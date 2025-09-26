Bilkoncernen Stellantis, som bland annat äger Peugeot och Jeep, hävdar att de har nått ett betydande genombrott inom batteriteknik.
Genombrott: Ny teknik kan ge elbilarna extrem räckvidd
Tillsammans med batteriföretaget Saft har de utvecklat ett system som kallas IBIS (Intelligent Battery Integrated System).
Denna nya arkitektur, som nu testas i en prototyp av Peugeot E-3008, har potential att kraftigt minska elbilens vikt, öka räckvidden och förenkla underhållet. Systemet är ett resultat av ett sexårigt samarbete i Frankrike med målet att skapa en mer effektiv och kostnadseffektiv lösning för energilagring och elektrisk omvandling.
Komponenter integreras direkt i batteriet
IBIS-systemet utmärker sig genom att eliminera två traditionellt separata komponenter i elbilar: ombordladdaren och växelriktaren. Ombordladdaren omvandlar inkommande växelström (AC) till likström (DC) för att ladda batteriet, medan växelriktaren omvandlar likström från batteriet till växelström för att driva motorerna.
Istället har Stellantis och Saft byggt in funktionaliteten direkt i batteriet genom att montera elektroniska omvandlingskort nära cellerna.
Detta gör att likströmsbatteriet kan generera trefas växelström direkt för att driva motorn, vilket rundar det traditionella behovet av omvandling.
Betydande vinster i vikt och effektivitet
Integreringen av komponenterna leder till flera märkbara förbättringar. Prototypen har uppvisat upp till 10 procent lägre energiförbrukning vid körning enligt WLTC-cykeln, vilket är den körcykel som används för WLTP-räckvidd.
Dessutom kunde de få ut 15 procent högre effekt ur samma batteri, 172 kW jämfört med 150 kW.
Systemets design ger också stora fördelar i termer av vikt och utrymme. Den totala vikten i fordonet minskar med cirka 40 kilo, varav 10 kilo är på grund av färre komponenter och 30 kilo är beräknad viktminskning från att inte behöva samma mängd batterier för att uppnå motsvarande räckvidd.
Dessutom frigörs upp till 17 liter utrymme, vilket kan ge bättre aerodynamik och designflexibilitet.
Snabbare laddning och lägre förluster med ny teknik
Tester visar att laddtiden med en vanlig 7 kW-laddbox har kunnat minska med 15 procent, vilket innebär att en laddning som tidigare tog sju timmar nu klaras av på sex timmar. Samtidigt har energiförlusterna vid laddning minskat med 10 procent.
Detta innebär att elbilsanvändaren får bättre valuta för den el som laddas in.
Teknikchefen på Stellantis, Ned Curic, menar att den här typen av innovationer kommer att bidra till att leverera bättre och mer prisöverkomliga elbilar till kunderna, och betonar att ‘Förenkling är innovation’ (‘Simplification is innovation’).
Framtida möjligheter och teknik
IBIS-systemets arkitektur öppnar upp för nya möjligheter, till exempel möjligheten att styra individuella grupper av battericeller separat med mjukvara. Detta skulle kunna underlätta byte av enskilda moduler eller till och med användning av olika typer av batterikemier i ett och samma batteripaket.
Man skulle då kunna kombinera en mindre del batterier för hög toppeffekt med en större del billigare batterier för god räckvidd.
En annan potential är inom snabbladdning.
Stellantis anger att systemet i framtiden skulle kunna stödja växelströmsladdning på upp till 200 kW, även om detta inte testas i den nuvarande prototypen.
Genom att undvika flera omvandlingssteg mellan AC och DC förbättras verkningsgraden i hela energicykeln.
Prototypen som testas använder en batterikapacitet på 65 kWh, vilket är mindre än den normala kapaciteten på 73 kWh för en standard E-3008, men målet var att matcha räckvidden, vilket visar på systemets effektivitet.
Förhoppningen är att kunna integrera IBIS-tekniken i produktionsfordon före årtiondets slut.
Utöver bilar ser företagen potential för tekniken inom en rad andra applikationer, som tåg, flyg, marina applikationer och datacenter.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
