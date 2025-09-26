Genombrott: Ny teknik kan ge elbilarna extrem räckvidd

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Betydande vinster i vikt och effektivitet

Integreringen av komponenterna leder till flera märkbara förbättringar. Prototypen har uppvisat upp till 10 procent lägre energiförbrukning vid körning enligt WLTC-cykeln, vilket är den körcykel som används för WLTP-räckvidd.

Dessutom kunde de få ut 15 procent högre effekt ur samma batteri, 172 kW jämfört med 150 kW.

Systemets design ger också stora fördelar i termer av vikt och utrymme. Den totala vikten i fordonet minskar med cirka 40 kilo, varav 10 kilo är på grund av färre komponenter och 30 kilo är beräknad viktminskning från att inte behöva samma mängd batterier för att uppnå motsvarande räckvidd.

Dessutom frigörs upp till 17 liter utrymme, vilket kan ge bättre aerodynamik och designflexibilitet.

IBIS Vehicle Battery (Foto: Stellantis)

Snabbare laddning och lägre förluster med ny teknik

Tester visar att laddtiden med en vanlig 7 kW-laddbox har kunnat minska med 15 procent, vilket innebär att en laddning som tidigare tog sju timmar nu klaras av på sex timmar. Samtidigt har energiförlusterna vid laddning minskat med 10 procent.

Detta innebär att elbilsanvändaren får bättre valuta för den el som laddas in.

Teknikchefen på Stellantis, Ned Curic, menar att den här typen av innovationer kommer att bidra till att leverera bättre och mer prisöverkomliga elbilar till kunderna, och betonar att ‘Förenkling är innovation’ (‘Simplification is innovation’).

Framtida möjligheter och teknik

IBIS-systemets arkitektur öppnar upp för nya möjligheter, till exempel möjligheten att styra individuella grupper av battericeller separat med mjukvara. Detta skulle kunna underlätta byte av enskilda moduler eller till och med användning av olika typer av batterikemier i ett och samma batteripaket.

IBIS Vehicle Battery (Foto: Stellantis)

Man skulle då kunna kombinera en mindre del batterier för hög toppeffekt med en större del billigare batterier för god räckvidd.

En annan potential är inom snabbladdning.

Stellantis anger att systemet i framtiden skulle kunna stödja växelströmsladdning på upp till 200 kW, även om detta inte testas i den nuvarande prototypen.

Genom att undvika flera omvandlingssteg mellan AC och DC förbättras verkningsgraden i hela energicykeln.

Prototypen som testas använder en batterikapacitet på 65 kWh, vilket är mindre än den normala kapaciteten på 73 kWh för en standard E-3008, men målet var att matcha räckvidden, vilket visar på systemets effektivitet.

IBIS Vehicle Battery (Foto: Stellantis)

Förhoppningen är att kunna integrera IBIS-tekniken i produktionsfordon före årtiondets slut.

Utöver bilar ser företagen potential för tekniken inom en rad andra applikationer, som tåg, flyg, marina applikationer och datacenter.

