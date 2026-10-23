Nya trenden i Spanien – lyx räcker inte längre när svenskar köper bostad

Samtidigt får vi öppna plånboken rejält, faktum är att svenskar får betala mest av alla när vi köper fastigheter i Spanien.

Svenskar betalar mest på den spanska bostadsmarknaden (Foto: Unsplash)

Svenskar flyttar till solen i Spanien

Att många svenskar vill byta ut regn och rusk mot fler soltimmar i Spanien råder det ingen tvekan om. Allt fler packar väskan, men numera är det en ny trend som syns, där vi inte enbart är ute efter magiska balkonger med havsutsikt längre.

Nu vill vi istället kunna använda bostaden under längre tid, där semesterboendet har blivit en del av vardagen, enligt Luxury Lifestyle Magazine.

Utvecklingen märks även bland svenska köpare, enligt mäklarföretaget Svensk Fastighetsförmedling.

”Vi ser tydligt att de svenskar som köper är kapitalstarka och av en yngre generation än tidigare, med möjlighet till distansarbete och fokus på livskvalitet”, säger Sara Scardia, region- och etableringsansvarig för Svensk Fastighetsförmedling i Spanien, i ett pressmeddelande.

Det syns ett stort intresse bland yngre barnfamiljer, visar de senaste siffrorna, medan äldre svenska bostadsägare väljer att sälja efter flera år i landet.

Många unga kan numera jobba på distans, där man med datorn kan sätta upp sitt kontor var som helst, och varför då inte välja ett land där soltimmarna avlöser varandra.

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Det är särskilt Costa del Sol, där orter som Marbella, Estepona och Málaga fortsätter att attrahera internationella köpare, enligt Idealista.