Kan du ballongtricket? Husbilen blir vinterredo på ett kick

Med de höga bränslepriserna i Europa, och rapporter från tysk media om att mackar som får slut på bensin och diesel, är det inte omöjligt att andelen som håller sig hemma i vinter ökar markant.

Rejäl urstädning, underhållsladdning, tömning av grått respektive svart vatten står på Att göra-listan. Husbilsägare passar kanske även på att göra en mekanisk genomgång för att säkerställa att allt rullar på i god ordning när våren kommer igen. En och annan torrboll, eller annan typ av avfuktare, ställs på strategiska platser – och vissa, trots att det i campingkretsar är lite kontroversiellt, täcker taket med pressening.

Då tar vattensystemet skada

Gemensamt, och kanske viktigast, för båda typerna av campingfordon är att göra vattensystemen redo för minusgrader. Och då räcker det inte att bara tömma färskvattentanken. Det vatten som blir kvar i slangar, kranar och pumpar kan nämligen frysa och orsaka dyra skador.

Som tur är behöver tömningsjobbet inte ta särskilt lång tid. Med rätt utrustning går det att göra husbilens och husvagnens vattensystem vinterklart på bara några minuter. Och hos proffsen finns det ett oväntat objekt med på verktygslistan: En vanlig ballong.

Ballongen används, enligt ProMobil, för att på ett enkelt sätt få ut de sista vattenresterna ur slangar man inte kommer åt, på så sätt blir risken för spruckna slangar och rör mindre.