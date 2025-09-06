Modemogulen Giorgio Armanis liv var fyllt av ikoniska skapelser, men en mindre känd del av hans historia handlar om hans djupa och utvecklande relation till bilvärlden.
Giorgio Armani: Sålde en Beetle – byggde ett imperium
Mest läst i kategorin
EU:s nya krav kan stoppa försäljningen av tusentals däck
Euro 7-förordningen är på väg för att reglera partikelutsläpp från däck. Det är ett ambitiöst mål som branschen stöder fullt ut. Men frågan om hur utsläppen ska mätas är fortfarande en stor diskussionspunkt, skriver Michelin. Ett steg framåt för miljön EU har satt upp målet att skapa en mer hållbar mobilitet, och Euro 7-förordningen är …
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
Den kinesiska biltillverkaren Xpeng har nyligen lanserat sin nya P7-modell och responsen på hemmaplan har varit överväldigande. Men trots den omedelbara succén är det ännu osäkert när, och om, bilen kommer att lanseras på den europeiska marknaden. Modellen, som kombinerar designelement från en sedan, kombi och coupé, har väckt stort intresse tack vare sin kombination …
Svensk upptäckt ger elbilsbatterier längre liv
Förlängd livstid och ökad säkerhet. Det handlar om elbilsbatterier och en ny svensk AI-modell från Uppsala universitet. Det är inte sällsynt att elbilsbatterier är den komponent i fordonet som åldras först, konstaterar Uppsala universitet. Det utgör ett stort resursslöseri idag, och håller tillbaka omställningen av transportsektorn. Med det som bakgrund utvecklar fordonsindustrin mjukvara, ofta baserad …
Här ska Toyota ska bygga sin första europeiska elbil
Japanska bilföretaget Toyota ska bygga sina första elbilar i Europa. Bolaget kommer att investera 680 miljoner euro på en ny produktionslinje i sin nuvarande fabrik i Tjeckien. Toyotas europeiska president Yoshihiro Nakata tillkännagav nyheten under en ceremoni vid det tjeckiska regeringskontoret på onsdagen, skriver Euronews. Nyheten hade redan läckt för en månad sedan till den …
Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet
Produktionen av Volvos nya flaggskeppsmodell, ES90, har startat och fordonet utmanar ju de traditionella bilkategorierna. Företaget har valt att beskriva den som en kombination av flera olika fordonstyper, vilket skapar en unik design. Bilen, som produceras i Kina, har en 800-voltsarkitektur, vilket möjliggör snabbare laddning. Volvo lanserar elbil som utmanar kategorierna Volvo har meddelat att …
Från en enkel bil som lade grunden för hans imperium till lyxiga samarbeten, speglar hans fordon en fascinerande resa. Det är en berättelse om hur en visionär omvandlade sin personliga passion till en strategisk del av sitt globala varumärke.
De bilar som bar hans namn var inte bara transportmedel, de blev konstverk.
Bilaffären som skapade ett modehus
Berättelsen om modehuset Giorgio Armani börjar med ett beslut som få skulle ha gissat. Istället för att ta stora lån eller söka rika investerare, valde Armani och hans partner, Sergio Galeotti, att finansiera sitt nya företag med en högst personlig tillgång: Armanis egen Volkswagen Beetle.
Enligt källor såldes bilen för ungefär 100 000 svenska kronor år 1975, vilket då räckte för att hyra kontorsutrymme i Milano och anställa de första medarbetarna, skriver The Independent.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Det var Galeotti som övertygade Armani att ta steget, ett beslut som visade sig vara avgörande för att våga ta risken. Denna händelse är inte bara en spännande anekdot, den är också djupt symbolisk.
Genom att sälja en bil som representerade praktisk nytta och massproduktion, lade Armani grunden för ett varumärke som skulle bli synonymt med exklusivitet och skräddarsydd lyx. Det visar att hans imperium byggdes på entreprenörsanda och en vilja att satsa allt på sin vision.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Konsten att designa en mercedes
Många år efter att ha sålt sin Volkswagen Beetle inledde Giorgio Armani en ny fas i sitt förhållande till bilar. Han samarbetade med Mercedes-Benz för att designa en specialutgåva av cabrioleten CLK, en bil som han även personligen ägde och använde. Samarbetet resulterade i en begränsad upplaga på endast 100 exemplar.
Armanis designfilosofi för bilen var att skapa ett “lugnt och stilla färgschema” som inte skulle ta ifrån den naturliga, sportiga känslan. Detta uppnåddes genom att använda en matt sandfärg, som var en av hans varumärkessignaturer.
Interiören utrustades med en unik blandning av material, inklusive genuint läder och en specialutvecklad, högteknologisk film för dörrpanelerna som gav en mjuk och behaglig känsla.
