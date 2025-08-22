Fyndläge – Tesla lockar med nollränta och inbytesbonus

Genom generösa inbytesbonusar, nollränta på lån och lägre driftskostnader, kan tusentals kronor sparas varje månad jämfört med konventionella fordon. Detta gör att en ny elbil kan bli ett attraktivt alternativ till begagnade bilar, med bättre säkerhet och teknik.

Här är detaljerna som kan spara dig pengar

För att göra övergången till elbil mer lockande, erbjuder Tesla en inbytesbonus på 40 000 kronor när du byter in din gamla bil, oavsett märke. Det sänker direkt priset på din nya Tesla.

Tesla Model Y. (Foto: Tesla)

Dessutom erbjuds privatpersoner en rörlig ränta på 0 procent vid köp av en ny Model 3, förutsatt att du har en bil att byta in. För företag finns förmånliga leasingalternativ.

Model 3 erbjuds till privatpersoner från 2 744 kronor per månad med inbyte, och företagsleasing finns från 2 393 kronor per månad.

För den större Model Y Long Range, som är Europas mest sålda elbil, startar månadskostnaden för privatpersoner från 3 762 kronor med inbyte.

Företagsleasing för Model Y börjar från 3 207 kronor per månad. Dessa siffror är beräknade med de nya incitamenten.

Tesla Model 3 (Foto: Tesla)