Därför blir Ferraris nya elbil en nästan omöjlig dröm för de rika

Det finns inga bilder på själva bilen än så håll tillgodo med detta. (Foto: Ferrari)
Det finns inga bilder på själva bilen än så håll tillgodo med detta. (Foto: Ferrari)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Det är den mest slimmade och kraftfulla elbilen på jorden, men även bland de som har råd kommer ytterst få att få möjligheten att köpa den.

Det är en strategi som ska bevara mystiken kring det klassiska märket.

Ferraris hemliga drag i elracet

När den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari aviserade sitt första helt eldrivna fordon, kodnamnet Elettrica, i början av oktober 2025, väcktes frågan: vad kan ett företag som prioriterar fart och elegant design framför bränsleeffektivitet tillföra den konkurrensutsatta elbilsmarknaden?

Svaret är kompromisslös excellens, men i mycket begränsad upplaga, skriver bland annat Fortune.

Ferrari har hittills endast visat upp bilder på de interna komponenterna inför lanseringen under våren 2026.

Bilen, som sägs vara en fyrhjulsdriven fyrsitsig modell, kommer att accelerera från 0 till 100 kilometer i timmen på endast 2,5 sekunder och ha en räckvidd på över 530 kilometer per laddning. Batteriet på 122 kWh säkerställer dessutom snabb uppladdning på så lite som åtta minuter.

Därför är denna Ferrari helt unik i världen

Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste
Prislappen och bristen på bilar

Ferrari har inte avslöjat hur många Elettrica-bilar de kommer att tillverka, men det står klart att produktionen kommer att vara ytterst begränsad.

Företagets strategi bygger på att bibehålla en mycket snäv tillgång för att förstärka den mystik och exklusivitet som omger märket.

Ferrari säljer totalt omkring 14 000 bilar per år, jämfört med exempelvis General Motors som säljer 6,2 miljoner.

Denna extrema brist skapar en intensiv “fear of missing out” (fomo) bland mycket rika bilentusiaster, vilket möjliggör för Ferrari att ta ut priser som motsvarar 2,7 miljoner svenska kronor för en av deras instegsmodeller.

För en hyperbil som F80 kan priset ligga på närmare 32 miljoner svenska kronor. Kunderna måste också acceptera långa väntelistor, liknande de för en exklusiv Birkin-väska från Hermès.

Giorgio Armani: Sålde en Beetle – byggde ett imperium

Modemogulen Giorgio Armanis liv var fyllt av ikoniska skapelser, men en mindre känd del av hans historia handlar om hans djupa och utvecklande relation

Visionen om att vara ledande

Benedetto Vigna, vd för Ferrari sedan 2021, ber inte om ursäkt för den extremt begränsade produktionen. Han betonar att fokus ligger på innovation, kundservice och varumärkets prestige.

“Om kunden är nöjd, är investeraren nöjd. Det omvända är inte alltid sant”, säger Vd:n.

Vignas intåg från teknikvärlden har bidragit till en ökad innovationstakt. Företaget pekade på 201 patent förra året, jämfört med 26 under 2019. Vigna, som har en bakgrund inom fysik, ser Ferrari som ett lyxvarumärke som råkar tillverka bilar.

“Jag har aldrig använt teknik för teknikens skull, utan alltid för hur tekniken påverkar de känslor som genereras hos människor”, säger han.

Bromsade elbilsprognoser

Trots satsningen på Elettrica har elbilsmarknaden svalnat generellt, och även Ferrari har reviderat sina framtidsplaner.

Vid sin investerardag i oktober 2025 meddelade Ferrari att de nu förväntar sig att 20 procent av bilproduktionen år 2030 ska vara helt eldrivna modeller, en minskning från en tidigare prognos på 40 procent.

Denna nedjustering, tillsammans med en lägre än förväntad vinstmarginalprognos, fick Ferraris aktier att sjunka med 15 procent.

Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer

De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget

Konkurrenter som Lamborghini, Bentley och Porsche är redan inne på elbilsmarknaden, eller har nyligen försenat sina egna lanseringsplaner på grund av marknadsförhållandena. Men för Ferrari handlar elbilssatsningen om att försvara sin position som pionjär inom lyxbilsegmentet.

Vd Vigna ser elbilarna som ett “komplement till” och inte en “ersättning för” deras bilar med förbränningsmotorer.

Teknikdetaljer som sticker ut

Elettrica kommer att vara utrustad med fyra elmotorer, en vid varje hjul, och ett 800V-system som tillåter laddning på upp till 350 kW. Batteriet har en energitäthet på nästan 195 Wh/kg, vilket Ferrari hävdar är högst av alla produktions-elbilar i världen.

Chassit använder 75 procent återvunnet aluminium, vilket sparar 6,7 ton CO2 per bil i tillverkningsprocessen.

En annan unik egenskap är ett system som kallas “Torque Shift Engagement”. I manuellt läge kommer föraren att känna fem distinkta steg i kraft- och vridmomentkurvan varje gång man drar i höger paddel, vilket efterliknar känslan av att växla upp. Detta ska ge en spännande och involverande körupplevelse.

Ferraris super-suv kan plötsligt tappa bromsarna

Ferrari har nyligen gått ut med en omfattande återkallelse av sin nya suv-modell Purosangue, vilket berör hundratals fordon. Problemet uppges kunna leda

