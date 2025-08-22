Dagens PS
Revolution: Dörr-till-dörr-leverans av elbil direkt från Kina

Nu kan du beställa en bil från Kina och få den levererad hem till dörren. (Foto: Canva och Xiaomi)
Nu kan du beställa en bil från Kina och få den levererad hem till dörren. (Foto: Canva och Xiaomi)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Att köpa en ny bil har länge varit en process som krävt ett besök hos en bilhandlare. Men nu utmanas den traditionella modellen.

Ett kinesiskt e-handelsföretag lanserar en ny tjänst som gör det möjligt att beställa en väglegal elbil online och få den hemlevererad, direkt från Kina.

Denna utveckling kan förändra hur vi ser på bilköp och öppnar upp för en helt ny marknad av fordon.

En ny era för bilshopping online

Tänk dig att kunna beställa din nästa bil med några få klick på datorn, precis som du beställer andra varor på nätet. Tack vare en ny tjänst från företaget China EV Marketplace är detta nu verklighet för europeiska kunder.

Företaget har nyligen lanserat en tjänst som innebär att du kan köpa en väglegal elbil eller laddhybrid direkt från Kina och få den levererad hela vägen hem till din dörr.

Det är bara att klicka hem en bil så sköter de allt med frakt och tullar. (Foto: China EV Marketplace)
Det är bara att klicka hem en bil så sköter de allt med frakt och tullar. (Foto: China EV Marketplace)

Jakub Gersl, som är operativ chef på China EV Marketplace, säger att den nya tjänsten ‘tar bort de traditionella krångligheterna och huvudvärken som förknippas med internationell bilimport’.

Tidigare var kunderna tvungna att själva sköta tullprocessen och hämta ut bilen i hamnen, vilket var en komplicerad och tidskrävande process.

Framgångssaga trots tullar

China EV Marketplace beskriver sig själva som den största e-handelsbutiken för kinesiska elfordon som säljer till kunder över hela världen. Under de första sex månaderna i år sålde de 7 000 fordon, vilket var en ökning med 66 procent jämfört med samma period förra året.

Denna ökning drevs främst av försäljningen av laddhybrider, som till skillnad från helt eldrivna fordon inte omfattas av den extra EU-tullen på upp till 35 procent.

Intressant nog har en populär typ av elbil i Kina, Extended-Range Electric Vehicles (EREV), påverkats negativt av tullarna. EREV:s klassas som helt eldrivna fordon eftersom de i grunden är en elbil där förbränningsmotorn bara fungerar som en generator för batteriet.

Köpa begagnad bil: Allt du måste veta för att lyckas

Har du drömt om att köpa en ny begagnad bil men känner dig osäker på processen? Undvik de vanligaste fallgroparna med vår guide som tar dig steg för steg

Kinas bilmärken tar för sig i Europa

Samtidigt som den nya tjänsten gör det enklare att beställa en bil från Kina, visar siffror från Jato Dynamics att de kinesiska bilmärkena redan skördar stora framgångar i Europa. I maj mer än dubblade de sin marknadsandel, från 2,9 procent 2024 till 5,9 procent.

Totalt registrerades 65 808 fordon från kinesiska tillverkare under månaden.

Felipe Munoz, en global analytiker på Jato Dynamics, menar att de kinesiska märkenas framgång delvis beror på att de satsar på att erbjuda olika drivlinor, som laddhybrider och fullhybrider.

Bland de kinesiska märkena utmärker sig MG och BYD. MG ökade sin försäljning med 30 procent i maj, medan BYD hade en imponerande ökning på 397 procent.

Andra märken som Jaecoo och Omoda lyckades sälja fler fordon än välkända tillverkare som Honda respektive Mitsubishi. Denna snabba tillväxt visar att kinesiska biltillverkare är en kraft att räkna med på den europeiska marknaden.

Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre

En europeisk forskningssatsning har tagit fram en banbrytande batteriteknik som kan avgöra framtiden för elbilar. Med nya, miljövänliga material och samma

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

