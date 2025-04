Test: Hyundai Ioniq 5 N – äkta körglädje

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

Högteknologisk cockpit med racingkänsla

Steget in i Ioniq 5 N avslöjar en interiör som har uppdaterats i varje detalj för att matcha bilens sportiga ambitioner. De specialdesignade, skålformade sportstolarna ger inte bara ett utmärkt sidostöd under kurvtagning utan är även förvånansvärt bekväma under längre resor. Mittkonsolen har fått en helt ny design som inte bara ser modern och stilren ut, utan även fungerar som ett praktiskt stöd för benet när du pressar bilen genom snäva kurvor.

Hyundai Ioniq 5 N (Foto: Åsa Wallenrud)

Infotainmentsystemet domineras av dubbla 12,3-tumsskärmar som levererar skarp grafik och snabb respons. Systemet är fullproppat med funktioner, inklusive en mängd N-specifika menyer och inställningar som låter föraren finjustera bilens beteende i minsta detalj. För den som älskar att nörda ner sig i telemetri, varvtider och kraftfördelning finns det oändliga möjligheter att anpassa upplevelsen.

Hyundai Ioniq 5 N (Foto: Åsa Wallenrud)

Men oroa dig inte om du bara vill trycka på gaspedalen och njuta av farten – det finns enkla och intuitiva sport- och N-lägen som optimerar bilen för maximal prestanda med ett enda knapptryck.

Förvånansvärt praktisk i vardagen

Trots sina utpräglade prestandaambitioner kompromissar inte Ioniq 5 N nämnvärt med vardagsanvändbarheten. Den rymliga kupén erbjuder generöst med benutrymme i baksätet, vilket gör den till en fullvärdig familjebil även på längre resor. Bagageutrymmet på 480 liter är tillräckligt för de flesta vardagsärenden och faktiskt större än i många andra elbilar i prestandasegmentet.

Hyundai Ioniq 5 N (Foto: Åsa Wallenrud)

Batteripaketet på 84 kWh ger en respektabel räckvidd på upp till 447 kilometer enligt WLTP-standarden, vilket minskar räckviddsångesten på längre turer. Och när det väl är dags att ladda kan Ioniq 5 N dra nytta av sin 800V-arkitektur och snabbladda från 10 till 80 procent på under 20 minuter vid en kompatibel laddstation. Detta gör den praktisk även för den som regelbundet kör längre sträckor.

Hyundai Ioniq 5 N Körglädje som sticker ut

Oavsett om du navigerar i tät stadstrafik, glider fram på motorvägen eller utmanar dig själv på kurviga landsvägar levererar Ioniq 5 N en körupplevelse som verkligen sticker ut från mängden. Styrningen är exakt och välbalanserad, och bilen svarar snabbt och förutsägbart på förarens input.

Hyundai Ioniq 5 N (Foto: Åsa Wallenrud)

På en avstängd bana kommer de otaliga inställningsmöjligheterna verkligen till sin rätt, där du kan finjustera allt från de simulerade motorljuden till den precisa kraftfördelningen mellan fram- och bakhjulen för att optimera bilens beteende efter din personliga körstil. Nu hade vi inte möjlighet till den typen av tester men det går att ana hur bilen beter sig.

De simulerade växlingarna och motorljuden, som kanske initialt verkade tveksamma, bidrar oväntat mycket till den totala körupplevelsen och ger en känsla av interaktion som sällan upplevs i moderna elbilar.

Hyundai Ioniq 5 N (Foto: Åsa Wallenrud)

Finns det några nackdelar med Ioniq 5 N?

Med all sin imponerande prestanda och avancerade teknik är Ioniq 5 N ingen lättviktare, vilket kan bli påtagligt vid riktigt inspirerad körning på gränsen. Fjädringen är medvetet åt det fastare hållet för att maximera väghållningen, vilket innebär att den inte är lika mjuk och komfortabel som den vanliga Ioniq 5 på dåligt underlag och över skarpa ojämnheter.

Vissa av de många förarassistanssystemen kan också upplevas som onödigt påträngande av vissa förare, även om de flesta inställningar kan justeras eller stängas av.

