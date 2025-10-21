Dagens PS
Därför är denna Ferrari helt unik i världen

Ferrari SC40 som är ett superunikt bygge för en enda person. (Foto: Ferrari)
Ferrari SC40 som är ett superunikt bygge för en enda person. (Foto: Ferrari)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia.

Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar.

Denna “one-off” är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas nostalgi samtidigt som den är toppmodern.

En modern legend med rötter i det förflutna

Ferrari har nyligen avtäckt den nya specialmodellen SC40, en superbil som ingår i deras exklusiva SP-serie (Special Projects).

Inom ramen för detta program får de mest förmögna och lojala kunderna möjligheten att beställa helt unika fordon, skapade efter deras personliga önskemål, skriver Ferrari i ett pressmeddelande.

SC40 är en hyllning till den legendariska F40 från 80-talet och kombinerar dess skarpa, kantiga linjer med en mjukare, modern design.

Inspirerad av 80-talets glansdagar. (Foto: Ferrari)
Inspirerad av 80-talets glansdagar. (Foto: Ferrari)

Designen är full av tydliga referenser till föregångaren, särskilt de distinkta luftintagen på bilens sidor och de extra ventilationsöppningarna över bakhjulen.

Även bakpartiet är utformat som ett stort däcksel som kan öppnas för att visa motorn, och det är tillverkat av en speciell kolfiber-Kevlar-blandning – precis som på originalet.

Färgen är en specialutvecklad vit nyans, kallad SC40 White, som framhäver karossens linjer i solljus.

Tydligt vilken modell det är. (Foto: Ferrari)
Tydligt vilken modell det är. (Foto: Ferrari)
Dold kraft under unik kaross

Trots att designen är inspirerad av Ferraris historia är tekniken rakt igenom samtida. Under det unika skalet döljer sig tekniken från den nuvarande modellen 296 GTB. Detta innebär att motorn är en 2,9-liters V6-hybrid med dubbla turboaggregat.

Den totala effekten är inte officiellt bekräftad men beräknas ligga på nivå med 296 GTB:s 830 hästkrafter.

Ser ni retrovibbarna i den här bilen? (Foto: Ferrari)
Ser ni retrovibbarna i den här bilen? (Foto: Ferrari)

Interiören är också baserad på 296 GTB men har fått unika inslag. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt användningen av Kevlar, vilket påminner starkt om F40.

Kolfiber-Kevlar återfinns bland annat i fotutrymmena, bakom sätena och på vissa delar av mattorna.

Sätena är klädda i en kombination av Charcoal Alcantara och ett rött tekniskt jacquardtyg, vilket ger en modern och exklusiv känsla.

Kunden som beställt denna har valt en unik vit färg som tydligen ska vara klockren. (Foto: Ferrari)
Kunden som beställt denna har valt en unik vit färg som tydligen ska vara klockren. (Foto: Ferrari)

Mysteriet bakom namnet och den hemliga prislappen

Namnet SC40 är ett litet mysterium då SP-modellerna vanligen har “SP” i beteckningen. Ferrari uppger att det är ägaren själv som har valt namnet, vilket kan tyda på att “SC” är kundens initialer.

Priset för den unika bilen är naturligtvis hemligt. Men sådana här skräddarsydda “one-off”-modeller kostar typiskt sett ett tresiffrigt miljonbelopp i svenska kronor. En liknande modell skulle lätt kunna kosta hundra miljoner svenska kronor eller mer.

Inredning blandas svart med rött. (Foto: Ferrari)
Inredning blandas svart med rött. (Foto: Ferrari)

Denna exklusiva lansering sker kort efter att Ferrari aviserat en ambitiös plan att introducera 20 nya bilmodeller mellan 2026 och 2030. SC40 räknas dock inte in i den planen eftersom det är en unik beställning.

Ett utställningsexemplar av bilen, en så kallad styling buck, kommer att visas på Ferraris museum i Maranello.

Faktaruta: Ferrari SC40

Motor: 2,9-liters V6-hybrid med dubbelturbo

Beräknad effekt: Cirka 830 hästkrafter

Toppfart: Över 330 kilometer i timmen

0-100 kilometer/timmen: 2,9 sekunder

Materialval interiör: Kolfiber-Kevlar, Alcantara, rött jacquardtyg

Galet: Elbilen får en garanti på hundratusen mil

De överraskar nu branschen med en unik garanti som sträcker sig långt utöver vad som är brukligt i elbilsvärlden. Toyota har aviserat att sex nya elbilar

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

