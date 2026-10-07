Dags att göra husbil eller husvagn redo för vintern? Här kikar vi på ett tips som veteranerna använder för att tömma vattensystemet ordentligt: Använd ballong.
Kan du ballongtricket? Husbilen blir vinterredo på ett kick
Den skara husbils- och husvagnsägare som inte rullar söderut över vintern står inför ett tidskrävande projekt under hösten. Innan snö och minusgrader står på farstun behöver både campingvagn och -bil preppas för vintern.
Med de höga bränslepriserna i Europa, och rapporter från tysk media om att mackar som får slut på bensin och diesel, är det inte omöjligt att andelen som håller sig hemma i vinter ökar markant.
Rejäl urstädning, underhållsladdning, tömning av grått respektive svart vatten står på Att göra-listan. Husbilsägare passar kanske även på att göra en mekanisk genomgång för att säkerställa att allt rullar på i god ordning när våren kommer igen. En och annan torrboll, eller annan typ av avfuktare, ställs på strategiska platser – och vissa, trots att det i campingkretsar är lite kontroversiellt, täcker taket med pressening.
Då tar vattensystemet skada
Gemensamt, och kanske viktigast, för båda typerna av campingfordon är att göra vattensystemen redo för minusgrader. Och då räcker det inte att bara tömma färskvattentanken. Det vatten som blir kvar i slangar, kranar och pumpar kan nämligen frysa och orsaka dyra skador.
Som tur är behöver tömningsjobbet inte ta särskilt lång tid. Med rätt utrustning går det att göra husbilens och husvagnens vattensystem vinterklart på bara några minuter. Och hos proffsen finns det ett oväntat objekt med på verktygslistan: En vanlig ballong.
Ballongen används, enligt ProMobil, för att på ett enkelt sätt få ut de sista vattenresterna ur slangar man inte kommer åt, på så sätt blir risken för spruckna slangar och rör mindre.
Så gör du
Steg ett för att tömma vattensystemet är att att stänga av vattenpumpen och öppna alla kranar. Ställ blandarna mellan varmt och kallt så att både varm- och kallvattensidan töms. Öppna sedan avtappningen på färskvattentanken och eventuell avtappningsventil på varmvattenberedaren.
Glöm inte duschen och toaletten. Duschslangen kan innehålla mer vatten än man tror, och toalettens spolsystem behöver också tömmas ordentligt, skriver Husbil och Husvagn.
Blås upp ballongen
Bara för att vattnet slutat rinna ur kranarna är du dock inte färdig. Vatten kan fortfarande gömma sig på svårtillgängliga ställen, nu krävs en rejäl urblåsning.
Genom att blåsa upp ballongen, knipa för så att luften inte kan i rymma och sedan placera den över kranens utlopp kan man tvinga ut det sista vattnet med ballongens lufttryck. För extra effekt kan man trycka ihop ballongen medan luften töms, då blir trycket högre.
Vissa menar att en kompressor kan också användas, men då gäller det att vara försiktig med trycket. Husbilens vattenledningar är inte gjorda för högt tryck.
Till sist bör vattenlås, filter och andra delar där vatten kan bli stående tömmas. Lämna gärna kranar och avtappningar öppna under vinterförvaringen.
Nu är vattenanläggningen redo för minusgrader.