Detta samarbete representerade ett avgörande steg. Bilen var inte längre bara ett transportmedel, den hade blivit en plattform för personligt uttryck och en symbol för hans framgång.
En bil blir ett plagg
Det senaste kapitlet i Giorgio Armanis historia med bilar är ett omfattande designsamarbete med Fiat för att lansera en elektrisk version av Fiat 500e, en Collector’s Edition. Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur ett bilföretag kan använda ett modehus prestige för att positionera ett fordon på marknaden.
Samarbetet fokuserar uteslutande på design och estetik.
Denna filosofi sammanfattas i kampanjsloganen “don’t drive it, wear it”. Uttrycket positionerar bilen som en förlängning av individens garderob – ett uttrycksfullt plagg som speglar personlig stil snarare än enbart ett transportmedel.
Bilen har blivit en nästan rent estetisk produkt, en lyxig accessoar som ska “bäras” på samma sätt som en handväska eller ett par skor. Bara 500 exemplar skulle tillverkas för den amerikanska marknaden, vilket gör den till ett begränsat samlarobjekt för både bil- och modeintresserade.
Strategiska samarbeten med Bugatti och Ferrari
En djupare förståelse för Armanis varumärkesstrategi får man genom att studera hans samarbeten med Bugatti och Ferrari, som skiljer sig markant från projekten med Mercedes-Benz och Fiat.
Samarbetet med superlyxiga Bugatti år 2016 var en “kapselkollektion” som fokuserade helt på icke-automotiva produkter, som lädervaror och kläder. Trots att det var ett samarbete med ett bilmärke, berörde det inte designen av själva fordonet.
På samma sätt var Armani-gruppens förhållande till Ferrari en helt annan typ av koppling. Armani var en officiell partner till Ferraris Formel 1-team. Det handlar om att föra samman mode och sport på den internationella scenen, snarare än att involvera Armani i designen av bilarna.
Från tillgång till konst
Giorgio Armanis historia med bilar är en fascinerande berättelse om hans karriär och varumärkesstrategi. Från den personliga Volkswagen Beetle som han offrade för att starta sitt företag, till lyxiga samarbeten där bilen blev en kraftfull canvas för hans designfilosofi.
Hans historia med bilar är en spegelbild av hans genialitet som entreprenör och visionär.
Perfect Weekend minns Giorgio Armani: Hans idéer var alltid klara och ursnygga
Den italienska modeskaparen Giorgio Armani är död, skriver nyhetsbyrån Reuters. Armani blev 91 år. I över 40 år var han ett av modevärldens mest
Missa inte:
Äldre kan ha rätt till pengar tillbaka från banken efter bedrägerier. News 55
Halverad moms på mat: Så mycket billigare blir din falukorv. E55
“Dinosaurie vid 37″– ålderism utbredd i techbranschen. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA
Nu sätter investerarna sitt hopp till att USA:s centralbank kommer in med en serie snabba räntesänkningar. Efter svaga jobbrapporter under sommaren i USA är förväntan att centralbank Federal Reserve går fram med upprepade räntesänkningar fram till årets slut, skriver The Wall Street Journal men tillägger att inflationsriskerna fortfarande är en joker i leken. Enligt tidningen …
Giorgio Armani: Sålde en Beetle – byggde ett imperium
Modemogulen Giorgio Armanis liv var fyllt av ikoniska skapelser, men en mindre känd del av hans historia handlar om hans djupa och utvecklande relation till bilvärlden. Från en enkel bil som lade grunden för hans imperium till lyxiga samarbeten, speglar hans fordon en fascinerande resa. Det är en berättelse om hur en visionär omvandlade sin …
Därför blickar stora hedgefonder mot oljan
Ett stramare utbud av inhemsk olja i USA i kombination med geopolitiska risker får hedgefonder att i högre utsträckning rikta in sig på oljemarknaden. Satsningar som stora hedgefonder nu gör mot oljan är de mest optimistiska sedan juni, berättar Bloomberg. Det kommer i en tid när oljekartellen Opec överväger en större produktionsökning vid sidan av …
Dödsfall kopplas till ChatGPT – OpenAI pressas av åklagare
OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot. Amerikanska delstatsåklagare kräver nu att företaget skärper säkerheten – annars kan planerna på omstrukturering och framtida börsnotering stoppas. I ett brev till OpenAIs styrelseordförande Bret Taylor, som Financial Times tagit del av, skriver åklagarna Rob Bonta i Kalifornien och …
5 238 patent ger Sverige global topprankning
Både Stockholm och Göteborg tar plats på den nya listan över världens 100 främsta innovationsregioner, rapporterar PRV. Stockholm och Göteborg tar båda plats på Wipos Global Innovation Index 2025. Wipo är kort för World Intellectual Property Organization och är FN:s fackorgan för immateriella rättigheter. Wipo arbetar för att främja innovation och skydd för patent, varumärken …