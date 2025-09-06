Giorgio Armani: Sålde en Beetle – byggde ett imperium

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Konsten att designa en mercedes

ANNONS

Många år efter att ha sålt sin Volkswagen Beetle inledde Giorgio Armani en ny fas i sitt förhållande till bilar. Han samarbetade med Mercedes-Benz för att designa en specialutgåva av cabrioleten CLK, en bil som han även personligen ägde och använde. Samarbetet resulterade i en begränsad upplaga på endast 100 exemplar.

Mercedes-Benz CLK (Foto: Kentaro Aoyama/AP/TT)

Armanis designfilosofi för bilen var att skapa ett “lugnt och stilla färgschema” som inte skulle ta ifrån den naturliga, sportiga känslan. Detta uppnåddes genom att använda en matt sandfärg, som var en av hans varumärkessignaturer.

Giorgio i CLK:n som han varit delaktig i. (Foto: BECAN Communications)

Interiören utrustades med en unik blandning av material, inklusive genuint läder och en specialutvecklad, högteknologisk film för dörrpanelerna som gav en mjuk och behaglig känsla.

Detta samarbete representerade ett avgörande steg. Bilen var inte längre bara ett transportmedel, den hade blivit en plattform för personligt uttryck och en symbol för hans framgång.

En bil blir ett plagg

Det senaste kapitlet i Giorgio Armanis historia med bilar är ett omfattande designsamarbete med Fiat för att lansera en elektrisk version av Fiat 500e, en Collector’s Edition. Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur ett bilföretag kan använda ett modehus prestige för att positionera ett fordon på marknaden.

Fiat och Armani i samarbete. (Foto: Fiat)

ANNONS

Samarbetet fokuserar uteslutande på design och estetik.

Denna filosofi sammanfattas i kampanjsloganen “don’t drive it, wear it”. Uttrycket positionerar bilen som en förlängning av individens garderob – ett uttrycksfullt plagg som speglar personlig stil snarare än enbart ett transportmedel.

Bilen har blivit en nästan rent estetisk produkt, en lyxig accessoar som ska “bäras” på samma sätt som en handväska eller ett par skor. Bara 500 exemplar skulle tillverkas för den amerikanska marknaden, vilket gör den till ett begränsat samlarobjekt för både bil- och modeintresserade.

Strategiska samarbeten med Bugatti och Ferrari

En djupare förståelse för Armanis varumärkesstrategi får man genom att studera hans samarbeten med Bugatti och Ferrari, som skiljer sig markant från projekten med Mercedes-Benz och Fiat.

Samarbetet med superlyxiga Bugatti år 2016 var en “kapselkollektion” som fokuserade helt på icke-automotiva produkter, som lädervaror och kläder. Trots att det var ett samarbete med ett bilmärke, berörde det inte designen av själva fordonet.

F1-förarna Charles LeClerc och Carlos Sainz dressade i Armani. (Foto: Ferrari)

På samma sätt var Armani-gruppens förhållande till Ferrari en helt annan typ av koppling. Armani var en officiell partner till Ferraris Formel 1-team. Det handlar om att föra samman mode och sport på den internationella scenen, snarare än att involvera Armani i designen av bilarna.

Från tillgång till konst

ANNONS

Giorgio Armanis historia med bilar är en fascinerande berättelse om hans karriär och varumärkesstrategi. Från den personliga Volkswagen Beetle som han offrade för att starta sitt företag, till lyxiga samarbeten där bilen blev en kraftfull canvas för hans designfilosofi.

Hans historia med bilar är en spegelbild av hans genialitet som entreprenör och visionär.

Missa inte:

Äldre kan ha rätt till pengar tillbaka från banken efter bedrägerier. News 55

Halverad moms på mat: Så mycket billigare blir din falukorv. E55

“Dinosaurie vid 37″– ålderism utbredd i techbranschen. Realtid