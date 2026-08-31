496 km/h – världens snabbaste produktionsbil

Å andra sidan kan man tycka att det går ännu snabbare när man blir omkörd av en Yangwang U9 Xtreme i närmre 500 km/h. Även om den tjeckiska polisen skulle vilja, så hade de inte kommit i närheten av att komma ikapp.

Sedan ungefär ett år tillbaka anses modellen nämligen vara världens snabbaste produktionsbil. Yangwang, som ju är kinesiska BYD:s varumärke av klassen lyx-lyx, lanserade U9 i januari 2023.

På pappret satte man toppfarten till cirka 300 km/h, men ute på bana lyckade man trycka upp den hajfenade superbilen till cirka 375 km/h. Då handlade det om standardversionen som utrustats med fyra elmotorer på 240 kW vardera, vilket i runda slängar innebär strax under 1300 hästkrafter totalt.

Med vridmomentet på 1 680 Nm gör U9 0 till 100 km/h på bara 2,36 sekunder.

Det krävdes för 496 km/h

Rekordhållaren U9 Xtreme är, kanske inte helt oväntat, snäppet mer extrem.

De fyra elmotorerna ger tillsammans istället 2 978 hästkrafter och kan varva upp till 30 000 r/min, skriver Top Gear. För att bäst få ut effekten har Yangwang gått upp till ett 1 200-voltsystem som kan hantera upp till 1 000 ampere. Batteriet är en vidareutveckling av BYD:s så kallade Blade Battery, som är byggt för att kunna leverera stora mängder effekt under kort tid.

Kraften kan fördelas individuellt mellan de fyra hjulen mer än 100 gånger per sekund – viktigt när bilen ska hållas under kontroll i hastigheter nära 500 km/h.

Även fjädringen är av det mer avancerade slaget. Yangwangs aktiva DiSus-X-system kan justera varje hjul individuellt och används för att hålla karossen stabil under acceleration, inbromsning och kurvtagning.