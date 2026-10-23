Kriget i Mellanöstern har lett till att oljepriset har skjutit i höjden. När många europeiska länder, som Sverige, satsar på elbilar leder det till sparandet av miljarder visar en ny analays.
Elbilar sparar miljarder för Europa – Sverige bland vinnarna
Vi vill ha fler elbilar, oavsett kritiken som har dykt upp på sina håll.
Statistiken talar sitt tydliga språk där EU:s elbilsomställning går som tåget. Under september månad noterades en ökning av nyregistrerade elbilar på 70 procent jämfört med samma period året innan.
Det är framför allt Tyskland och Frankrike som har drivit den starka efterfrågan på sistone och i Norge fortsätter elbilar att dominera marknaden.
Elbilar minskar sårbarheten för svängningar
Samtidigt står det enligt en ny analys från tankesmedjan Ember klart att Europa sparar stora summor på sin elbilsboom när länderna därmed inte behöver importera lika mycket olja längre, där priset genom kriget i Mellanöstern som bekant har gått upp rejält.
”Varje elbil på vägarna minskar sårbarheten för svängningar på oljemarknaden”, säger Euan Graham, energianalytiker på Ember.
Han klargör vidare:
”För länder som är beroende av oljeimport är elbilar det kraftfullaste verktyget för att minska efterfrågan på olja.”
Sverige minskar oljeförbrukningen
Enligt Euronews har Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien tillsammans undvikit oljeförbrukning motsvarande nästan två miljarder euro under perioden mars–augusti i år.
Det handlar alltså om det uppskattade värdet på runt 22 miljarder kronor för oljan som inte har förbrukats tack vare den nya flottan av elbilar som nu rullar på de europeiska vägarna. Och det gäller enbart för ett halvår.
Siffrorna visar en ny utveckling för Europa som kan minska sitt oljeberoende framöver.
Allt fler elbilar i Sverige
Även i Sverige har elbilsboomen tagit fart.
Under september ökade antalet nyregistrerade elbilar med hela 46 procent jämfört med samma månad i fjol. Nästan varannan nyregistrerad personbil var helt eldriven, enligt Trafikanalys.
Under januari–september ökade elbilsregistreringarna med 26 procent jämfört med motsvarande period 2025. Elbilarnas marknadsandel steg vidare från drygt 35 till 43 procent, enligt Mobility Sweden.
Elbilsboomen får dock fortsatt kritik för att arbetet med hur batterierna tillverkas och vilken el som används vid laddningen fortsatt till stor del inte är miljövänlig. Därför kan man inte uppge att elbilar alltid är hållbara.
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