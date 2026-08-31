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Motor

496 km/h – världens snabbaste produktionsbil

Yangwang U9 Xtreme snett framifrån.
Yangwang U9 Xtreme håller titeln som världens snabbaste produktionsbil: 496,22 km/h. Bild: Yangwang.

När Yangwang släppte U9 2023 var den blixtsnabb. För ungefär ett år sedan lyckades man addera nästan 200 km/h till toppfarten på en extremversion, och sedan dess är den snabbast i världen.

Det är skillnad på snabbt och snabbt.

Å ena sidan kan man tycka att det går snabbt när man dundrar fram på den motorväg i världen som har högst tillåtna hastighet: D3 i Tjeckien, där kan du ligga i 150 knyck utan att polisen så mycket som kastar en blick på dig.

Å andra sidan kan man tycka att det går ännu snabbare när man blir omkörd av en Yangwang U9 Xtreme i närmre 500 km/h. Även om den tjeckiska polisen skulle vilja, så hade de inte kommit i närheten av att komma ikapp.

Sedan ungefär ett år tillbaka anses modellen nämligen vara världens snabbaste produktionsbil. Yangwang, som ju är kinesiska BYD:s varumärke av klassen lyx-lyx, lanserade U9 i januari 2023.

På pappret satte man toppfarten till cirka 300 km/h, men ute på bana lyckade man trycka upp den hajfenade superbilen till cirka 375 km/h. Då handlade det om standardversionen som utrustats med fyra elmotorer på 240 kW vardera, vilket i runda slängar innebär strax under 1300 hästkrafter totalt.

Med vridmomentet på 1 680 Nm gör U9 0 till 100 km/h på bara 2,36 sekunder.

Det krävdes för 496 km/h

Rekordhållaren U9 Xtreme är, kanske inte helt oväntat, snäppet mer extrem.

De fyra elmotorerna ger tillsammans istället 2 978 hästkrafter och kan varva upp till 30 000 r/min, skriver Top Gear. För att bäst få ut effekten har Yangwang gått upp till ett 1 200-voltsystem som kan hantera upp till 1 000 ampere. Batteriet är en vidareutveckling av BYD:s så kallade Blade Battery, som är byggt för att kunna leverera stora mängder effekt under kort tid.

Kraften kan fördelas individuellt mellan de fyra hjulen mer än 100 gånger per sekund – viktigt när bilen ska hållas under kontroll i hastigheter nära 500 km/h.

Även fjädringen är av det mer avancerade slaget. Yangwangs aktiva DiSus-X-system kan justera varje hjul individuellt och används för att hålla karossen stabil under acceleration, inbromsning och kurvtagning.

De flåsar i nacken

Bara för att man är snabbast kan man inte slappna av. Flera tillverkare jagar efter den prestigefyllda titeln. Här är modellerna som ligger tätt bakom U9 Xtreme:

TillverkareModellToppfartÅr
YangwangU9 Xtreme496,22 km/h2025
BugattiChiron Super Sport 300+490,48 km/h2019
SSCTuatara474,8 km/h2022
BugattiW16 Mistral453,91 km/h2024
RimacNevera R431,45 km/h2025
Källa: Drive


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Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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