Drömåket: Rockstjärnans Ferrari F50 till salu

Håller värdet uppe

Så småningom “tröttnade” Rod Stewart dock på bilen och sålde den.

I dag har den gått nästan 11 000 mil och har hunnit med sex ägare efter Stewart. Det tycks dock inte ha satt några större spår på andrahandsvärdet, när den nu ligger ute på auktion hos Collecting Cars, rapporterar Robb Report.

Landar på 38 miljoner?

Det ledande budet ligger just nu på motsvarande drygt 32 miljoner kronor, man räknar dock iskallt med att auktionen, som avslutas den 11 november, slutar på motsvarande 38 miljoner kronor.

Någon kommentar från Rod Stewart?

Nope.

Men den hade väl, utifrån låtlistan, hamnat någonstans mellan ”I don´t want to talk about it” och ”Some guys have all the luck”.

