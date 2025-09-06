Dagens PS
Giorgio Armani: Sålde en Beetle – byggde ett imperium

Giorgio Armani hade en relation till flera bilmärken. (Foto: Fiat och Luca Bruno AP/TT)
Giorgio Armani hade en relation till flera bilmärken. (Foto: Fiat och Luca Bruno AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Modemogulen Giorgio Armanis liv var fyllt av ikoniska skapelser, men en mindre känd del av hans historia handlar om hans djupa och utvecklande relation till bilvärlden.

Från en enkel bil som lade grunden för hans imperium till lyxiga samarbeten, speglar hans fordon en fascinerande resa. Det är en berättelse om hur en visionär omvandlade sin personliga passion till en strategisk del av sitt globala varumärke.

De bilar som bar hans namn var inte bara transportmedel, de blev konstverk.

Bilaffären som skapade ett modehus

Berättelsen om modehuset Giorgio Armani börjar med ett beslut som få skulle ha gissat. Istället för att ta stora lån eller söka rika investerare, valde Armani och hans partner, Sergio Galeotti, att finansiera sitt nya företag med en högst personlig tillgång: Armanis egen Volkswagen Beetle.

Enligt källor såldes bilen för ungefär 100 000 svenska kronor år 1975, vilket då räckte för att hyra kontorsutrymme i Milano och anställa de första medarbetarna, skriver The Independent.

Det var Galeotti som övertygade Armani att ta steget, ett beslut som visade sig vara avgörande för att våga ta risken. Denna händelse är inte bara en spännande anekdot, den är också djupt symbolisk.

Genom att sälja en bil som representerade praktisk nytta och massproduktion, lade Armani grunden för ett varumärke som skulle bli synonymt med exklusivitet och skräddarsydd lyx. Det visar att hans imperium byggdes på entreprenörsanda och en vilja att satsa allt på sin vision.

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Konsten att designa en mercedes

Många år efter att ha sålt sin Volkswagen Beetle inledde Giorgio Armani en ny fas i sitt förhållande till bilar. Han samarbetade med Mercedes-Benz för att designa en specialutgåva av cabrioleten CLK, en bil som han även personligen ägde och använde. Samarbetet resulterade i en begränsad upplaga på endast 100 exemplar.

Mercedes-Benz CLK (Foto: Kentaro Aoyama/AP/TT)
Mercedes-Benz CLK (Foto: Kentaro Aoyama/AP/TT)

Armanis designfilosofi för bilen var att skapa ett “lugnt och stilla färgschema” som inte skulle ta ifrån den naturliga, sportiga känslan. Detta uppnåddes genom att använda en matt sandfärg, som var en av hans varumärkessignaturer.

Giorgio i CLK:n som han varit delaktig i. (Foto: BECAN Communications)
Giorgio i CLK:n som han varit delaktig i. (Foto: BECAN Communications)

Interiören utrustades med en unik blandning av material, inklusive genuint läder och en specialutvecklad, högteknologisk film för dörrpanelerna som gav en mjuk och behaglig känsla.

Detta samarbete representerade ett avgörande steg. Bilen var inte längre bara ett transportmedel, den hade blivit en plattform för personligt uttryck och en symbol för hans framgång.

En bil blir ett plagg

Det senaste kapitlet i Giorgio Armanis historia med bilar är ett omfattande designsamarbete med Fiat för att lansera en elektrisk version av Fiat 500e, en Collector’s Edition. Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur ett bilföretag kan använda ett modehus prestige för att positionera ett fordon på marknaden.

Fiat och Armani i samarbete. (Foto: Fiat)
Fiat och Armani i samarbete. (Foto: Fiat)
Samarbetet fokuserar uteslutande på design och estetik.

Denna filosofi sammanfattas i kampanjsloganen “don’t drive it, wear it”. Uttrycket positionerar bilen som en förlängning av individens garderob – ett uttrycksfullt plagg som speglar personlig stil snarare än enbart ett transportmedel.

Bilen har blivit en nästan rent estetisk produkt, en lyxig accessoar som ska “bäras” på samma sätt som en handväska eller ett par skor. Bara 500 exemplar skulle tillverkas för den amerikanska marknaden, vilket gör den till ett begränsat samlarobjekt för både bil- och modeintresserade.

Strategiska samarbeten med Bugatti och Ferrari

En djupare förståelse för Armanis varumärkesstrategi får man genom att studera hans samarbeten med Bugatti och Ferrari, som skiljer sig markant från projekten med Mercedes-Benz och Fiat.

Samarbetet med superlyxiga Bugatti år 2016 var en “kapselkollektion” som fokuserade helt på icke-automotiva produkter, som lädervaror och kläder. Trots att det var ett samarbete med ett bilmärke, berörde det inte designen av själva fordonet.

F1-förarna Charles LeClerc och Carlos Sainz dressade i Armani. (Foto: Ferrari)
F1-förarna Charles LeClerc och Carlos Sainz dressade i Armani. (Foto: Ferrari)

På samma sätt var Armani-gruppens förhållande till Ferrari en helt annan typ av koppling. Armani var en officiell partner till Ferraris Formel 1-team. Det handlar om att föra samman mode och sport på den internationella scenen, snarare än att involvera Armani i designen av bilarna.

Från tillgång till konst

Giorgio Armanis historia med bilar är en fascinerande berättelse om hans karriär och varumärkesstrategi. Från den personliga Volkswagen Beetle som han offrade för att starta sitt företag, till lyxiga samarbeten där bilen blev en kraftfull canvas för hans designfilosofi.

Hans historia med bilar är en spegelbild av hans genialitet som entreprenör och visionär.

Perfect Weekend minns Giorgio Armani: Hans idéer var alltid klara och ursnygga

Den italienska modeskaparen Giorgio Armani är död, skriver nyhetsbyrån Reuters. Armani blev 91 år. I över 40 år var han ett av modevärldens mest

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

