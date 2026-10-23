Elbilar sparar miljarder för Europa – Sverige bland vinnarna

Sverige minskar oljeförbrukningen

Enligt Euronews har Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien tillsammans undvikit oljeförbrukning motsvarande nästan två miljarder euro under perioden mars–augusti i år.

Det handlar alltså om det uppskattade värdet på runt 22 miljarder kronor för oljan som inte har förbrukats tack vare den nya flottan av elbilar som nu rullar på de europeiska vägarna. Och det gäller enbart för ett halvår.

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Siffrorna visar en ny utveckling för Europa som kan minska sitt oljeberoende framöver.

Allt fler elbilar i Sverige

Även i Sverige har elbilsboomen tagit fart.

Under september ökade antalet nyregistrerade elbilar med hela 46 procent jämfört med samma månad i fjol. Nästan varannan nyregistrerad personbil var helt eldriven, enligt Trafikanalys.

Under januari–september ökade elbilsregistreringarna med 26 procent jämfört med motsvarande period 2025. Elbilarnas marknadsandel steg vidare från drygt 35 till 43 procent, enligt Mobility Sweden.

Elbilsboomen får dock fortsatt kritik för att arbetet med hur batterierna tillverkas och vilken el som används vid laddningen fortsatt till stor del inte är miljövänlig. Därför kan man inte uppge att elbilar alltid är hållbara.

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