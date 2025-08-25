Bilens start/stopp-funktion sparar bränsle och minskar utsläpp. Vad händer med motorn av all avancerad teknik?
Den stora frågan: Ska du slå av start/stopp-funktionen?
Den moderna tekniken är utformad för att spara bränsle och minska utsläpp, men vad har funktionen för långsiktig påverkan på motorns livslängd?
Så funkar tekniken
Start/stopp-system, som ibland kallas auto start/stopp, finns i de flesta nya bilar, från små till stora. Tekniken gör att motorn stängs av automatiskt när du står stilla, till exempel vid ett rödljus eller i en bilkö. När du ska köra igen, startar motorn nästan omedelbart.
Huvudsyftet är att dra ner på utsläpp och bränsleförbrukning.
Det finns olika versioner av systemet, men de gör i princip samma sak. I hybridbilar kan motorn till och med stängas av när du rullar långsamt eller kör i nedförsbackar. Systemet är oftast påslaget från start, men du kan stänga av det med en knapp.
En av de största utmaningarna för biltillverkarna har varit att få systemet att fungera smidigt när trafiken plötsligt börjar röra på sig igen. För att lösa det har man utvecklat smartare startmotorer som kan starta motorn snabbt och mjukt, vilket minskar slitaget.
Påverkas motorns livslängd?
Många oroar sig för att det ständiga startandet och stoppandet ska slita ut motorn snabbare. Enligt experter kan en bil utan start/stopp-funktion gå igenom cirka 50 000 startcykler under sin livstid. Med den nya funktionen kan det antalet öka till så mycket som 500 000 cykler.
Detta ställer högre krav på motorns delar. Det största slitaget sker precis i ögonblicket då motorn startar igen, innan oljan hunnit bygga upp en skyddande film. För att motverka detta har biltillverkare vidtagit flera åtgärder.
Till exempel aktiveras systemet bara när motorn är varm. Man har också utvecklat nya lagermaterial med självsmörjande egenskaper som minskar friktionen, och nya motoroljor som skyddar bättre.
Bättre oljor hjälper till
Moderna motoroljor spelar en stor roll för att minska slitage. Enligt Martyn Mann, från Millers Oils, har oljetillverkare skapat oljor med tillsatser som kan minska friktionen i motorn med upp till 50 procent, säger han till Autocar.
Vissa oljor innehåller till och med nanopartiklar som fungerar som små kullager för att skydda motorn under högt tryck. Den här typen av oljor är än så länge vanligast i racingvärlden, men visar på hur tekniken utvecklas för att skydda motorn från det extra slitage som start/stopp-systemet kan medföra.
Även om teorin säger att risken för slitage är minimal med den nya tekniken, är den fortfarande relativt ny. Bara tiden kommer att visa om alla biltillverkare har hittat den perfekta lösningen.
Sparar du verkligen bränsle?
Många undrar om start/stopp-systemet verkligen gör att du sparar bränsle.
Svaret är ja, särskilt om du kör mycket i stadstrafik med många stopp. Enligt studier kan bränslebesparingen ligga på mellan 7 och 26 procent, beroende på hur du kör. Ju mer tid du står stilla, desto mer bränsle sparar du.
Det är dock bra att veta att systemet inte alltid fungerar. Det kan vara avstängt om motorn är kall, om batteriet har låg laddning eller om du använder luftkonditioneringen.
Nackdelar och underhåll
En av de största nackdelarna är att systemet ställer högre krav på bilens batteri. Du behöver inte byta batteri oftare, men du måste se till att det är rätt typ. Mindre bilar kräver oftast ett speciellt EFB-batteri, medan större fordon behöver ett AGM-batteri.
Om du använder ett vanligt bilbatteri kan det gå sönder snabbt.
Vissa förare stänger av funktionen eftersom de tror att den sliter ut motorn, men det är fel. Bilarna är byggda för att klara av det. Andra tycker att det är irriterande med den lilla fördröjningen när motorn startar igen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Den stora frågan: Ska du slå av start/stopp-funktionen?
