Lyx som pool och havsutsikt har länge stått i fokus när svenskar letar bostad i södra Spanien. Nu är det dock en ny trend som gäller när vi letar efter långtidsboende i solen, snarare än enbart semesterbostäder.
Nya trenden i Spanien – lyx räcker inte längre när svenskar köper bostad
Det råder fortsatt hårt tryck när svenskar köper bostäder i Spanien visar nya siffror. Svenska medborgare köpte i genomsnitt sju bostäder om dagen under årets första halvår.
Samtidigt får vi öppna plånboken rejält, faktum är att svenskar får betala mest av alla när vi köper fastigheter i Spanien.
Svenskar flyttar till solen i Spanien
Att många svenskar vill byta ut regn och rusk mot fler soltimmar i Spanien råder det ingen tvekan om. Allt fler packar väskan, men numera är det en ny trend som syns, där vi inte enbart är ute efter magiska balkonger med havsutsikt längre.
Nu vill vi istället kunna använda bostaden under längre tid, där semesterboendet har blivit en del av vardagen, enligt Luxury Lifestyle Magazine.
Utvecklingen märks även bland svenska köpare, enligt mäklarföretaget Svensk Fastighetsförmedling.
”Vi ser tydligt att de svenskar som köper är kapitalstarka och av en yngre generation än tidigare, med möjlighet till distansarbete och fokus på livskvalitet”, säger Sara Scardia, region- och etableringsansvarig för Svensk Fastighetsförmedling i Spanien, i ett pressmeddelande.
Det syns ett stort intresse bland yngre barnfamiljer, visar de senaste siffrorna, medan äldre svenska bostadsägare väljer att sälja efter flera år i landet.
Många unga kan numera jobba på distans, där man med datorn kan sätta upp sitt kontor var som helst, och varför då inte välja ett land där soltimmarna avlöser varandra.
Det är särskilt Costa del Sol, där orter som Marbella, Estepona och Málaga fortsätter att attrahera internationella köpare, enligt Idealista.
Skandinaver toppar listan
Under 2025 och 2026 har det varit skandinaver, britter och tyskar som har lett den exklusiva bostadsligan i södra Spanien, enligt uppgifter från mäklarföretaget Engel & Völkers.
När vi nu vill bo i södra Spanien året om behöver vi dock en hel del nya tjänster, där närhet till skolor, sjukvård, restauranger och annan service är minst lika viktiga som havsutsikten och swimmingpoolen.
Nya regler för uthyrning
För den som tänker hyra ut ett rum eller hela bostaden finns samtidigt nya regler att ta hänsyn till, sedan de spanska myndigheterna har skärpt reglerna för korttidsuthyrning.
Beroende på var bostaden ligger kan du som ägare behöva både regional turistlicens och ett nationellt registreringsnummer för uthyrning via digitala plattformar.
Det är därmed viktigt att ta reda på vilka uthyrningsmöjligheter som faktiskt finns innan köpet genomförs.
Läs även:
Nu flyttar barnfamiljerna till Spanien. Dagens PS
Pristappet för svenskarnas bostäder i Spanien – 8 procent efter översvämningar. Dagens PS