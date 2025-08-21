Regeringens storsatsning på skrotningspremien för äldre bilar har mött stor besvikelse. Trots höjda belopp och förenklade regler har stödet lockat rekordfå bilägare och fått hård kritik från branschen.
Experterna rasar mot regeringens miljardfiasko
Trots stora förhoppningar och en budget på en halv miljard kronor har den svenska skrotningspremien för gamla bilar blivit en rejäl missräkning.
Syftet var att uppmuntra bilägare att byta ut sina äldre, mer förorenande fordon mot nya elbilar. Men efter ett år har resultatet varit det motsatta, med rekordfå skrotade bilar i Sverige, något vi på Dagens PS nyligen rapporterade om.
Enligt Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund har regeringen “misslyckats” med genomförandet. För att få ta del av premien måste man nämligen byta till en elbil. Branschorganisationen menar att detta krav är den främsta anledningen till det uteblivna intresset.
De föreslår i stället en allmän skrotningspremie som inte är kopplad till köp av en elbil. Detta skulle enligt dem gynna både reservdelsmarknaden och miljön på ett mer effektivt sätt.
Premie på 25 000 kronor var inte nog
Till en början var premien endast 10 000 kronor, något som ansågs vara alldeles för lågt. En undersökning från Kvdbil och Kantar Sifo visade att nästan var tredje person, 27 procent, tyckte att premien borde vara 50 000 kronor eller mer.
I Dagens PS har vi tidigare rapporterat om motorjournalisten Åsa Wallenruds bedömning att 10 000 kronor “knappt räcker till en tiondel av vinterdäcken” för en ny elbil.
Därför får skrotningspremie ingen effekt – lockar nästan ingen
Regeringens storsatsning på en skrotningspremie för bensin- och dieselbilar har inte fått det genomslag som förväntades. Trots att 500 miljoner kronor
I våras gjorde regeringen ett försök att rädda satsningen genom att höja premien till 25 000 kronor. Antalet ansökningar fyrdubblades under sommaren, men trots detta betalades bara cirka 25 miljoner kronor ut mellan augusti 2024 och augusti 2025.
Detta är långt ifrån den budgeterade halva miljarden.
Nu händer det: Så får du 25 000 för att byta till elbil
Din chans är här. Nu får du 25 000 kronor för att byta till elbil. Enklare regler gör det lättare att ta del av bonusen idag. Regeringens tidigare
Regeringen är nöjd, men branschen vill se mer
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har uttryckt att hon är “inte nöjd” med utfallet men att hon anser att det går “i rätt riktning”. Hon betonar att regeringens fokus är att byta till en renare bil som är bättre för klimat och miljön, säger hon till TV4.
Samtidigt har branschen, som 2030-sekretariatet, föreslagit en rad åtgärder för att få igång omställningen på allvar. Bland annat vill de att premien ska inkludera fler hållbara alternativ som biogasbilar och konverteringar till el, samt att även juridiska personer som småföretag och kommuner ska kunna ansöka om stödet.
De föreslår också att premien bör gälla längre och att Boverket, som hanterar ansökningarna, får mer resurser för att informera allmänheten.
Enligt oss på Dagens PS är det tydligt att den nuvarande skrotningspremien, även med den högre summan, inte har varit tillräckligt lockande för att övertyga svenskar att byta till elbil.
Kostnaden för en ny elbil är fortfarande mycket hög, och en premie på 25 000 kronor gör bara en liten skillnad för de flesta bilägare. Många äldre, fungerande bilar är dessutom värda mer än premien på andrahandsmarknaden.
Köpa begagnad bil: Allt du måste veta för att lyckas
Har du drömt om att köpa en ny begagnad bil men känner dig osäker på processen? Undvik de vanligaste fallgroparna med vår guide som tar dig steg för steg
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
