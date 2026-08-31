När Yangwang släppte U9 2023 var den blixtsnabb. För ungefär ett år sedan lyckades man addera nästan 200 km/h till toppfarten på en extremversion, och sedan dess är den snabbast i världen.
496 km/h – världens snabbaste produktionsbil
Det är skillnad på snabbt och snabbt.
Å ena sidan kan man tycka att det går snabbt när man dundrar fram på den motorväg i världen som har högst tillåtna hastighet: D3 i Tjeckien, där kan du ligga i 150 knyck utan att polisen så mycket som kastar en blick på dig.
Å andra sidan kan man tycka att det går ännu snabbare när man blir omkörd av en Yangwang U9 Xtreme i närmre 500 km/h. Även om den tjeckiska polisen skulle vilja, så hade de inte kommit i närheten av att komma ikapp.
Sedan ungefär ett år tillbaka anses modellen nämligen vara världens snabbaste produktionsbil. Yangwang, som ju är kinesiska BYD:s varumärke av klassen lyx-lyx, lanserade U9 i januari 2023.
På pappret satte man toppfarten till cirka 300 km/h, men ute på bana lyckade man trycka upp den hajfenade superbilen till cirka 375 km/h. Då handlade det om standardversionen som utrustats med fyra elmotorer på 240 kW vardera, vilket i runda slängar innebär strax under 1300 hästkrafter totalt.
Med vridmomentet på 1 680 Nm gör U9 0 till 100 km/h på bara 2,36 sekunder.
Det krävdes för 496 km/h
Rekordhållaren U9 Xtreme är, kanske inte helt oväntat, snäppet mer extrem.
De fyra elmotorerna ger tillsammans istället 2 978 hästkrafter och kan varva upp till 30 000 r/min, skriver Top Gear. För att bäst få ut effekten har Yangwang gått upp till ett 1 200-voltsystem som kan hantera upp till 1 000 ampere. Batteriet är en vidareutveckling av BYD:s så kallade Blade Battery, som är byggt för att kunna leverera stora mängder effekt under kort tid.
Kraften kan fördelas individuellt mellan de fyra hjulen mer än 100 gånger per sekund – viktigt när bilen ska hållas under kontroll i hastigheter nära 500 km/h.
Även fjädringen är av det mer avancerade slaget. Yangwangs aktiva DiSus-X-system kan justera varje hjul individuellt och används för att hålla karossen stabil under acceleration, inbromsning och kurvtagning.
De flåsar i nacken
Bara för att man är snabbast kan man inte slappna av. Flera tillverkare jagar efter den prestigefyllda titeln. Här är modellerna som ligger tätt bakom U9 Xtreme:
|Tillverkare
|Modell
|Toppfart
|År
|Yangwang
|U9 Xtreme
|496,22 km/h
|2025
|Bugatti
|Chiron Super Sport 300+
|490,48 km/h
|2019
|SSC
|Tuatara
|474,8 km/h
|2022
|Bugatti
|W16 Mistral
|453,91 km/h
|2024
|Rimac
|Nevera R
|431,45 km/h
|2025
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