Revolution: Dörr-till-dörr-leverans av elbil direkt från Kina

Ett kinesiskt e-handelsföretag lanserar en ny tjänst som gör det möjligt att beställa en väglegal elbil online och få den hemlevererad, direkt från Kina.

Denna utveckling kan förändra hur vi ser på bilköp och öppnar upp för en helt ny marknad av fordon.

En ny era för bilshopping online

Tänk dig att kunna beställa din nästa bil med några få klick på datorn, precis som du beställer andra varor på nätet. Tack vare en ny tjänst från företaget China EV Marketplace är detta nu verklighet för europeiska kunder.

Företaget har nyligen lanserat en tjänst som innebär att du kan köpa en väglegal elbil eller laddhybrid direkt från Kina och få den levererad hela vägen hem till din dörr.

Det är bara att klicka hem en bil så sköter de allt med frakt och tullar. (Foto: China EV Marketplace)

Jakub Gersl, som är operativ chef på China EV Marketplace, säger att den nya tjänsten ‘tar bort de traditionella krångligheterna och huvudvärken som förknippas med internationell bilimport’.

Tidigare var kunderna tvungna att själva sköta tullprocessen och hämta ut bilen i hamnen, vilket var en komplicerad och tidskrävande process.