Short-Burry: Rädda hem vinsten innan det smäller

Ingen bra historia för börsen

”Vi bevittnar historia. På aktiemarknaden är det inte bra”, säger Burry som liknar börsen i dag vid ”platsen för den blodiga bilolyckan, minuter innan den händer”.

Nu är Burry långtifrån ensam om att varna för en AI-bubbla på börsen. Flera experter har höjt varningsflagg för detta under lång tid på grund av de extremt höga värderingar.

Michael Burry avråder samtidigt spekulanter från att blanka aktier med hänvisning till kostnaderna för säljoptioner. Risken finns, varnar han, för att bli bränd till följd av dåligt tajmade affärer.

”Konsekvenserna oundvikliga”

”Vi hamnar i den där sällsynta luften, så extrema att konsekvenserna kommer att vara oundvikliga, oavsett var man gömmer sig”, resonerar Burry som gör gällande att han själv tagit en ”betydande skuldsatt kort position mot en portfölj av företag”, dock utan att avslöja mer än så i detalj annat än att han ser det som billigt.

Många investerare balanserar på en skör lina, anser han, genom att ligga kvar på börsen i stället för att ”hoppa av vid eller nära toppen”.

Rådet: Dumpa nästan allt

CNBC rapporterar att investerare tenderar att inte sälja av aktier, trots galet höga värderingar, av girighet.

”Ett enklare sätt för de flesta är att helt enkelt minska exponeringen mot aktier, särskilt mot teknikaktier. För aktier som går paraboliskt, minska positionerna nästan helt”, är hans rekommendation, uppger den amerikanska finansnyhetskanalen.

