Att köpa en ny bil har länge varit en process som krävt ett besök hos en bilhandlare. Men nu utmanas den traditionella modellen.
Revolution: Dörr-till-dörr-leverans av elbil direkt från Kina
Ett kinesiskt e-handelsföretag lanserar en ny tjänst som gör det möjligt att beställa en väglegal elbil online och få den hemlevererad, direkt från Kina.
Denna utveckling kan förändra hur vi ser på bilköp och öppnar upp för en helt ny marknad av fordon.
En ny era för bilshopping online
Tänk dig att kunna beställa din nästa bil med några få klick på datorn, precis som du beställer andra varor på nätet. Tack vare en ny tjänst från företaget China EV Marketplace är detta nu verklighet för europeiska kunder.
Företaget har nyligen lanserat en tjänst som innebär att du kan köpa en väglegal elbil eller laddhybrid direkt från Kina och få den levererad hela vägen hem till din dörr.
Jakub Gersl, som är operativ chef på China EV Marketplace, säger att den nya tjänsten ‘tar bort de traditionella krångligheterna och huvudvärken som förknippas med internationell bilimport’.
Tidigare var kunderna tvungna att själva sköta tullprocessen och hämta ut bilen i hamnen, vilket var en komplicerad och tidskrävande process.
Framgångssaga trots tullar
China EV Marketplace beskriver sig själva som den största e-handelsbutiken för kinesiska elfordon som säljer till kunder över hela världen. Under de första sex månaderna i år sålde de 7 000 fordon, vilket var en ökning med 66 procent jämfört med samma period förra året.
Denna ökning drevs främst av försäljningen av laddhybrider, som till skillnad från helt eldrivna fordon inte omfattas av den extra EU-tullen på upp till 35 procent.
Intressant nog har en populär typ av elbil i Kina, Extended-Range Electric Vehicles (EREV), påverkats negativt av tullarna. EREV:s klassas som helt eldrivna fordon eftersom de i grunden är en elbil där förbränningsmotorn bara fungerar som en generator för batteriet.
Kinas bilmärken tar för sig i Europa
Samtidigt som den nya tjänsten gör det enklare att beställa en bil från Kina, visar siffror från Jato Dynamics att de kinesiska bilmärkena redan skördar stora framgångar i Europa. I maj mer än dubblade de sin marknadsandel, från 2,9 procent 2024 till 5,9 procent.
Totalt registrerades 65 808 fordon från kinesiska tillverkare under månaden.
Felipe Munoz, en global analytiker på Jato Dynamics, menar att de kinesiska märkenas framgång delvis beror på att de satsar på att erbjuda olika drivlinor, som laddhybrider och fullhybrider.
Bland de kinesiska märkena utmärker sig MG och BYD. MG ökade sin försäljning med 30 procent i maj, medan BYD hade en imponerande ökning på 397 procent.
Andra märken som Jaecoo och Omoda lyckades sälja fler fordon än välkända tillverkare som Honda respektive Mitsubishi. Denna snabba tillväxt visar att kinesiska biltillverkare är en kraft att räkna med på den europeiska marknaden.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
