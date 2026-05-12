Efter en ”parabolisk” uppgång påminner värderingarna på börsen nu om dotcom-bubblan, varnar Big Short-kändisen Michael Burry och råder investerare att ta hem sina aktievinster.
Big Short-Burry: Rädda hem vinsten innan det smäller
Barry framhåller att marknaden nu handlas till 43 gånger vinsten, det är upplagt för ett dramatiskt ras på Nasdaq 100-indexet, hävdar den kände investeraren från filmen The Big Short och slår fast att det är hög tid att dra ner på exponeringen mot techaktier och ta hem vinsterna från senaste rallyt.
Michael Burry ventilerar sin börsoro på online-plattformen Substack, där han drar paralleller till hur det såg ut innan IT-bubblan sprack.
Burry pekar särskilt på hur chipaktier dirivit upp börsen i Philadelphia med nästan 70 procent på bara några veckor.
Burry: Vinsterna är överskattade
När det gäller Nasdaq 100 ligger handeln sett till vinsten ”långt över den implicita nivån på cirka 30 gånger”, skriver Bloomberg med hänvisning till Burrys skarpa börsvarning.
Enligt Big Short-profilen har Wall Street möjlighet att ”överskatta vinsterna” hos de snabbast växande och högst värderade företagen.
Det är bakgrunden till det prekära läget, menar han.
Ingen bra historia för börsen
”Vi bevittnar historia. På aktiemarknaden är det inte bra”, säger Burry som liknar börsen i dag vid ”platsen för den blodiga bilolyckan, minuter innan den händer”.
Nu är Burry långtifrån ensam om att varna för en AI-bubbla på börsen. Flera experter har höjt varningsflagg för detta under lång tid på grund av de extremt höga värderingar.
Michael Burry avråder samtidigt spekulanter från att blanka aktier med hänvisning till kostnaderna för säljoptioner. Risken finns, varnar han, för att bli bränd till följd av dåligt tajmade affärer.
”Konsekvenserna oundvikliga”
”Vi hamnar i den där sällsynta luften, så extrema att konsekvenserna kommer att vara oundvikliga, oavsett var man gömmer sig”, resonerar Burry som gör gällande att han själv tagit en ”betydande skuldsatt kort position mot en portfölj av företag”, dock utan att avslöja mer än så i detalj annat än att han ser det som billigt.
Många investerare balanserar på en skör lina, anser han, genom att ligga kvar på börsen i stället för att ”hoppa av vid eller nära toppen”.
Rådet: Dumpa nästan allt
CNBC rapporterar att investerare tenderar att inte sälja av aktier, trots galet höga värderingar, av girighet.
”Ett enklare sätt för de flesta är att helt enkelt minska exponeringen mot aktier, särskilt mot teknikaktier. För aktier som går paraboliskt, minska positionerna nästan helt”, är hans rekommendation, uppger den amerikanska finansnyhetskanalen.
