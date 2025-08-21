Experterna rasar mot regeringens miljardfiasko

Trots stora förhoppningar och en budget på en halv miljard kronor har den svenska skrotningspremien för gamla bilar blivit en rejäl missräkning.

Syftet var att uppmuntra bilägare att byta ut sina äldre, mer förorenande fordon mot nya elbilar. Men efter ett år har resultatet varit det motsatta, med rekordfå skrotade bilar i Sverige, något vi på Dagens PS nyligen rapporterade om.

Enligt Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund har regeringen “misslyckats” med genomförandet. För att få ta del av premien måste man nämligen byta till en elbil. Branschorganisationen menar att detta krav är den främsta anledningen till det uteblivna intresset.

Det duger inte. Om svensken ska skrota sin gamla trotjänare krävs det mer.

De föreslår i stället en allmän skrotningspremie som inte är kopplad till köp av en elbil. Detta skulle enligt dem gynna både reservdelsmarknaden och miljön på ett mer effektivt sätt.

Premie på 25 000 kronor var inte nog

Till en början var premien endast 10 000 kronor, något som ansågs vara alldeles för lågt. En undersökning från Kvdbil och Kantar Sifo visade att nästan var tredje person, 27 procent, tyckte att premien borde vara 50 000 kronor eller mer.

I Dagens PS har vi tidigare rapporterat om motorjournalisten Åsa Wallenruds bedömning att 10 000 kronor “knappt räcker till en tiondel av vinterdäcken” för en ny elbil.

I våras gjorde regeringen ett försök att rädda satsningen genom att höja premien till 25 000 kronor. Antalet ansökningar fyrdubblades under sommaren, men trots detta betalades bara cirka 25 miljoner kronor ut mellan augusti 2024 och augusti 2025.

Detta är långt ifrån den budgeterade halva miljarden.