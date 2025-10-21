Därför är denna Ferrari helt unik i världen

Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar.

Denna “one-off” är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas nostalgi samtidigt som den är toppmodern.

En modern legend med rötter i det förflutna

Ferrari har nyligen avtäckt den nya specialmodellen SC40, en superbil som ingår i deras exklusiva SP-serie (Special Projects).

Inom ramen för detta program får de mest förmögna och lojala kunderna möjligheten att beställa helt unika fordon, skapade efter deras personliga önskemål, skriver Ferrari i ett pressmeddelande.

SC40 är en hyllning till den legendariska F40 från 80-talet och kombinerar dess skarpa, kantiga linjer med en mjukare, modern design.

Inspirerad av 80-talets glansdagar. (Foto: Ferrari)

Designen är full av tydliga referenser till föregångaren, särskilt de distinkta luftintagen på bilens sidor och de extra ventilationsöppningarna över bakhjulen.

Även bakpartiet är utformat som ett stort däcksel som kan öppnas för att visa motorn, och det är tillverkat av en speciell kolfiber-Kevlar-blandning – precis som på originalet.

Färgen är en specialutvecklad vit nyans, kallad SC40 White, som framhäver karossens linjer i solljus.