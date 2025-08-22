Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Fyndläge – Tesla lockar med nollränta och inbytesbonus

Tesla Model Y (Foto: Tesla)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Att skaffa en ny bil kan vara en dyr historia, men nu kan det bli betydligt enklare för fler svenskar. Nya incitament från en av marknadens ledande aktörer inom elbilar, Tesla, gör det mer överkomligt att köpa en Model 3 eller Model Y.

Genom generösa inbytesbonusar, nollränta på lån och lägre driftskostnader, kan tusentals kronor sparas varje månad jämfört med konventionella fordon. Detta gör att en ny elbil kan bli ett attraktivt alternativ till begagnade bilar, med bättre säkerhet och teknik.

Här är detaljerna som kan spara dig pengar

För att göra övergången till elbil mer lockande, erbjuder Tesla en inbytesbonus på 40 000 kronor när du byter in din gamla bil, oavsett märke. Det sänker direkt priset på din nya Tesla.

Tesla Model Y. (Foto: Tesla)
Dessutom erbjuds privatpersoner en rörlig ränta på 0 procent vid köp av en ny Model 3, förutsatt att du har en bil att byta in. För företag finns förmånliga leasingalternativ.

Model 3 erbjuds till privatpersoner från 2 744 kronor per månad med inbyte, och företagsleasing finns från 2 393 kronor per månad.

För den större Model Y Long Range, som är Europas mest sålda elbil, startar månadskostnaden för privatpersoner från 3 762 kronor med inbyte.

Företagsleasing för Model Y börjar från 3 207 kronor per månad. Dessa siffror är beräknade med de nya incitamenten.

Tesla Model 3 (Foto: Tesla)
Sänkta kostnader i vardagen

Utöver de sänkta inköpskostnaderna, kan ägare av en Model Y spara cirka 950 kronor i månaden på bränsle om de kör 1000 mil per år. Det motsvarar en årlig besparing på 11 400 kronor.

För Model 3 är den potentiella besparingen runt 800 kronor per månad, vilket blir 9 600 kronor per år.

De rekommenderade servicekostnaderna är dessutom låga och service är inte tvingande för att garantierna ska gälla, vilket bidrar till en lägre total ägandekostnad.

En annan stor fördel för befintliga Tesla-ägare är att de kan föra över sin fulla självkörningsfunktion (FSD), värd 77 700 kronor, till en ny bil utan extra kostnad vid inbyte. Detta gör det extra fördelaktigt att uppgradera för de som redan äger en Tesla med denna funktion.

Framtidens bilägarfördelar

En ny bil kan vara en stor investering, men med rätt information kan den också vara ett smart ekonomiskt val. För svenska bilköpare som överväger en elbil, kan en ny Tesla Model 3 eller Model Y vara ett alternativ värt att utforska, särskilt med tanke på de senaste incitamenten och potentiella besparingarna.

Dessa modeller, som redan har blivit populära i Sverige, erbjuder flera fördelar som kan göra dem till ett mer ekonomiskt hållbart val jämfört med en äldre, begagnad bil.

Vägval för bilköparen

Det är viktigt för konsumenter att noggrant jämföra totala ägandekostnader, som inkluderar allt från inköp och finansiering till bränsle och underhåll.

Genom att undersöka de nya incitamenten och potentialen för lägre driftskostnader, kan en ny elbil vara ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ för den som planerar att byta bil.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

