Den stora frågan: Ska du slå av start/stopp-funktionen?

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Påverkas motorns livslängd?

Många oroar sig för att det ständiga startandet och stoppandet ska slita ut motorn snabbare. Enligt experter kan en bil utan start/stopp-funktion gå igenom cirka 50 000 startcykler under sin livstid. Med den nya funktionen kan det antalet öka till så mycket som 500 000 cykler.

ANNONS

Detta ställer högre krav på motorns delar. Det största slitaget sker precis i ögonblicket då motorn startar igen, innan oljan hunnit bygga upp en skyddande film. För att motverka detta har biltillverkare vidtagit flera åtgärder.

Till exempel aktiveras systemet bara när motorn är varm. Man har också utvecklat nya lagermaterial med självsmörjande egenskaper som minskar friktionen, och nya motoroljor som skyddar bättre.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Bättre oljor hjälper till

Moderna motoroljor spelar en stor roll för att minska slitage. Enligt Martyn Mann, från Millers Oils, har oljetillverkare skapat oljor med tillsatser som kan minska friktionen i motorn med upp till 50 procent, säger han till Autocar.

Vissa oljor innehåller till och med nanopartiklar som fungerar som små kullager för att skydda motorn under högt tryck. Den här typen av oljor är än så länge vanligast i racingvärlden, men visar på hur tekniken utvecklas för att skydda motorn från det extra slitage som start/stopp-systemet kan medföra.

Även om teorin säger att risken för slitage är minimal med den nya tekniken, är den fortfarande relativt ny. Bara tiden kommer att visa om alla biltillverkare har hittat den perfekta lösningen.

ANNONS

Sparar du verkligen bränsle?

Många undrar om start/stopp-systemet verkligen gör att du sparar bränsle.

Svaret är ja, särskilt om du kör mycket i stadstrafik med många stopp. Enligt studier kan bränslebesparingen ligga på mellan 7 och 26 procent, beroende på hur du kör. Ju mer tid du står stilla, desto mer bränsle sparar du.

Det är dock bra att veta att systemet inte alltid fungerar. Det kan vara avstängt om motorn är kall, om batteriet har låg laddning eller om du använder luftkonditioneringen.

Nackdelar och underhåll

En av de största nackdelarna är att systemet ställer högre krav på bilens batteri. Du behöver inte byta batteri oftare, men du måste se till att det är rätt typ. Mindre bilar kräver oftast ett speciellt EFB-batteri, medan större fordon behöver ett AGM-batteri.

Om du använder ett vanligt bilbatteri kan det gå sönder snabbt.

Vissa förare stänger av funktionen eftersom de tror att den sliter ut motorn, men det är fel. Bilarna är byggda för att klara av det. Andra tycker att det är irriterande med den lilla fördröjningen när motorn startar igen.

ANNONS

Missa inte:

Gick på 70 lägenhetsvisningar: Här är lärdomen. News 55

Små kärnkraftsreaktorer löser inte elpriserna: “Ingen kioskvältare”. E55

Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss. Realtid